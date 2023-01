Elektriker sind in Solothurn dringend gesucht: So arbeiten sie

Reportage Elektriker: Gesellschaftlich ein Muss, unverzichtbar für das Gelingen der Energiewende ‒ in Solothurn trotzdem dringend gesucht Elektroinstallateure sind die meist gesuchten Fachleute auf dem Solothurner Arbeitsmarkt im Bereich Technik. Ein Blick auf die Menschen zwischen den Kabelsträngen bei einem Elektroinstallationsgeschäft. Daniela Deck Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Messgeräte, Kabel und Montagekoffer: Noel Wittwer (links) und sein Chef Daniel Hürlimann blicken zuversichtlich in die Zukunft. Bruno Kissling

An einem Tag flickt Noel Wittwer den Steamer einer Hotelküche. Am nächsten installiert er eine Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb, danach verkabelt er Solarpanels auf einem Hausdach. Letzten Sommer hat der Feldbrunner seine Lehrabschlussprüfung als Elektroinstallateur gemacht.

Seither hat er einen Fachausweis in der Tasche, der es ihm in der ganzen Schweiz ermöglicht, seinen Arbeitsplatz auszusuchen. Denn im technischen Bereich sind Elektriker mit Abstand die gesuchtesten Fachkräfte.

Das besagt die Statistik der offenen Stellen. Die Branche wächst, was auf die wachsenden Möglichkeiten in der Gebäudetechnik zurückzuführen ist und auf die Erfordernisse der Energiewende. Keine Wärmepumpe, keine Ladestation für ein E-Auto kommt ohne Elektriker aus.

Mal allein, mal zu zweit unterwegs

Nicht, dass Noel Wittwer aktuell den Wunsch hätte, seinem früheren Lehrbetrieb, der Aare Elektro in der Stadt Solothurn, den Rücken zu kehren. «Für mich passt das hier gut. Das Team ist super und die Arbeit spannend», sagt er. «Bei dem Beruf sieht man, was man erschaffen hat. Und das macht sehr zufrieden.»

Der Arbeitsalltag eines Elektrikers bedingt ein hohes Mass an Selbstverantwortung. Mal arbeitet er ‒ Frauen sind in der Elektrobranche erst selten anzutreffen ‒ für sich allein, mal im Tandem mit einem Berufskollegen. In der Berufsschule seien von 48 Lernenden nur zwei Frauen gewesen, blickt der junge Elektroinstallateur auf seine Ausbildung zurück.

Mit einem Kollegen ist Noel Wittwer zum Beispiel unterwegs, wenn es darum geht, Kabel einzuziehen. Einer schiebt und einer zieht. «Jedes Haus ist anders, so wird diese Aufgabe, die übrigens keine Maschine leisten könnte, nie langweilig», erzählt er.

Eine Knacknuss kurz vor Weihnachten

Einzeln arbeitet er, wenn es darum geht, ein Tableau für den Einsatz zu programmieren. Elektriker verdrahten nicht nur Maschinen, sondern sind auch an den Schnittstellen zur Automatik und Informatik tätig.

In diesem Geist musste die Firma vor Weihnachten eine Knacknuss lösen: Ein Gewerbebetrieb habe vor vier Jahren per Improvisation sein Licht zum Dauerbetrieb überbrückt; abgesehen von der Energieverschwendung auch ein Sicherheitsrisiko.

Da habe es einiges aufzudröseln gegeben, erzählen Wittwer und sein Chef Daniel Hürlimann. «Schliesslich haben wir es geschafft und jetzt hat der Betrieb eine sichere und zeitgemässe Lichtanlage», so Hürlimann. So wichtig ist ihnen die Präsentation des Berufsfeldes «Elektro», dass sie dafür sogar in den Betriebsferien Rede und Antwort stehen.

«Der Elektriker ist auf der Baustelle so etwas wie ein Held. Denn er führt die Leistungen anderer Handwerker zu einem grossen Ganzen zusammen», erklärt Daniel Hürlimann. Er leitet zusammen mit seinem Compagnon Christoph Leu die Firma Aare Elektro.

Am Rechnen führt kein Weg vorbei

Warum die Elektrobranche die Hitparade der offenen Stellen anführen soll, ist ihnen ein Rätsel. 154 «Elektromonteure» ‒ heutige Bezeichnungen lauten Elektroinstallateurin, Montage-Elektriker, inklusive dem neu geschaffenen Gebäudeinformatiker ‒ sind es gemäss Statistik von «SoTech Network» im Kanton Solothurn; 6000 schweizweit.

Bei den schulischen Anforderungen ‒ grundsätzlich qualifizieren Sek E und Sek B für die vierjährigen respektive dreijährigen Lehren ‒ sticht die Mathematik hervor. «Gute Mathe-Noten sind das A und O», betonen Wittwer und Hürlimann unisono.

Mit dem technischen Flair allein ist es nicht getan. Elektriker arbeiten mit Menschen, sei es in deren Privathaushalten oder in Industrie- und Gewerbebetrieben. «Wenn das mathematische Verständnis und die Teamfähigkeiten gegeben sind, stehen Fachleuten in unserem Beruf buchstäblich alle Türen offen», sagt Hürlimann. «Es gibt meines Erachtens keine Sparte, die stabilere Zukunftsaussichten bietet.»

Die Bringschuld der Arbeitgeber sieht er darin, attraktive Perspektiven zu bieten. Sowohl als Sprungbrett ins Arbeitsleben als auch für die ganze Berufstätigkeit bewähre sich der Elektrikerberuf. Als er 1987 die Lehrabschlussprüfung in der Tasche hatte, hätte er sich nie träumen lassen, dass die Faszination als Stromer sein ganzes Berufsleben vorhalten würde, blickt Hürlimann zurück.

Er sagt: «Damals war der Elektriker der meist gelernte Handwerksberuf der Schweiz. Heute sucht man ihn in den Top Ten der beruflichen Internetsuchanfragen vergeblich. Da stimmt doch etwas nicht.»

Das Kreuz mit der Statistik

Davon ist auch Michael Tschirky, der Präsident des Elektrobranchenverbands EIT.swiss, überzeugt. «Die Branche gehört zu den coolsten. Schon bevor sie zum Wachstumsmarkt wurde, war sie auf Lebenszeit sicher.» Zudem verfüge sie im technischen Bereich über die höchsten Mindestlöhne.

Mehr als 3000 Lehrverträge würden dem allgemeinen Fachkräftemangel zum Trotz landesweit pro Jahr abgeschlossen. Würden tatsächlich 6000 Fachleute fehlen, wäre mehr als jede zehnte Stelle unbesetzt. Ein derart drastischer Fachkräftemangel, argumentiert er, hätte die Dienstleistung längst fühlbar verteuert. Tschirkys Vermutung: Ein Teil der angeblich offenen Stellen sind Karteileichen.

