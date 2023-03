Der Wallierhof führt eine Haushalts-Ausbildung für Bauern ein

Landwirtschaft Haushalten auf dem Bauernhof: Der Wallierhof will die Männer stärker in die Pflicht nehmen Geht es ums Haushalten auf Bauernhöfen, ist die Rollenverteilung sehr klassisch. Das zeigt sich auch am Wallierhof in Riedholz. Die kantonale Bauernschule will jetzt Landwirte für die Bedeutung der Hauswirtschaft sensibilisieren. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 10.03.2023, 11.39 Uhr

Die eigene Rolle auf dem Hof finden: für Frauen manchmal eine grössere Herausforderung als für Männer. zvg

Über 90 Prozent der Bauernhöfe in der Schweiz werden von Männern geführt. Zwar nimmt der Frauenanteil zu – allerdings äusserst langsam.

Doch auch wenn nach wie vor die meisten Betriebe an Männer übergeben werden: Im Alltag packen die Frauen natürlich genauso mit an. Die Rollenteilung dürfte in der Landwirtschaft allerdings noch traditioneller sein als im Rest der Gesellschaft. Heisst: Oftmals ist der Mann im Stall und auf dem Feld, die Frau macht den Haushalt. Doch ganz behutsam kommt Bewegung in die Sache. Das spürt man nicht zuletzt in der bäuerlich-landwirtschaftlichen Fachschule am Wallierhof in Riedholz.

Wobei: In der Ausbildung wurden erste Weichen bereits vor 20 Jahren gestellt. Ursprünglich machten Frauen vor der Bäuerinnenprüfung sogenannte bäuerliche Haushaltsjahre. Ihre gesamte Ausbildung war also auf den Bauernhof ausgerichtet. Damals gab es noch deutlich weniger Scheidungen in der Landwirtschaft und weniger Frauen haben ausserhalb des Betriebs gearbeitet. Dadurch war dieser Umstand weniger problematisch. Doch wenn jemand aussteigen wollte, war es schwierig, in einer anderen Branche Fuss zu fassen.

Eine Ausbildung für Quereinsteigerinnen

Mit der Änderung des Berufsbildungsgesetzes wurde die Ausbildung neu organisiert. Nun ist sie auf Stufe Berufsprüfung angesiedelt. Heisst: Sie kann von Leuten mit verschiedensten Hintergründen absolviert werden. Voraussetzung ist einzig eine EFZ-Lehre oder ein Mittelschulabschluss.

Regula Gygax, Leiterin der hauswirtschaftlichen Bildung am Wallierhof Riedholz. zvg

Zwar gebe es schon auch Frauen, die die Lehre als Landwirtin gemacht haben und ihr Wissen nun noch erweitern wollen, erzählt Regula Gygax, Leiterin der hauswirtschaftlichen Bildung am Wallierhof. Darüber hinaus absolvieren aber auch Frauen mit den unterschiedlichsten Hintergründen – Pflegefachfrauen, Drogistinnen oder Betriebsökonominnen – die Ausbildung.

Die Ausbildung zur Bäuerin mit Fachausweis ist modular aufgebaut. Gelehrt werden Reinigungstechniken und Kenntnisse über die Ernährung, Buchhaltung und Betriebslehre, Ackerbau und Rindviehhaltung, um nur einige Beispiele zu nennen.

So ist die bäuerliche Bildung aufgebaut Der Landwirt oder die Landwirtin ist heute eine Lehre, die mit dem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abgeschlossen wird. Anschliessend folgt die vertiefende Berufsprüfung. Der Titel lautet Landwirt oder Landwirtin mit Fachausweis. Auf dieser Stufe sind auch die Ausbildungen zur Bäuerin (mit Fachausweis) respektive zum bäuerlichen Haushaltsleiter angesiedelt. Beide Ausbildungen berechtigen dazu, einen Hof zu übernehmen und Direktzahlungen zu beziehen. Und mit beiden Ausbildungen kann man die höhere Fachprüfung (die Meisterprüfung) absolvieren. Dort besuchen Landwirte, Landwirtinnen und Bäuerinnen alle dieselben Kurse.

Selbstverständlich steht die Ausbildung auch Männern offen. Die Bezeichnung dafür lautet bäuerlicher Haushaltsleiter. Noch nie gehört? Kein Wunder. Der Männeranteil ist in dieser Ausbildung sehr tief.

Eine Ausbildung, in der unter anderem Kochen und Reinigen gelehrt wird, die praktisch ausschliesslich von Frauen absolviert wird: Werden damit einseitige Rollenbilder nicht erst recht zementiert?

