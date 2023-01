Leonie: War sie Opfer rituellen Missbrauchs oder ihrer Therapie?

Ritueller Missbrauch Solothurner Strafbehörden in der Kritik: Wie angemessen war die Überwachung von Leonie? Leonie war psychisch krank, ihre Therapeutin vermutete rituellen Missbrauch und satanistische Praxen in der Kindheit als Ursache. Die Behörden gingen den absurd klingenden Hinweisen nach und überwachten Leonie. Glaubten die Solothurner Strafbehörden zu rasch satanistischen Verschwörungsvorwürfen? Christoph Krummenacher Jetzt kommentieren 11.01.2023, 20.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Solothurner Staatsanwaltschaft steht in den nationalen Schlagzeilen. Rituelle Gewalt, Blut von Babies und Psychotherapeuten, die an Verschwörungserzählungen glauben: Das sind die Bestandteile dieser Geschichte. Und eine junge Solothurnerin, deren angebliches Trauma in der Psychiatrie behandelt wurde, obwohl sie gar nie von satanistischen Tätern missbraucht worden war.

Ärzte, Psychologinnen und Behörden Verschwörungserzählungen verfallen?

Ein Reporterteam von SRF trifft in der Videoreportage Leonie. Sie lebte sieben Jahre in der Vorstellung, von einem unbekannten, satanistischen Täterkreis missbraucht zu werden, wie sie gegenüber «SRF» erzählt. Als Kind sei sie Opfer ritueller Gewalt geworden, das sei ihr von Psychotherapeuten, Ärztinnen und Behörden suggeriert worden.

Leonie sieht sich als Opfer. Jahrelang hatte sie geglaubt, sie sei als Kind misshandelt worden. Screenshot SRF

Konkret habe ihre Therapeutin sie glauben lassen, sie habe Babys aufgeschlitzt, Blut getrunken und sei von den Tätern einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Zum Schutz habe sie damals eine gespaltene Persönlichkeit ausgebildet und so ihr Trauma verdrängt.

In ihren Ermittlungen stellte die Solothurner Staatsanwaltschaft später fest, dass diese rituellen Missbräuche in Leonies Kindheit nie stattgefunden hatten. Dies steht in den Akten zu ihrem Fall, die Leonie im letzten Jahr bei der Stawa anforderte. Diese zeigen auch: Die Behörden ordneten zwischenzeitlich eine Überwachung von Leonie an.

Solothurner Staatsanwaltschaft lässt angebliches Opfer überwachen

Denn die Therapeutin informierte die Polizei laufend über ihre Gespräche mit Leonie: Es würde ein Mondritual oder ein geheimes Treffen in einem Puff stattfinden, gab sie als Information etwa weiter. Die Solothurner Behörden gingen diesen Hinweisen nach. Allerdings: Die gemeldeten Ereignisse und Übergriffe können «zu einem hohen Prozentsatz komplett ausgeschlossen werden», wie im Ermittlungsbericht schliesslich steht.

«Die Untersuchungsbehörden konnten kein einziges Treffen oder Ereignis zum Nachteil von Leonie (...) feststellen.»

Auszug aus dem Ermittlungsbericht, Februar 2018

Der Solothurner Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck. Hanspeter Bärtschi

Der Solothurner Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck sieht die Untersuchung als Erfolg, wie er zu dieser Zeitung sagt. Durch die gute Arbeit der Ermittler habe der Verdacht des sexuellen Missbrauchs bereits nach kurzer Zeit «mit grosser Klarheit» widerlegt werden können.

Verschwörungserzählungen als Grundlage für Behandlung psychischer Kranker

Erstaunlich ist aber auch, was SRF aus einem Bericht einer leitenden Ärztin an die KESB zitiert: Leonie sei «für die Sekte gezeugt und für die Sekte von klein auf programmiert» worden. Und weiter:

«In Voll- und Leermondnächten treffen sich die Männer in schwarzen Kutten und roten Augen auf dem Friedhof. Sie bringen im Kofferraum nackte Mädchen mit (…) Eines der Mädchen muss einen Fötus schlachten. Das Blut wird zur Reinigung getrunken, das kleine Herz gegessen.»

