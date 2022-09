Kanton Solothurn plant Erweiterung des Rötihofs

Rötihof Nach dem Rosengarten: Die Solothurner Behörden planen in der Kantonshauptstadt bereits das nächste zentrale Verwaltungsgebäude «Eigentum vor Miete» nennt sich die Strategie des Kantons Solothurn, die zum Ziel hat, die Verwaltung möglichst in eigenen Liegenschaften unterzubringen, um so Kosten zu sparen. Mit dem Rosengarten wurde eben erst eine solche zentrale Verwaltungsstelle eröffnet. Nun will man beim Rötihof vorwärtsmachen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Der heutige Rötihof in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Grosse Freude vergangene Woche in Solothurn. Die frisch renovierte Liegenschaft Rosengarten wurde feierlich in Betrieb genommen. Sämtliche Mitarbeitenden des Departements Bildung und Kultur – deren Büros bisher über verschiedene Orte verteilt waren – arbeiten nun unter einem einzigen Dach. Und das erst noch bei topmodernen Arbeitsbedingungen.

Gross war auch die Freude bei Kantonsbaumeister Guido Keune, der die Gesamtverantwortung für das Projekt hatte. Und er kündigte bereits an: Weitere solche Projekte in Solothurn seien in Planung.

Was war damit gemeint?

Der Traum eines zentralen Verwaltungsgebäudes über dem Bahnhof Solothurn dürfte wirklich und endgültig geplatzt sein. Und somit kommt wohl nur noch der Rötihof in Frage. An der Werkhofstrasse in Solothurn gelegen, nördlich des Baseltorkreisels, hat das kantonale Hochbauamt (welches Teil des Bau- und Justizdepartements von Sandra Kolly ist) seinen Sitz. Und nördlich davon sind, in separaten Gebäuden, das Amt für Raumplanung sowie die Kantonsarchäologie untergebracht.

Nun liegt der Ball bei der Stadt

All diese Grundstücke gehören dem Kanton. Zudem hätte es dort, vermutlich, genügend Platz für einen weiteren zentralen Verwaltungsbau. Auf Anfrage bestätigt die Staatskanzlei: «Es trifft zu, dass das Hochbauamt an diesem Projekt arbeitet.» Die Regierung habe das Hochbauamt mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie «Erweiterung Rötihof» beauftragt.

Die Arbeiten an dieser Studie seien bereits weit fortgeschritten und erste Resultate würden vorliegen. Insgesamt seien vier Vorschläge unterschiedlicher Grösse erarbeitet worden. «Die entsprechende Voranfrage liegt bei der Stadt Solothurn zur Stellungnahme.»

Dieses Projekt ist, wie auch der Rosengarten, Teil der Strategie «Eigentum vor Miete» des Kantons. Ziel ist es, möglichst grosse Teile der Verwaltung unter eigenen Dächern unterzubringen. Zum einen, um Synergien zu nutzen (noch immer sind viele Verwaltungsstellen an verschiedensten Orten untergebracht).

Zum anderen, um Kosten zu senken. Alleine in der Stadt Solothurn, wo ein Grossteil der kantonalen Verwaltung untergebracht ist, fallen jährliche Mietkosten von mehreren Millionen Franken an.

Zentrales Verwaltungsgebäude war 1980 noch chancenlos

Die Strategie «Eigentum vor Miete» ist an sich nicht neu. Bereits 1980 wollte der Kanton in Solothurn ein zentrales Verwaltungsgebäude bauen. Damals zur Diskussion stand die «Sandmatt» in Solothurn (im Bereich der heutigen Biberiststrasse 16).

In Solothurn hinter dem Bahnhof wäre das Gebäude geplant gewesen (grau schraffierte Fläche). Abstimmungsbüchlein

Dort hätte eine ganze Reihe von Stellen und Ämtern der Verwaltung untergebracht werden sollen: von verschiedenen Oberämtern und Amtsschreibereien über das Landwirtschaftsdepartement, die Steuerverwaltung, eine Datenverarbeitungsabteilung und das Vermessungsamt bis hin zum Grundbuchinspektorat, dem Amt für Berufsbildung und dem Oberforstamt.

Ein Modell des geplanten Gebäudes. Abstimmungsbüchlein

Die Argumente des Kantons damals waren praktisch identisch wie diejenigen heute: Es sei nicht effizient, die Ämter über verschiedene Büros zu verstreuen, ist im damaligen Abstimmungsbüchlein nachzulesen: «Der interne Brief-, Telefon- und Botenverkehr verunmöglicht rationelle Arbeitsabläufe.»

Auch für den Bürger würde sich die Situation verbessern, müsste er für Behördengänge nicht mehr verschiedene Orte aufsuchen. Und schliesslich sei eine eigene Liegenschaft langfristig billiger, als jährlich Büros anzumieten.

Platzmangel im Rathaus

Trotzdem wurde das Projekt an der Urne verworfen. Mit 65 Prozent Nein-Anteil schmetterte die Solothurner Stimmbevölkerung das Projekt im September 1980 bereits in einer Vorstufe ab. Das ist umso erstaunlicher, da das Projekt im Kantonsrat noch völlig unbestritten war und abgesegnet wurde.

Wie sich in den Unterlagen des Staatsarchivs nachlesen lässt, sagte etwa der damalige Präsident der Baukommission, Robert Amacher, dass ein Neubau eine absolute Notwendigkeit sei. Das Rathaus sei überbelegt, «es müssen sogar Räume belegt werden, deren Benützung kaum zugemutet werden kann».

Tatsächlich wurde wenige Wochen vor der Abstimmung bekannt, dass etwa die Steuerverwaltung das Rathaus aus Platzgründen verlassen musste und in Räumlichkeiten des Schweizerischen Bankvereins am Westbahnhof einzog. 150'000 Franken Mietkosten wurden deswegen jährlich fällig.

Auch Kantonsrat Otto Goetschi sprach sich im Namen der Staatswirtschaftskommission für den Neubau aus: Die Raumverhältnisse im Rathaus seien unzulänglich, kaum haltbar und nicht gerade publikumsfreundlich: «Wer die staatlichen Instanzen in Anspruch nehmen will, kommt sich manchmal wie ein Orientierungsläufer vor, bis er sich in den verschiedenen Korridoren, Gebäuden, ja sogar Stadtvierteln zurechtgefunden hat.»

Im Rathaus zu Scherzen aufgelegt

So sicher schien man sich seiner Sache, dass man im Kantonsratssaal offenbar zum Scherzen aufgelegt war. Kantonsrat Heinz Bussmann hatte Bedenken geäussert, in Solothurn würden sich mittlerweile etwas gar viele Verwaltungsstellen anhäufen, die Stadt sei zu einem eigentlichen Muskelprotz geworden. Er hätte es lieber gesehen, einige Amtsstellen ins Zentrum des Kantons, in den Raum Oensingen, zu verlegen.

Worauf der damals zuständige Finanzdirektor Alfred Rötheli eine nicht ganz ernst gemeinte Diskussion lostrat, ob nun Oensingen oder nicht doch eher Balsthal das Zentrum des Kantons sei, zumindest ein kulinarisches, wegen des «Rösslis». Und ob Bussmann bei der Qualifikation der Stadt Solothurn als «Muskelprotz» wohl auch an den Stadtammann gedacht habe, weil dieser eine so athletische Figur habe.

Ein Kanton in Sparlaune

Wie kam es, dass eine im Parlament so unbestrittene Vorlage derart bachab ging?

Einen Einfluss hatte möglicherweise die – sogar für die Zeit vor der Möglichkeit der brieflichen Stimmabgabe – rekordverdächtig tiefe Stimmbeteiligung von 16,5 Prozent. Gerade einmal 22'000 Solothurnerinnen und Solothurner gingen damals an die Urne. So titelte denn auch das «Oltner Tagblatt»: «Streik des Souveräns».

Weiter vermutete das OT: «Die Vorlage passte wenig in die finanzpolitische Landschaft, und der horrend hohe Projektierungskredit von 775'000 Franken (wovon nahezu eine halbe Million an den Architekten gehen sollte!) machte wohl manchen Stimmbürger zu Recht stutzig.» (In der Abstimmung ging es einzig darum, ob ein Kredit für die Planung des Projekts gesprochen werden sollte, die Baukosten von rund 30 Millionen Franken hätten in einer separaten Abstimmung abgesegnet werden müssen.)

Die «Solothurner Nachrichten» hatten einen ähnlichen Erkläransatz: «Grundsätzlich macht die Ablehnung eines Kreditbegehrens und damit auch gleich des Bauvorhabens deutlich, dass das Volk nach wie vor die Zügel der ‹Spar-Kutsche› straff angezogen hält.»

