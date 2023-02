Lokführerin lernen: Schülerin in Olten begleitet

Reportage «Schneller als erwartet im Führerstand»: Ex-Polizistin Michèle Mahrer lernt Lokführerin in Olten Die frühere Polizistin und Kosmetikerin Michèle Mahrer liebt die Abwechslung zwischen Üben auf dem Abstellgleis, im Simulator und beim Rangieren. Sie freut sich auf die Kombination von Verantwortung und Abgeschiedenheit, die der Lokführerberuf bietet. Daniela Deck Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Michèle Mahrer im Führerstand des Regionalzugs. Patrick Lüthy

Es ist ein grosser Schritt aufwärts vom Gleisbett in den Regionalzug. Im Abstellbereich im Osten des Bahnhofs Olten gibt es kein Perron. Michèle Mahrer und ihr Klassenkamerad Antoine Käslin üben im Führerstand einer Flirt-Zugskomposition. Minuten zuvor transportierte der Regionalzug noch Passagiere von Biel nach Olten, zwei Stunden später ist er wieder im Fahrplan eingeteilt.

Was ist zu tun bei einer Türstörung? Die beiden angehenden Lokführer trennen zum Üben die Tür eines Zweitklasseabteils von der elektronischen Steuerung. Im Fahrzeug sind sie zur Sicherheit nie allein, sondern immer zu zweit. «Wenn eine Wiederholung der Türfreigabe und ein Reset der betroffenen Tür nichts nützen, muss ich die Fahrgäste und den Fahrdienst über die Verzögerung informieren», sagt Michèle Mahrer.

Dann prüft die angehende Lokführerin die sogenannte Grünschlaufe (Leuchtknöpfe) vor Ort. So findet sie heraus, ob die Tür selbst klemmt oder der Schiebetritt darunter. Dieser überbrückt den Abstand zur Perronkante. Der Zug kann nur abfahren, wenn der Tritt eingefahren und die Tür verschlossen und arretiert ist.

Die Tür klemmt – was nun?

«Ich schliesse die Türe von Hand», ruft Mahrer ihrem Kollegen zu, der am Sicherungskasten weiter hinten im Wagen steht. Mit dem Fuss will sie den Tritt zurück schieben, doch dieser bewegt sich kaum. «Man stellt sich lieber nicht vor, dass so was in der Stosszeit geschieht», sagt Mahrer, während sie den Teppich vom Eingang zurückrollt und die Abdeckung über der Tür aufschliesst und herunterklappt. Eine halbe Minute später ist der «Schaden» behoben.

Michèle Mahrer und ihr Kollege Antoine Käslin beheben eine Türstörung. dd

«Die Checkliste zum Beheben von Türstörungen müssen wir auswendig können», erklärt sie. Weitere Übungsaufgaben sind das Erden des Zuges, wenn der Stromabnehmer eingeklappt werden muss, und Bremsen ausschalten, einzeln, nach Drehgestellen oder pro Wagen. Genau muss die Lokführerin dann wissen, ob und wie schnell der Zug weiterfahren darf und wie stark sich der Bremsweg verlängert.

Überhaupt beginnt die Arbeit der Lokführerin nicht mit dem Einsteigen, sondern mit einem Kontrollgang rund um den Zug. Sind die Kupplungen in Ordnung, sehen die Stromabnehmer normal aus, zischt Luft aus einem Schlauch oder tropft Öl auf den Boden?

Bei 400 Metern Zuglänge dauert die Arbeitsvorbereitung bis zu 50 Minuten, bevor sich ein Rad dreht. Einen Hammer, wie zu Zeiten der Dampflokomotiven, braucht es heute nicht mehr, nur sorgfältige Beobachtung und Fachkenntnis.

Wie ein Kontrollgang aussieht und warum sie Lokführerin werden will, zeigt und erzählt Michèle Mahrer gleich selber im Video. Gülpinar Günes

Arbeit in einer neuen Uniform

Begonnen hat Michèle Mahrer die Ausbildung zur Lokführerin letzten Mai in einer zwölfköpfigen Klasse; inzwischen sind es neun Anwärter, davon zwei Frauen. Abschliessen wird sie den Lehrgang diesen Sommer nach rund zwei Dutzend praktischen und theoretischen Prüfungen. Den erfolgreichen Abschluss vorausgesetzt, wird sie ab Olten und Aarau auf S-Bahn- und Fernverkehrszügen Dienst tun.

