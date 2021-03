Riedholz Ein «Fiebermesser» für den Einfluss des Wildes: Diese Truppe untersucht Wildverbiss in Solothurner Wäldern Alle zwei Jahre werden im Kanton Solothurn die Waldverjüngung und der Wildverbiss untersucht. Denn: An manchen Orten schädigt das Wild den Hauptbaumarten stark; junge Bäume haben kaum eine Chance zu wachsen. Unterwegs mit einer Gruppe bei der Bestandesaufnahme im Wald von Riedholz. Peter Brotschi 29.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unterwegs im Wald von Riedholz, um den Wildverbiss aufzunehmen: Von links Lubor Dvorak, Jäger Urs Sieber und Mélila Saucy. Peter Brotschi

«Das sind hier drei Weisstannen, eine ist verbissen, die zwei anderen nicht.» Lubor Dvorak beugt sich über die jungen Bäumchen, die in hellem Grün aus dem Waldboden spriessen und streift mit dem Finger über die zarten Triebe. «Hier hat es noch zwei Fichten und einen Bergahorn», deutet Mélila Saucy auf einen anderen Bereich im Sektor, der mit Zweimeterstäben abgegrenzt ist. Interessiert beobachtet Urs Sieber das Geschehen. Die drei sind im Wald von Riedholz unterwegs. Ihr Auftrag: Anhand von Stichproben die natürliche Waldverjüngung und den Einfluss des Wildes zu untersuchen.

Eine verbissene Weisstanne. Peter Brotschi

Im kleinen Notizbuch protokolliert Lubor Dvorak die entdeckten Baumarten im Jugendalter und ob sie – den Hauptgrund der Inventarisierung – vom Wild verbissen sind oder nicht. Der in Olten wohnhafte promovierte Forstingenieur, der vor 30 Jahren aus der Tschechischen Republik in die Schweiz kam und an der ETH studierte, legt an diesen Tagen lange Strecken über Stock und Stein durch die solothurnischen Wälder zurück. Begleitet wird er in der Regel durch Personen aus Forst und Jagd, die im untersuchten Gebiet tätig sind. Im Fall von Riedholz ist dies Mélila Saucy, Forstingenieurin FH und Mitarbeiterin im Forstbetrieb Leberberg, sowie Urs Sieber, Pächter im Jagdverein Waldegg.

Es ist das vierte Mal, dass im Abstand von zwei Jahren eine solche Inventarisierung in elf Revieren des Kantons durchgeführt wird. Gestartet wurde das Monitoring in dieser Form im Jahr 2015. Ausschlaggebend waren damals zunehmende Hinweise von Förstern an das Amt für Wald, Jagd und Fischerei (AWJF), dass die Wildschadensituation zu Problemen mit der natürlichen Waldverjüngung führt. Nach einer Försterbefragung einigte man sich darauf, zwei Methoden flächendeckend anzuwenden. Die eine auf Stichproben-Indikatorflächen, wie sie von Forstingenieur Dvorak im Moment aufgenommen wird. Die andere ist die gutachtliche Beurteilung durch die Förster auf weiteren Flächen, die in Absprache mit den Jagdvereinen festgehalten wird.

Von Grenchen bis Erlinsbach

In folgenden elf Gebieten (in Klammern das betreffende Jagdrevier) befinden sich die Indikatorflächen: Buchegg (Aetingen), Grenchen (Grenchen-Nord), Riedholz (Feldbrunnen), Wasseramt (Äusseres Wasseramt), Neuendorf (Wolfwil), Olten (Hauenstein-Ifental), Seewen (Seewen), Kleinlützel (Kleinlützel), Metzerlen (Metzerlen), Oberbuchsiten (Oensingen), Erlinsbach (Obererlinsbach-Gugen). (pbg)

«Die Untersuchungen dienen als Beobachtung der Entwicklung der Verjüngungs- und Wildeinflusssituation, quasi wie ein Fiebermesser», sagt Lea Jost. Sie ist im AWJF für den Waldschutz und die Waldbewirtschaftung zuständig und hat die Leitung des Monitorings vom inzwischen pensionierten Kreisförster Jürg Misteli übernommen.

Im Thal und im Schwarzbubenland sei die natürliche Verjüngung kaum beeinträchtigt, hält die Umweltnaturwissenschaftlerin ETH fest. Aber in vielen anderen Gebieten müsse doch eine Gefährdung der Waldverjüngung durch das Wild festgestellt werden. So könnten erwünschte Baumartenmischungen nicht erreicht werden oder der Wildeinfluss sei vielerorts sogar so gross, dass die Hauptbaumarten stark beeinträchtigt würden. So werde die Tanne, die Eiche und der Ahorn besonders gerne verbissen. Diese Baumarten reagierten auch empfindlich auf den Verbiss, was heisse, dass sie sich davon schlecht erholten. Die Douglasie werde besonders gerne gefegt (Rehböcke und Hirschstiere streifen an den jungen Bäumen den Bast vom neuen Gehörn ab). Im Mittelland spiele hier laut Jost auch der Hirsch zunehmend eine Rolle.

Bleibt die Frage nach der Akzeptanz der Untersuchungen auf der Seite des Forstes wie der Jagd. «Durch die Transparenz und die Zusammenarbeit ist die Akzeptanz der Resultate der Untersuchung gegeben», antwortet Lea Jost. Sowohl beim Wald-Wild-Gutachten wie bei der Aufnahme der Indikatorflächen seien ja die Jagdvereine mit in die Arbeit involviert. Im Herbst werden die Resultate der diesjährigen Untersuchungen vorliegen, die vom Kanton und teilweise vom Bund finanziert werden, da das Monitoring als Planungsgrundlage für die Waldbewirtschaftung und für die Jagdstrecke diene. Konkret heisst dies, wie viele Rehe erlegt werden sollen.

Zurück in den Wald von Riedholz. Lubor Dvorak, Mélila Saucy und Urs Sieber sind unterwegs zum nächsten Untersuchungspunkt, der mit einem kleinen orangefarbenen Plastikrohr markiert ist. Eine Indikatorfläche besteht aus rund 50 bis 60 solcher Punkte, die über eine Distanz von jeweils 100 Metern in einem Quadratnetz angeordnet sind. Plötzlich greift Dvorak nach unten und berührt ein noch winziges dunkelgrünes Nadelbäumchen: «Eine Eibe, die nicht verbissen ist!» Ein Zeichen für einen angepassten Wildbestand, sagt er, da diese Baumart für das Rehwild ein Leckerbissen sei.

Gesunde junge Weisstanne. Peter Brotschi

Es ist zwar noch kalt an diesem Märztag, aber die Blätter sind kurz vor dem Austreiben. «Das ist der ideale Zeitpunkt, um den Verbiss der letzten Vegetationsperiode festzustellen», sagt Lubor Dvorak, der durch seine Feldarbeit zum ausgewiesenen Kenner über den Zustand der Wälder im Kanton Solothurn geworden ist. Wichtig ist für ihn, ob der Trieb der Hauptachse, also des künftigen Stammes, verbissen ist oder nicht. Die Seitentriebe interessieren ihn nicht. Wieder hält er die Ergebnisse im Notizbuch fest und protokolliert auch, wie die Lichtverhältnisse für den Baumnachwuchs sind. Dann nimmt er den Kompass nach oben, um genau auf der Nord- oder Westachse des Quadratnetzes den nächsten Punkt quer durch das Dickicht anzusteuern.