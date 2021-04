Reportage «Es fehlt an Alternativen»: Die Zuckerrüben-Anbaufläche im Kanton Solothurn wird immer kleiner Die Pflanzer Hansruedi und Andreas Scheurer aus Staad erzählen, wie das einst boomende Geschäft eingebrochen ist und warum ihr Betrieb weiterhin auf die Rübe setzt. Ann-Kathrin Amstutz 10.04.2021, 05.00 Uhr

Hansruedi und Andreas Scheurer auf ihrem Zuckerrüben-Acker in Staad bei Grenchen. Hanspeter Bärtschi

In der warmen, feuchten Erde keimen die Samen. Sie sind gut im Boden versteckt, von Auge kaum zu sehen. Obwohl sie erst vor fünf Tagen ausgebracht wurden, sind manche der Samenkörner schon aufgeplatzt. Dass sich die winzigen Keimlinge innert weniger Monate zu den stattlichen, bis zu einem Kilogramm schweren Zuckerrüben entwickeln werden, scheint wie ein kleines Wunder.

Hansruedi Scheurer, 62, betrachtet es mit Zufriedenheit. Er steht auf einem seiner Zuckerrüben-Acker in Staad bei Grenchen, den er mit seinem Sohn Andreas, 28, in Generationengemeinschaft führt. Seit März ist die Aussaat im Gange, nun ist sie fast abgeschlossen. Auf einer Fläche von rund 100 Hektaren haben Scheurers die Samen ausgebracht. 8.5 Hektaren sind ihr eigenes Land, die restliche Fläche säen sie im Auftrag von Kunden aus.

Der Thron der «Königin des Ackerbaus» wackelt

Die Zuckerrübe wird auch «Königin des Ackerbaus» genannt. Doch der Thron der Königin ist in der Schweiz arg ins Wackeln geraten. Nicht, weil die Nachfrage zurückgegangen wäre, im Gegenteil: Schweizer Zucker ist wegen seiner Qualität besonders gesucht. Dennoch werden schweizweit immer weniger Zuckerrüben angebaut. Vielen Landwirten ist das Geschäft zu riskant geworden: Immer mehr Pflanzenschutzmittel werden verboten, die Erträge aufgrund Virus- und Schädlingsbefall sind in den letzten Jahren eingebrochen.

Diese Krankheiten und Schädlinge gefährden die Zuckerrüben SBR-Vergilbung: Eine Krankheit, die zu einem viel tieferen Zuckergehalt der Zuckerrüben führt. SBR steht für «syndrome basse richesse» (Syndrom tiefer Zuckergehalte). Bakterien, die von Zikaden übertragen werden, lösen die Krankheit aus. Auf betroffenen Feldern verfärben sich die Blätter ab August flächendeckend quittengelb. Erdfloh und Grünblattlaus: Seit dem Verbot von insektiziden Beizmitteln (z.B. Gaucho) werden die Zuckerrüben zunehmend von Erdflöhen und Blattläusen befallen. Indem die Blattlaus Viren auf die Zuckerrüben überträgt, führt sie ebenfalls zu einer Vergilbung der Blätter. Erdflöhe fressen im Frühstadium der Rübenentwicklung die jungen Keimblätter und beeinträchtigen so das Wachstum. Insbesondere bei frühem Befall können die Schädlinge Ernteausfälle von bis zu 50 Prozent verursachen. (aka)

So auch in der Region Solothurn. «Vor fünfzehn Jahren haben sich die Betriebe noch darum gerissen, ihre Anbauflächen vergrössern zu dürfen», erzählt Hansruedi Scheurer. Zuckerrüben waren damals ein boomendes Geschäft, der Grundpreis lag bei über zehn Franken pro 100 Kilogramm. Heute sind es nicht einmal mehr vier Franken. Innert kürzester Zeit ist der Preis so stark eingebrochen, dass Hansruedi Scheurer sagt: «Jetzt sind sie froh um jeden Betrieb, der noch Rüben anbaut.»



Verschwinden die Zuckerrüben von den Schweizer Feldern?

Warum geben Scheurers nicht auf wie so viele andere? Die Gründe dafür sind vielschichtig. Einerseits hat der Rübenanbau in der Familie Scheurer lange Tradition - seit drei Generationen sind sie Rübenpflanzer. In jeder der Beschreibungen, was die Rüben brauchen und wie sie am besten gedeihen, drückt sich eine tiefe Passion für die runzlige Feldfrucht aus. Doch Juniorchef Andreas Scheurer bringt auch die andere, weniger schöne Wahrheit schonungslos auf den Punkt:

«Es fehlt uns schlicht an Alternativen.»

Daniel Stauffer, 32, Zuckerrüben-Pflanzer aus Staad bei Grenchen Hanspeter Bärtschi

Daniel Stauffer, 32, hat mit denselben Herausforderungen zu kämpfen. Der Staader Landwirt ist mit Scheurers verwandt und baut selbst Zuckerrüben an. Letztes Jahr sind seine Einnahmen um einen Viertel eingebrochen. Dennoch sagt er: «Ich bin noch mit einem blauen Auge davongekommen.» Stauffer wünscht sich ein langfristiges politisches Bekenntnis zum Zuckerrübenanbau. «Dann können wir uns bewegen und wieder mehr investieren.» Ohne diese Absicherung, so sind sich Stauffer und die beiden Scheurers einig, werden die Zuckerrüben von den Schweizer Feldern verschwinden.

«Wir erleben einen grossen Wandel hin zu mehr Ökologie»

In Bezug auf die am 13. Juni zur Abstimmung kommenden Agrar-Initiativen sagt Stauffer: «Unsere Generation wird einen grossen Wandel erleben hin zu mehr Ökologie - egal, wie die Abstimmungen ausgehen.» Die Initiativen werden von den Landwirten kritisiert; ihre Arbeit würde erschwert. Dabei möchte sich Stauffer aber nicht gegen Umweltschutz aussprechen: «Wir arbeiten so eng mit der Natur zusammen, dass deren Schutz in unserem eigenen Interesse ist.»

Es sind grosse Umwälzungen, die der Zuckerrüben-Anbau im Besonderen und die Landwirtschaft im Allgemeinen schon hinter sich haben - und weitere stehen an. Darin sieht Hansruedi Scheurer aber auch Positives: «Das macht das Ganze spannend. Es gibt immer auch eine gute Seite.» Es ist ein Zeichen der Hoffnung, dass sich Natur und Landwirte nicht unterkriegen lassen.