Reportage Leben bis zum Schluss: Zu Besuch im ersten Solothurner Sterbehospiz Das Hospiz Solothurn betreut seit Mai 2022 Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt. Wie lebt es sich an einem Ort, an dem gestorben wird? Eine Reportage. Cyrill Pürro

Ein Piepsen ertönt aus dem Lautsprecher. Pflegerin Christine Schneeberger springt von ihrem Stuhl auf und sieht auf dem Display nach. Frau Reinmann* ruft um Hilfe – die Patientin mit dem Gebärmutterkrebs. Schnell läuft Schneeberger ins Erdgeschoss und öffnet ihre Tür. Es riecht nach Salbe und einer heruntergebrannten Kerze. Auf dem Bett liegt Frau Reinmann. Es ist vier Uhr morgens in einer Novembernacht.

*Die Namen der Patientinnen und Patienten wurden in dieser Reportage geändert. Sie sind dem Autor bekannt.

Die Zimmer im Hospiz sind mit Notfallknöpfen eingerichtet. Mit ihnen rufen die Patientinnen und Patienten die Pflegefachkräfte um Hilfe. Cyrill Pürro

Das Hospiz Solothurn nimmt sterbende Menschen auf. Alle Patientinnen und Patienten im Hospiz sind unheilbar krank. Das Hospiz ist dem Dachverband «Hospize Schweiz» angeschlossen.

Frau Reinmann klagt über Schmerzen und ein Druckgefühl im Unterleib. Pflegerin Schneeberger verabreicht der Patientin über eine vorbereitete Spritze das Schmerzmittel Morphin. Fünf Minuten später wirkt das Medikament und die Schmerzen sind für ein paar Stunden erträglicher. Frau Reinmann atmet ruhiger und langsamer.

In der palliativen Pflege soll die Lebensqualität von sterbenden Menschen verbessert werden. Das Ziel ist, dass die Patientinnen und Patienten möglichst schmerzfrei und in Würde Abschied von ihren Angehörigen nehmen können. Die Palliative Care betrachtet das Sterben als natürlichen Prozess am Ende des Lebens.

Der Wunsch, endlich sterben zu dürfen

Die Patientin liegt da, die Augen glasig und nur halb geöffnet. «Wann darf ich endlich sterben?», fragt Reinmann. «Bald, Frau Reinmann, da bin ich mir ganz sicher», antwortet Christine Schneeberger und lächelt dabei.

Platz hat es im Sterbehospiz für sechs Patientinnen und Patienten. Es sind aber nie alle Betten besetzt. Die Dauer des Aufenthalts der einzelnen Personen hängt von der Krankheit ab und variiert stark.

Anfang November kam Reinmann im Hospiz an. Sie ist hier, um zu sterben. Oder wie die Pflegerinnen sagen: Sie tritt ihre letzte Reise an.

Der Nachttisch von Frau Reinmann. Zu ihren Hobbys gehörte auch das Lesen. Cyrill Pürro

Reinmann hatte ein schönes Leben. Im Halbschlaf erzählt sie:

«Ich war sehr aktiv und habe viel erlebt. Mein Lebenspartner kümmert sich sehr liebevoll um mich.»

Aber jetzt sei auch ihre Zeit gekommen.

Das Hospiz Solothurn ist das erste Sterbehospiz im Kanton und seit Mai 2022 in Betrieb. Es wird durch Patientenbeiträge, Krankenkassen und Beiträge aus der öffentlichen Hand finanziert. Diese Zuwendungen decken den finanziellen Aufwand aber nicht ganz. Das Defizit wird mit Spendengeldern ausgeglichen.

Schneeberger ist sicher, dass Patientin Reinmann eingeschlafen ist und für den Moment keine Schmerzen mehr hat – deshalb geleitet sie wieder hinaus auf den Flur. Die 54-Jährige zieht die Tür bis auf einen kleinen Spalt zu und sagt leise: «Frau Reinmann wird bald sterben.»

Dem Pflegeteam ist es wichtig, dass die Patientinnen und Patienten bis zum Schluss selbstbestimmt leben können. Dies betrifft auch die medikamentöse Therapie.

Ein paar Wochen vorher, an einem Morgen Ende Oktober: Christine Schneeberger bereitet sich für ihre Frühschicht vor. Es ist sieben Uhr.

Mitten in der Nacht oder am frühen Morgen im Einsatz: Pflegerin Christine Schneeberger. Cyrill Pürro

Das Pflegepersonal im Hospiz teilt den Arbeitstag in vier Schichten auf: die Frühschicht von 7 bis 16 Uhr, die Zwischenschicht von 10 bis 15 Uhr, die Spätschicht von 15 bis 23 Uhr und die Nachtwache von 23 bis 7 Uhr. Pro Schicht ist eine diplomierte Fachperson im Einsatz. Zu jeder Tageszeit steht eine weitere Pflegefachkraft als Springerin bereit, falls Zeitdruck aufkommt.

Im Eingang des Hospizes brennen Kerzen. Die stehen für das ewige Leben nach dem Tod. Schneeberger führt die hölzerne Treppe hinauf in den ersten Stock. Da befindet sich der Büroraum des Pflegeteams. In den frühen Morgenstunden ist es im Hospiz noch still. Nur die Treppenstufen knarren unter den Füssen.

Am frühen Morgen Hören

Schneebergers Teamkollegin von der Nachtwache ist mit ihr den Nachtrapport durchgegangen und hat ihr den Dienst übergeben.

Bei jeder Dienstübergabe gibt es zwischen den Pflegerinnen einen Rapport. Der Rapport dient dem Team zur Lagebesprechung.

Christine Schneeberger bespricht mit ihrer Kollegin den Rapport: Was steht heute an? Wie geht es den Patientinnen und Patienten? Cyrill Pürro

Nach dem Rapport werden die Medikamente der einzelnen Patientinnen und Patienten kontrolliert. Gleichzeitig bereitet Schneeberger die Medikamente für den morgendlichen Rundgang durchs Hospiz vor.

Sie teilt die Tabletten in die Tagesrationen ein, mörsert Pillen, füllt Spritzen auf und macht Gläser mit Wasser bereit:

Von Feen und Elfen träumen

Dann geht Schneeberger zum Patienten Zwichel. Er hat sein Bett gleich neben dem Büro. «Guten Morgen, wie geht es Ihnen heute?», begrüsst die Pflegerin den Patienten. Schneeberger hilft ihm aufzusitzen. Das dauert eine Weile.

Die Pflegerinnen gehen während jeder Schicht auf Rundgänge durch die einzelnen Zimmer im Hospiz.

Nach einem Hustenanfall antwortet Zwichel auf der Bettkante sitzend: «Mir geht es ganz gut, ich habe von herumfliegenden Elfen und Feen geträumt.» Er lächelt dabei schwach und zwinkert in Schneebergers Richtung.

Morphin wird zur Behandlung von starken Schmerzen verwendet und gilt als eines der wichtigsten Medikamente in der Schmerzbehandlung. Morphin kann zu sogenannten Morphinträumen führen. In diesen werden die wildesten Fantasien geweckt.

Christine Schneeberger hilft dem Patienten aufzustehen. Seine Beine spürt Zwichel kaum mehr, wie er immer wieder klagt. Ausserdem sei er etwas desorientiert. Er ist erst seit dem Vortag im Hospiz und muss geistig noch ankommen. Das ist laut Schneeberger ganz normal.

Das Zimmer von Herr Zwichel. Die Räume für die Patientinnen und Patienten sind alle ähnlich eingerichtet.

Schneeberger zeigt auf die angeschwollenen Schenkel und erklärt dem Patienten: «Herr Zwichel, in ihren Beinen hat sich Wasser angesammelt, weil ihre Nieren nicht mehr gut funktionieren.» Der Pflegerin ist es wichtig, den Patienten genau zu erklären, was mit ihrem Körper passiert. Das helfe, ihnen die Sterbeangst etwas zu nehmen. Dazu muss sie ihren Mund nah an Zwichels Ohren halten, denn er hört sehr schlecht. Herr Zwichel ist multimorbid.

Wenn Menschen mehrere Krankheiten gleichzeitig haben, gelten sie in der Pflege als «multimorbid». Multimorbidität ist ein typisches Phänomen des Alterns.

Jede Zigarette kann die letzte sein

Mit etwas Mühe schafft es Schneeberger, den Patienten davon zu überzeugen, auf die morgendliche Toilette zu gehen. Sie handelt mit ihm einen Deal aus: «Zuerst bringen wir Sie auf die Toilette, dann nach unten auf die Veranda zum Rauchen.» Bei diesem Angebot wird er hellhörig:

«Uh ja, das tönt chäibe glatt!»

Wünsche wie das Rauchen werden den Patienten im Hospiz grundsätzlich ermöglicht. Im Hospiz geht es darum, dass die Patientinnen und Patienten das Leben ein letztes Mal geniessen dürfen. Das Credo hier: Der Mensch lebt bis zu seinem letzten Atemzug und hat auch im Sterbeprozess seine Bedürfnisse.

Gesagt, getan und Zwichel wird mit dem Rollator zur Toilette gebracht – in aller Ruhe, Schritt für Schritt. In der Mitte des Weges fragt die Pflegerin den über 80-Jährigen, wie es ihm geht. Er nickt und antwortet:

«Man darf nur nicht zu viel darüber nachdenken.»

Im Hospiz gibt es insgesamt zwei Badezimmer. Cyrill Pürro

Mittlerweile sitzt Zwichel auf der Veranda und raucht. Er sieht zufrieden aus, zieht an seinem Glimmstängel – lächelt dabei. Derweil deckt Schneeberger für ihn den Frühstückstisch.

Dann bringt sie Zwichel an den Tisch. Er isst seine zwei Brotscheiben, mit etwas Butter und Konfitüre. Der Patient wünscht zusätzlich ein Joghurt, Kirsche soll es sein – sein Lieblingsjoghurt. Joghurt habe er schon immer geliebt, denn der Geschmack gebe ihm ein heimeliges Gefühl.

Das Frühstück für den Patienten Zwichel. Wichtig: Das Joghurt darf nicht fehlen.

Mittlerweile ist es elf Uhr vormittags, die freiwillige Helferin Béatrice Schönberger trifft im Hospiz ein. Schneeberger informiert sie über den aktuellen Stand.

Ohne freiwillige Helfende würde die Arbeit im Hospiz nicht funktionieren. Insgesamt gehören 30 Ehrenamtliche zum Team, davon sind die meisten pensioniert. Die meisten Freiwilligen haben bereits Erfahrung im Pflegeberuf. Wer im Hospiz mithelfen will, muss vorerst Kurse besuchen, in denen der Umgang mit Sterbenden gelehrt wird. Die Helfenden erhalten zwar keine Entlöhnung für ihre Arbeit, dafür wird ein kleiner Teil der Spesen rückerstattet.

Eine Küche hat das Hospiz zwar, für die Bewohnenden gekocht wird da aber nicht. Dafür fehlt das Personal.

In der Küche werden unter anderem die Mahlzeiten für das Personal aufbewahrt.

Heute holt Schönberger im Zentrum für Pflege und Betreuung Tharad das Mittagessen und frische Bettwäsche ab. Für den Transport nutzen die Helfenden einen Leiterwagen.

Da dem Hospiz die Möglichkeiten zur Essenszubereitung fehlen, konnte die Leitung mit dem Tharad vertraglich aushandeln, sich der Mittags- und Abendküche anzuschliessen. Dasselbe gilt für die Wäsche. Das Tharad liegt in idealer Nähe zum Hospiz – nur etwa 300 Meter entfernt.

Die Berufung gefunden

Als Schönberger von der Eröffnung des Hospizes erfahren hat, meldete sie sich sogleich beim Verein als Freiwillige. Sie arbeitet teilzeit in einem Altersheim und hilft in ihrer Freizeit im Hospiz. Das Thema Tod und Sterben beschäftigt sie seit ihrer Jugend, nicht zuletzt durch ihre Ausbildung zur medizinischen Praxisassistentin. Dabei hat sie vor allem eines gelernt:

«Das Sterben im Alter muss nicht zwingend schlimm sein. Es ist auch schön, wenn ein Mensch nach einem erfüllten Leben gehen darf.»

Die Freiwilligen helfen dem Pflegefachpersonal vor allem bei der Betreuung der Patienten. Denn ist im Hospiz viel los, bleibt für die Pflegenden während der Schicht nicht viel Zeit, um bei den Patienten zu sitzen und mit ihnen Gespräche zu führen. Da kommt die Zeit, Ruhe und Geduld der Ehrenamtlichen zum Zuge.

Béatrice Schönberg holt im Tharad die Mahlzeiten und die Wäsche ab. Mit einem Gerät wird das Essen anschliessend warmgehalten.

Die 56-Jährige bedauert, dass das Thema Sterben tabuisiert wird. Die Leute reagieren eher überrascht, wenn sie erzählt, dass sie an Wochenenden freiwillig in einem Sterbehospiz hilft. «Wie schaffst du das, inmitten all der Sterbenden?», ist eine Frage, die sie schon zu hören bekam. Sie erzählt gerne, dass das Leben im Hospiz nicht so trist ist, wie sich das viele vorstellen – und viel mehr gelebt wird, als die meisten denken.

Das Verhältnis richtig einschätzen

Zurück im Hospiz. Das Mittagessen ist aufgewärmt und kommt bei den Patientinnen und Patienten auf die Teller. Bei Frau Laurent hingegen läuft das anders. Sie leidet an der Nervenkrankheit ALS. Die Krankheit ist bei der über 60-Jährigen so weit fortgeschritten, dass sie weder selbstständig gehen, sprechen, noch Nahrungsmittel schlucken kann. Die Mahlzeiten bekommt sie daher über eine Sonde, die direkt in den Magen führt.

Die Krankheit ALS ist eine chronisch fortschreitende, degenerative Erkrankung des Nervensystems und zerstört die Bewegungsnerven im Gehirn und im Rückenmark. ALS ist nicht heilbar.

Ein Informationsschild an Frau Laurents Tür, damit ihr vom Besuch kein Trinken über den herkömmlichen Weg verabreicht wird. Cyrill Pürro

Laurent bekommt viel Besuch von ihrem Mann und ihren Kindern. Sie und ihr Mann seien ein interessantes Paar. Denn manchmal bekommen die Pflegerinnen mit, wie die beiden streiten. Schneeberger sagt dazu:

«Streiten zu dürfen, ist etwas Schönes: Man begegnet sich so auf Augenhöhe.»

Im Hospiz steht das Leben im Mittelpunkt. Dazu gehört nicht nur, dass die Patientinnen und Patienten lachen und weinen dürfen. Sie dürfen auch wütend sein und mit ihren Angehörigen streiten.

Frau Laurent strahlt über beide Ohren, wenn Schneeberger in ihrem Zimmer vorbeischaut. Sie ist dankbar für die Hilfe und geniesst gleichzeitig ihre Gesellschaft. Bei dieser Patientin darf Schneeberger auch mal Sprüche bringen. Denn Laurent habe trotz ihrer Krankheit die Freude am Leben nicht verloren.

Christine Schneeberger bereitet die Magensonde für Frau Laurent vor.

Es gehört zu Schneebergers Job, die Patienten einzuschätzen, zu spüren, wo und wann auch einmal Sprüche passen und wen sie duzen darf. Generell gilt: Die Patienten bieten von sich aus das Du an. Trotz der Verbindung, die sie mittlerweile zu Frau Laurent aufgebaut hat, würde sie die Patientin nie duzen. «Ich habe das Gefühl, dass ich mich sonst zu wenig distanzieren kann», erklärt Schneeberger.

Distanz wahren und gleichzeitig sehr nahe bei den Patienten sein, auch in den intimsten Momenten: Das ist für Schneeberger herausfordernd. Besonders, wenn Patienten im Hospiz versterben. Dazu sagt sie:

«Ich weine immer mit den Angehörigen mit, manchmal nur innerlich.»

Der Stellenschlüssel der Pflege im Hospiz beträgt rund 1,4 Prozent pro Bett. Das ist mehr als in Krankenhäusern und Altersheimen. Bedeutet: Pflege und Betreuung sind pro Patientin oder Patient intensiver.

Nach dem Mittagessen trudelt Chris Tornes ein. Er ist Seelsorger und unter der Woche an einem Tag im Hospiz. Nach einem zweijährigen Vikariat in der reformierten Kirche in Arlesheim war er bei der Telefonseelsorge und half später als Freiwilliger in anderen Hospizen mit. Tornes wusste schnell: Menschen in schweren Situationen beistehen – das kann er.

Seelsorger Chris Tornes beschreibt sich als einen «Empfänger mit grossen Ohren.» Cyrill Pürro

Für viele Menschen ist das Thema Sterben belastend – besonders für Angehörige. Für Tornes ist es aber gleichzeitig auch erfüllend.

Chris Tornes Hören

Auch Religion hat Platz, gerade bei Fragen wie:

«Gott, wo bist du und wieso lässt du solches Leid zu?»

Zu sehen, dass andere Menschen durch seinen Beistand ein wenig weiterkommen und sich befreiter fühlen, das spornt den Pfarrer an. Bei Gesprächen mit den Patienten hat die gesamte Bandbreite an Gefühlen Platz.

Chris Tornes Hören

Tornes hängt das Wort Seelsorge nicht an die grosse Glocke:

«Ich bin grundsätzlich einfach als Mensch da.»

Die Patienten werden beim Eintritt gefragt, ob Seelsorge gewünscht wird. Bisher gab es im Hospiz noch niemanden, der sie abgelehnt hat. Grundsätzlich geht es laut Tornes in der seelsorgerischen Sterbebegleitung darum, zu den Menschen eine Beziehung aufzubauen – unabhängig von Religion und Nationalität.

Die meisten Patientinnen und Patienten im Hospiz hätten bei ihrem Ankommen die nötige Verarbeitungsphase hinter sich und hätten sich auf das Hospiz vorbereiten können.

Chris Tornes Hören

Tornes sieht sich als einen Empfänger mit «grossen Ohren», die die Gefühlslage, die Sorgen und Glücksmomente der Patienten einfangen. Die Patienten dürfen alles bei ihm deponieren. Es komme auch vor, dass er manchmal schweigend am Bettrand sitzt und die Hand einer Patientin oder eines Patienten hält:

«Man spürt mit der Zeit, was sterbende Menschen brauchen.»

Schön ist es für Tornes, wenn Patienten zu Beginn gegenüber der Seelsorge kritisch sind, sich aber nach und nach öffnen.

Chris Tornes Hören

Und genau in solchen Momenten sieht Tornes den Schlüssel zur eigenen Horizonterweiterung – und vielleicht sogar zu noch mehr. Seiner Meinung nach würden die Menschen mehr zueinander finden, wenn sie sich mehr mit dem Sterben auseinandersetzen würden:

«Viel Leid auf der Welt wird durch Verdrängen ausgelöst.»

Chris Tornes Hören

Doch nach einem Tag im Sterbehospiz muss auch ein Seelsorger abschalten. Chris Tornes ist alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Wenn er nach Hause kommt und die beiden in die Arme nimmt, spürt er das Leben. Er steht also zwischen Lebensanfang und Lebensende – eine Abwechslung, die ihm guttut:

«Wir verlieren im Laufe des Lebens die kindliche Lockerheit – auch im Umgang mit dem Tod.»

Dieses Vermischen zwischen Kinderleben und dem Sterben wird auch im Hospiz gefördert. Im Dachgeschoss gibt es eine Spielecke, beispielsweise wenn Enkelkinder der Patienten zu Besuch kommen. Die Erfahrung zeigt: «Frisches» Kinderleben im Hospiz tut den Patienten sowie den Pflegenden seelisch gut.

Im Obergeschoss befindet sich die Spielecke. Cyrill Pürro

Es ist Abend, im Hospiz ist es wieder ruhiger. Die Patientin Mangiola liegt in ihrem Zimmer, sie schaut eine Quizsendung im Fernsehen.