Hofläden boomen – das bringt Herausforderungen mit sich

Ganz und gar nicht, findet Gygax, und führt eine ganze Liste von Argumenten ins Feld. Zum einen ist die Ausbildung sehr breit abgestützt. In der Regel würden Bäuerinnen heute auf Augenhöhe mitdiskutieren und die Entscheide auf dem Hof gemeinsam fällen wollen. Was am Anfang, gerade für Frauen, die sich in der Landwirtschaft nicht auskennen, schwierig sein könne. Diese Ausbildung befähige sie dazu, so Gygax.

Und ja, Kurse zu Reinigungstechniken oder Ernährung gehören zu den Pflichtfächern. Aber auch diese haben einen Wert. Gygax:

«Ich sage jeweils, wenn ihr dadurch ökonomischer und besser organisiert arbeitet und nur 15 Minuten in der Woche beim Reinigen einspart, hat sich die Investition gelohnt.»

Zudem haben die beiden Fächer noch eine ganz andere Dimension: Das meistbesuchte Wahlfach ist die Direktvermarktung. Seit der Pandemie boomen Hofläden geradezu. Der Aufbau solcher paralandwirtschaftlicher Angebote basiert auf hauswirtschaftlichen Kenntnissen.

Anders ausgedrückt: Wie man privat reinigt, geht niemanden etwas an. Aber wenn Produkte verarbeitet werden, kommt die Lebensmittelkontrolle ins Spiel. Der Kunde hat ein Anrecht auf eine professionelle und vor allem hygienische Herstellung der Produkte. Auch Köche oder Bäcker müssen professionell reinigen können.

Dazu kommt: Es ist etwas anderes, einen Haushalt auf einem Bauernhof zu führen als in einer Vierzimmerwohnung. Gygax: «Über Mittag kann man nicht einfach ins Personalrestaurant. Der Hof ist quasi auch das Restaurant.» Und dieses muss betrieben werden. Was besonders anspruchsvoll ist: wenn auch noch Mitarbeitende, Erntehelfer und Lernende auf dem Hof mitarbeiten und verpflegt werden müssen.

Rollenbilder werden aktiv thematisiert

Und schliesslich thematisiert der Wallierhof die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau aktiv. Beispielsweise hat man seit einigen Jahren ein Tool, welches die Arbeitszeit auf dem Hof berechnet. Wie viele Stunden werden fürs Vieh benötigt? Für den Ackerbau? Wie viele für den Haushalt? «Es zeigt sich: Der Haushalt braucht enorm viel Zeit», so Gygax. Das Tool soll ein Anstoss sein, über die Aufgabenverteilung zu diskutieren.

Und man sehe schon: Seit einigen Jahren komme etwas Bewegung in die Thematik. Beispielsweise sei es heute selbstverständlicher, dass Frauen einen Hof übernehmen.

«Aber ja, es besteht noch immer ein eindeutiges Ungleichgewicht. Wir können aber nicht mehr tun als anzuregen, über die Rollenbilder nachzudenken.»

Wie das effektiv in den Familien gelebt wird, das könne man nicht beeinflussen.

Ein Punkt stört Gygax bei dieser Diskussion ganz besonders: Es werde von den Frauen erwartet, etwas an der Situation zu ändern. Dass sie nebst dem Haushalt und der Kinderbetreuung in ihrem Erstberuf tätig sind oder den Hofladen führen, im Stall und auf dem Feld mithelfen. Das Risiko liegt auf der Hand: Überlastung.

Und die Männer? Dass von ihnen gefordert wird, sich mehr im Haushalt einzubringen, diesen Aufschrei höre man kaum, sagt Gygax. Allerdings sind Letztere auch stark gefordert auf dem Hof. Ein Teufelskreis.

Ein Haushaltskurs für Männer ist geplant

Trotzdem will der Wallierhof hier andocken. Auf Stufe Meisterprüfung (quasi die weitergehende Ausbildung zur Bäuerin mit Fachausweis) soll ab Herbst das Modul Hauswirtschaft auf einem Landwirtschaftsbetrieb angeboten werden. Dieses wird sich gezielt an Männer richten.

Die Idee dahinter ist nicht nur, Wissen und Fähigkeiten mitzugeben, sondern vor allem, dafür zu sensibilisieren, wie gross der Aufwand für den Haushalt tatsächlich ist. Mit der Hoffnung, dass dessen Stellenwert steigt und über die Rollen- und Aufgabenverteilung vermehrt diskutiert wird.

Denn hier sieht Gygax das Hauptproblem: Die Hauswirtschaft ist unsichtbar. «Und was man nicht sieht, hat keinen Wert. Es ist und bleibt eine Aufgabe, der Hauswirtschaft einen Wert zu geben.»

Denn eigentlich ist es paradox. Landwirtschaftsbetriebe können sich in zig verschiedene Richtungen spezialisieren. Nur einen Teil können sie ganz sicher nie weglassen: den Haushalt.