Hätten die Behörden da misstrauisch werden müssen? Sassen sie zu lange satanistischen Verschwörungstheorien auf?

Den von SRF kolportierten Vorwurf, dass die Solothurner Strafbehörden auf eine satanistische Verschwörungstheorie hereingefallen seien, findet Hansjürg Brodbeck unangebracht. Ihre gesetzliche Aufgabe sei es, Anzeigen grundsätzlich ernst zu nehmen und eine Untersuchung einzuleiten. Ausgangspunkt war eine Gefährdungsmeldung gewesen mit einer präzisen Schilderung von Orten und Zeiten der angeblichen Delikte, sowie bereits medizinischer Spuren.

Strafverfolgung wegen Prostitutionsvorwurf

Brodbeck betont auf Nachfrage: Die Strafverfolgung sei «nicht wegen irgendwelcher satanistischen Rituale» eröffnet worden, «sondern wegen des begründeten Verdachts, die Protagonistin sei zur Prostitution gezwungen worden». Die Hinweise dazu stammten vom mutmasslichen Opfer selbst, so Brodbeck.

Die SRF-Reporter sprechen nur mit Leonie. Unkritisch, wie Oberstaatsanwalt Brodbeck findet, dafür sei die Kritik umso pauschaler. «Dabei wird zum Teil ein Bild gezeichnet, welches deutlich von jenem abweicht, welches sich aus den Untersuchungsakten ergibt, wenn diese unvoreingenommen analysiert werden.»

«Wir gehen gestützt auf die Akten bis heute klar davon aus, dass die Therapeutin in der Ermittlungsphase im Wesentlichen nichts anderes tat, als der Polizei möglichst ungefiltert die Informationen weiterzuleiten, welche sie von ihrer Patientin erhielt.»

Die Stawa ging also den Hinweisen nach und konnte zeigen, dass Leonie kein Opfer von Übergriffen ist. Das sieht auch Leonie so – sie wartet allerdings auf eine Entschuldigung ihrer Therapeuten.

Klinik Münsingen hatte Untersuchung durchgeführt

Bei Leonie ist eine dissoziative Identitätsstörung, auch multiple Persönlichkeit, diagnostiziert worden: die Persönlichkeit nimmt abwechselnd verschiedene Persönlichkeitszustände ein, es können Erinnerungslücken auftreten.

Leonie im Gespräch mit SRF-Reporter Robin Rehmann. Screenshot SRF

Gegenüber SRF sagt Leonie, dass sie bis zur Therapie noch nie etwas von satanistischem, rituellem Missbrauch gehört hatte. Mit der Zeit jedoch habe sie die Darstellung selbst zu glauben angefangen. Ihr Zustand verschlechtert sich. Sie landet in der Privatklinik Meiringen und im Psychiatriezentrum Münsingen. Dort wurde sie teils ans Bett gefesselt, um zu verhindern, dass sie zu ihren angeblichen Peinigern geht.

Tatsächlich hatte eine Untersuchung der Psychiatrie Münsingen gezeigt, dass Verschwörungserzählungen, wie jene der rituellen Gewalt, in die Behandlung mehrerer Patientinnen eingeflossen waren. Es wurden Massnahmen ergriffen, um dies künftig zu verhindern.

Der Fall «Nathalie»: Angeblicher ritueller Missbrauch Die Geschichte um Leonie erinnert an den Fall «Nathalie», der 2019 schweizweit für Schlagzeilen sorgte. Auch hier ging es um angeblichen rituellen Missbrauch: Eine Elite von Politikern und Anwälten treffe sich im Geheimen, um satanistische Rituale durchzuführen, Kinder zu vergewaltigen und zu opfern. Auch hier stellte sich nach den Ermittlungen der Solothurner Behörden heraus: Nichts daran ist wahr.

Die Reportage des SRF-Teams über den Fall Leonie. Youtube / SRF

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen