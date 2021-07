Reporting zeigt CO2-Emissionen im Gebäudebereich sind nirgends so hoch wie im Kanton Solothurn Der Kanton Solothurn will zwar Solaranlagen auf kantonseigenen Gebäuden fördern – trotzdem liegt im Bereich Solarenergie einiges im Argen: Es gibt nicht so viele Anlagen, wie nötig wären, um schweizweite Klimaziele schnell zu erreichen. Der Kanton muss nun die eigene Strategie überarbeiten. Noëlle Karpf und Ann-Kathrin Amstutz 05.07.2021, 05.00 Uhr

Solothurn liegt auf Platz 1. In keinem anderen Kanton ist der CO 2 -Ausstoss im Gebäudebereich so hoch wie hier – was die Menge CO 2 pro Quadratmeter, aber auch pro Kopf angeht.

Das ist dem neuen Reporting zum Energiekonzept 2014 des Kantons Solothurn zu entnehmen. Das Konzept orientiert sich an den Kyoto-Klimazielen. Im kantonalen Konzept ist das geregelt, was nicht in der Kompetenz des Bundes liegt – also etwa der Gebäudebereich. Deshalb ist auch die erwähnte «Rangliste» dort zu finden.

Regierungsrätin Brigit Wyss. Hanspeter Bärtschi

Neu ist das nicht. Erst kürzlich sagte Regierungsrätin Brigit Wyss im Interview mit dieser Zeitung als Nachzug zum abgelehnten CO 2 -Gesetz:

«Im Gebäudebereich sind wir nicht auf Kurs».

Der Gebäudebereich beinhaltet auch die Bereiche Heizen und Warmwasser. Strom produzieren, heizen, Warmwasser gewinnen – theoretisch kann man das alles mit Solaranlagen. Nur: Davon gibt es im Kanton noch nicht so viele.

«Konstant niedriges Niveau»

Thermische Solaranlagen werden oft als Ergänzung zur Heizung eingesetzt; für Warmwasser. Seit 2020 gibt es dafür das Doppelte an Fördergelder vom Kanton. Neuanlagen mit einer Leistung von 2 Kilowatt oder mehr werden mit 1800 Franken pauschal und dann je 750 Franken pro Kilowatt unterstützt.

Nur: Laut Reporting zeigen diese Anreize bisher keine Wirkung. «Der Zubau thermischer Solaranlagen bewegt sich mit rund 20 Anlagen pro Jahr

auf konstant niedrigem Niveau», heisst es in dem Reporting. Weiter nimmt die Anzahl Ölheizungen zwar auch im Kanton Solothurn ab; der Ersatz von Öl- durch Gasheizungen jedoch hat zugenommen.

Wenig «Kleinanlagen»

Fotovoltaikanlagen dienen auch dazu, Strom zu produzieren. Im Reporting heisst es dazu: «Im Vergleich zum ersten Reporting (2017) konnte die Stromproduktion von 51 GWh auf 91 GWh pro Jahr gesteigert werden. Jährlich werden im Kanton rund 500 neue Anlagen in Betrieb genommen.» Auch hätten in den letzten Jahren mehrere grössere Anlagen in Betrieb genommen werden können. 2019 etwa wurde auf dem Dach der Industriehalle der Recoplast AG in Gretzenbach eine Solaranlage in Betrieb genommen. Auch auf dem Dach der Kebag in Zuchwil gibt es Solarpanels – auch die Fassade der neuen, sich derzeit im Bau befindenden Anlage soll Solarstrom liefern. Nicht wie geplant verlaufe der Zubau von «Kleinanlagen».

Dazu verknurrt werden kann auch niemand – die Pflicht zum Erzeugen von eigenem Strom bei Neubauten wollte das Stimmvolk 2018 nicht. Damals lehnten die Einwohnerinnen und Einwohner das kantonale Energiegesetz ab. Und heutzutage werde der «Grossteil der bestehenden Dachflächen im Kanton Solothurn noch nicht energetisch genutzt».

Kantonale Strategie wird angepasst

Und jetzt? Klar ist: Auf kantonseigenen Bauten soll es mehr Anlagen geben – dazu hat der Kanton die Solaroffensive gestartet. Geplant sind 20 Anlagen, etwa auf dem Amtshaus in Dornach oder dem Heilpädagogischen Schulzentrum in Olten.

Derzeit finden zudem Gespräche statt, um die Energiestrategie des Kantons zu überarbeiten.

Solarpanels auf dem Dach eines Einfamilienhauses. Keystone

Solaranlagen waren zudem erst kürzlich im Kantonsrat ein Thema. Ein Vorstoss der Grünen warf die Frage nach den Bewilligungsverfahren für Anlagen auf Flachdächern im ganzen Kanton auf. Für diese gibt es theoretisch ein einfaches, verkürztes Verfahren – je nach Gemeinde wird dies laut Vorstoss aber anders, mehr oder weniger kompliziert gehandhabt. Derzeit ist das Thema beim zuständigen Baudepartement. Auf Anfrage heisst es dort, vorgesehen sei, die Anliegen im Zuge der ohnehin anstehenden Teilrevision der kantonalen Bauverordnung zu prüfen. Derzeit würden Revisionsanliegen gesammelt.

«Das Verfahren der Verordnungs- respektive Gesetzesrevision im engeren Sinn ist fürs Jahr 2022 vorgesehen und sollte – bei normalem Verlauf – auch in diesem Jahr abgeschlossen werden können.»

Die übergeordneten Ziele sind indes klar: Es gibt die allseits bekannte Strategie 2050 des Bundes – bis dann soll die Schweiz klimaneutral werden. Für den Bereich Strom ist bundesweit eine Revision des nationalen Stromversorgungsgesetzes vorgesehen. Wie es im Kanton weitergeht, soll Anfang 2022 klar werden.