Die 35-jährige Hunzenschwilerin hat zuerst Kosmetikerin gelernt und wurde dann Polizistin. Nach zehn Jahren Polizeidienst reizte sie die Kombination mächtiger Kräfte und zentimetergenauer Präzision: «Wie Schienen, Maschinen und Elektronik zusammenspielen, fasziniert mich schon seit Jahren. Dazu die Natur immer vor Augen, jeden Tag eine andere Tour und ständig in Bewegung.»

Michèle Mahrer mit dem Lokführerrucksack vor der Flirt-Triebwagenkomposition, in dem sie übt. Patrick Lüthy

Michèle Mahrer ist ein Bewegungsmensch. Ausdauersport ist aus ihrem Leben nicht wegzudenken. Rennrad fahren und Laufen bestimmen ihre Freizeit. Dabei schätzt sie die flexible Zeiteinteilung, die die Schichtarbeit ihr gibt. Entsprechend kostet sie das Lernen im Theorieraum ein bisschen Überwindung: «Der Einstieg in den Lehrgang war happig. So viel auf einmal, eine neue Fachsprache lernen, hohe Konzentration, das Wissen um die Folgen von Fehlern.»

Mehr Fahrzeugtypen als erwartet

Nach knapp zwei Dritteln der Ausbildung ist für Mahrer klar: «Meine Erwartungen wurden übertroffen.» Olten bietet ihr acht Fahrzeugtypen statt der drei oder vier, die sie sich erhofft hatte. Schneller als erwartet sei sie auch in den Führerstand gekommen. Schon nach rund drei Wochen hätten die Schülerinnen und Schüler die erste Führerstandsfahrt mitgemacht, im fünften Monat die erste eigene Rangierfahrt im Bereich der Abstellgleise. Da ist jeweils ein Ausbilder oder eine Lokführerin dabei.

Nur etwas hätte sie früher erwartet: Die eigene Fahrt auf dem Schienennetz. Die erste findet dann gegen Ende der Ausbildung statt, nach elf Monaten. Action gibt es jetzt schon, etwa wenn im Simulator mit der Notbremse geübt wird.

Michèle Mahrer im Führerstand. Patrick Lüthy / IMAGOpress.com Nicht alles geht elektronisch. Patrick Lüthy / IMAGOpress.com Auf dem Weg zur Übungslektion. Patrick Lüthy / IMAGOpress.com Es geht los. Patrick Lüthy / IMAGOpress.com Das Tablet ist für den Lokführer unverzichtbar. Patrick Lüthy / IMAGOpress.com Aufbruch in eine neue berufliche Zukunft. Patrick Lüthy / IMAGOpress.com Michèle Mahrer muss auch die Druckmessung im Führerstand stets im Auge behalten. Patrick Lüthy / IMAGOpress.com Behebung einer Türstörung. dd

Nach zehn Jahren Polizeipatrouille im Tandem freut Michèle Mahrer sich auf die Abgeschiedenheit des Führerstandes. «Ganz allein ist man als Lokführerin nie», sagt sie und lacht. Der Fahrdienst ist nur ein Tastendruck entfernt, im Zug sitzen meistens Passagiere. Diese vertrauen ihre Sicherheit der Lokführerin oder dem Lokführer an. Das ist ein Gefühl, mit dem Michèle Mahrer vertraut ist, seit sie vor zehn Jahren erstmals eine Uniform anzog.

Rekrutierung von Lokführern verstärkt

270 Lokführer haben bei der SBB letztes Jahr nach dem Abschluss des Lehrgangs ihren Dienst angetreten, rund 14 Prozent davon Frauen, wie Sabrina Schellenberg vom SBB-Mediendienst erklärt.

Die Lokführerausbildung erfolgt neben Olten an den Standorten Zürich, Bern, Renens und Bellinzona. Während die 14- bis 16-monatige Zweitausbildung nur als Vollzeitstudium absolviert werden kann, sei es problemlos möglich, anschliessend Teilzeit zu arbeiten. «Wir achten auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie», sagt Schellenberg.

2019 habe die SBB die Rekrutierung und Ausbildung von Lokführern verstärkt. Nun zeigten die Bemühungen Früchte, sodass es nach Aussage von Schellenberg keinen Lokführermangel mehr gibt.

Interessentinnen und Interessenten für den Personen- und Güterverkehr sind zum mehrstufigen Eignungstestverfahren willkommen. Körperliche und psychische Fitness ist Voraussetzung, auch dürfen sie keine Rot-Grün-Sehschwäche haben.

