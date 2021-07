«Cindy’s Diner» an der Autobahn in Deitingen

Der Schweizer Gastropionier und Mövenpick-Gründer Ueli Prager hat «Cindy’s Diner» gegründet. Er reiste Anfang der 60er-Jahre durch Amerika, wo er die amerikanischen «Diner» kennen lernte. Er kopierte das Konzept und eröffnete ab 1962 die ersten Fast-Food-Restaurants unter dem Namen Silberkugel in diversen Städten. Prager, der seiner Zeit immer weit voraus war, erkannte schnell, dass Fast Food nicht nur in den Städten, sondern vor allem an Autobahnen gut funktionierte und so folgte 1968 eine «Silberkugel» an der Autobahnraststätte in Deitingen.

Später taufte er die Restaurant-Kette auf Wunsch seiner kleinen Tochter um. Diese war Aschenputtel- oder eben Cinderella-Fan und so setzte sich «Cindy» als Name durch. Das war alles lange bevor die Amerikaner mit McDonald’s, Wendy’s, Burger King und Co. in die Schweiz kamen. Ueli Prager ist 2011 95-jährig gestorben. (cvs)