Bei der 65-Jährigen wurden im Februar Hirnmetastasen festgestellt. Beim Besuch in ihrem Zimmer stellt Schneeberger fest: Ihr Zustand hat sich verschlechtert. Sie wirkt erschöpft und müde. Und dennoch ist sie gesprächig und erzählt von ihrer Diagnose:

«Der Arzt sagte mir damals, dass ich höchstens bis Ende Dezember leben würde.»

Trotzdem ist der eigene Tod nicht planbar. «Es gibt kein festes Datum, auf das du dich zusammen mit deiner Familie vorbereiten kannst.» Seit ihrer Diagnose hat sie Süssigkeiten für sich neu entdeckt:

«Ich liebe Süsses, vor allem Gummibärchen.»

Mangiola öffnet ihre Schublade und zeigt ihren «Geheimvorrat» mit Sugus und Co.

Sie sei in Bad Ragaz aufgewachsen, machte dann eine KV-Lehre. Und das, obwohl sie sich immer gerne kreativ ausgelebt hat: «Mein Traum war es früher, Goldschmiedin zu werden.» Leider sei der Beruf sehr rar geworden.

Ihre beiden Kinder haben für sie einen Baum aus Sugus gebastelt, der auf ihrem Nachttisch steht – passend zu ihrer Person.

Damit sich Frau Mangiola weniger allein fühlt, haben ihre Kinder ihr einen selbst gemachten Sugus-Baum geschenkt. Cyrill Pürro

Ein paar Wochen später – mittlerweile ist es November. Christine Schneeberger hat Nachtwache. In den vergangenen Tagen musste sie von ein paar Patienten Abschied nehmen. Frau Mangiola verstarb Ende Oktober.

Auch Herr Zwichel ist verstorben. «Er kämpfte zu Beginn etwas mit dem Sterben, verarbeitete seine schwierige Kindheit», erzählt Schneeberger. Oft sind die Patienten in dieser Phase unruhig und suchen nach einem Halt. Sehr hilfreich kann dabei ein weicher Gegenstand zum Festklammern sein, in Zwichels Fall war es eine Plüscheule.

Die Plüscheule, die Herr Zwichel während des Sterbeprozesses bei sich hatte. Cyrill Pürro

Er ist dann später in ihren Armen gestorben, als sie ihn in die Seitenlage drehen wollte. Solche Momente sind für sie speziell und gleichzeitig schön:

«Dieses Übertreten liegt für uns Menschen ausserhalb der Vorstellungskraft. In solchen Augenblicken steht für mich die Zeit kurz still.»

In solchen Fällen nehmen auch die Pflegenden Abschied von einem Menschen, den sie in ihrem oder seinem letzten Lebensabschnitt begleitet haben. Deswegen entwickelten die Pflegenden zusammen mit der Leiterin des Hospizes, Cristina Pitschen, ein Abschiedsritual.

Die Leiterin des Hospizes: Cristina Pitschen. Cyrill Pürro

Die Idee ist es, den Patienten beim Eintritt ins Hospiz einen Stein ins Zimmer zu legen. Cristina Pitschen erklärt genauer:

«Die Steine stehen symbolisch für Ruhe und Stabilität.»

Der persönliche Stein begleitet den Patienten während des Aufenthalts und bleibt, nach dem der Patient verstorben ist, für einen Monat in der Mitte des Teams. Das Team trägt den Stein dann gemeinsam in den Garten. Ist er vollständig von der Natur «abgewaschen» worden, kommt er wieder in den Kreislauf.

Cristina Pitschen erklärt das Steinritual im Hospiz. Cyrill Pürro

Zurück bei Pflegerin Schneeberger. Die Nachtwache verläuft ruhig, eine Patientin hat sie besonders auf dem Radar: Frau Reinmann. Die Patientin äussert einen starken Sterbewunsch. Auch wenn ein Mensch im Alter sterben will, heisst das nicht, dass das sofort passiert. Schneeberger sagt:

«Der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, zu leben. Die Zellen wehren sich mit aller Kraft gegen das Sterben.»

Dann ertönt ein Piepsen aus dem Lautsprecher, Frau Reinmann ruft die Pflegerin um Hilfe.