«Rivernest» Hochzeit statt Hausparty: Die Helion eröffnet ihren brandneuen Hauptsitz in Zuchwil – und feiert gleichzeitig mit der Amag Die Helion hat in Zuchwil ihren neuen Hauptsitz eingeweiht. Die Gründer Noah Heynen und Samuel Beer nutzten das sowieso geplante Fest, um die Zusammenkunft mit der Amag zu feiern. Diese wird die Helion kaufen, wie Anfang Woche bekannt wurde. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 15.09.2022, 20.25 Uhr

Nun ist auch der Amag-CEO Helmut Ruhl offiziell ein Helionaut (von links): Moderator Rainer Maria Salzgeber, Helion-Co-Gründer Samuel Beer, Amag-CEO Helmut Ruhl, Helion, Co-Gründer Noah Heynen. Hanspeter Bärtschi

Eigentlich hätte es ein Einweihungsfest geben sollen. Geladene Gäste, ein paar Reden, eine Führung durch die brandneuen Büros, so in der Art. Doch es kam anders. Das «Rivernest», der neue Helion-Hauptsitz in Zuchwil, wurde am Donnerstag nicht nur eingeweiht. Nein, in ihm wurde sogleich auch eine Hochzeitssause geschmissen.

Am Dienstag wurde bekannt: Der Autohändler Amag kauft den Solothurner Solarpionier. Und so nutzten die Helion-Gründer Noah Heynen und Samuel Beer sowie der Amag-CEO Helmut Ruhl das sowieso geplante Fest, um den Anwesenden zu erklären, wieso Autohändler und Solarinstallateure eigentlich wunderbar zusammenpassen.

Die Amag will künftig nur noch Elektroautos verkaufen. Diese brauchen Strom. Stammt der aus deutschen Kohlekraftwerken, ist das in Sachen Umweltschutz nicht wirklich ideal. Mit der Helion will die Amag nun den benötigten Strom mit Solaranlagen herstellen.

Das hat zudem einen netten Nebeneffekt: Je mehr Elektroautos in Betrieb sind, desto mehr Stromspeicher stehen jedem Haushalt zur Verfügung. Der Strom, der von der Solaranlage auf dem Dach produziert wird, kann im Auto zwischengespeichert und zum Beispiel in der Nacht zurück ins Haus geführt werden.

Es verschaffe ihm grosse Genugtuung, zu sehen, dass nun zusammenkomme, was zusammenpasse, sagte etwa ein strahlender Jürg Grossen, seines Zeichens sowohl Präsident von Swissolar wie auch von Swiss E-Mobility.

Nationalrat Jürg Grossen. Hanspeter Bärtschi

Den sichtbar erfreuten Gastrednern schloss sich auch Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss an. «Noah Heynen und Samuel Beer haben Grossartiges geleistet. Sie sind ein absoluter Gewinn für den Standort Solothurn.» Und sie versicherte den beiden, dass auch die Politik ihren Beitrag an die Energiewende leisten würde. Auch wenn der Kanton Solothurn energiepolitisch ein steiniges Pflaster sei: Auch er bewege sich.

Rainer Maria Salzgeber, Samuel Beer, Noah Heynen. Hanspeter Bärtschi Noah Heynen. Hanspeter Bärtschi Eröffnung des neuen Firmengebäudes auf dem Riverside Areal Zuchwil. Hanspeter Bärtschi Stadtpräsidentin von Solothurn, Stefanie Ingold. Hanspeter Bärtschi Roberto Zanetti. Hanspeter Bärtschi Heinz Flück und Stefan Hug. Hanspeter Bärtschi

Und tatsächlich ist bemerkenswert, was in diesen Tagen alles passiert: Grosse Solaranlagen in den Bergen scheinen nicht mehr per se ausgeschlossen, über den Gegenentwurf der Gletscher-Initiative wird ernsthaft diskutiert, und der Kanton hat dieses Jahr mit dem Energiekonzept und dem Massnahmenplan Klimaschutz gleich zwei konkrete Projekte vorgestellt, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Das alles löste bei den Helion-Gründern gemischte Gefühle aus. Er sei zwar begeistert, dass es in der Politik, der Wirtschaft wie auch der Bevölkerung langsam klick mache in der Energiewende, sagte Beer. «Das war vor einigen Jahren noch undenkbar. Doch es ist tragisch, braucht es dazu einen Krieg.»

Helion-Co-Gründer Samuel Beer führt durch den Neubau. Hanspeter Bärtschi

Noch deutlicher wurde Heynen: «Nun ist man politisch plötzlich fähig, alles zu machen, was seit Jahren überfällig ist. Der Klimawandel ist, als würden wir mit 300 km/h auf eine Betonwand zufahren – wir bremsen aber nicht. Ja, wir haben noch nicht einmal das Bremspedal gesucht.»

Helion-Co-Gründer Noah Heynen. Hanspeter Bärtschi

Das «Rivernest» bietet Platz für über 200 Personen. Ob das reicht? Die Branche – und mit ihr die Helion – wächst explosionsartig. «Wir sind überzeugt, dass wir bis Ende Jahr genügend Platz haben», scherzte Beer. Und stellte in Aussicht: Die nächste Erweiterung auf dem Areal sei schon angedacht. Und diesmal werde es keine fünf Jahre dauern.

Der Helion-Neubau in Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

