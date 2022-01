Revision Tierseuchen-Verordnung Solothurner Regierung: Diese Anpassung an das EU-Tiergesundheitsrecht sichert den Tierverkehr Der Solothurner Regierungsrat unterstützt die Revision der Tierseuchenverordnung. Damit könne auch künftig der Tier- und Warenverkehr mit dem Ausland sichergestellt werden. Kritisch sieht der Regierungsrat verschärfte Massnahmen bei der Bekämpfung von Tierseuchen. 24.01.2022, 19.57 Uhr

Was, wenn eine Tierseuche ausbricht? Solothurner Zivilschutz und Veterinäramt übten 2019 den Ernstfall in Lohn-Ammansegg. Hansjörg Sahli

Mit der Anpassung der Schweizer Bestimmungen zur Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen beabsichtigt der Bund eine Angleichung an das Tiergesundheitsrecht in der EU. Der Regierungsrat stimmt den entsprechenden Änderungen in der Tierseuchenverordnung zu. Das schreibt der Kanton am Montag in einer Medienmitteilung.