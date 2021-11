Zu Besuch beim mobilen Impfteam in Breitenbach

Reportage «Die Stimmung ist gekippt»: Impfpersonal erlebt in Solothurner Gemeinden Anfeindungen Mobile Impfteams in Gemeinden: ein Erfolgsrezept des Kantons, sagt Frau Landammann Susanne Schaffner. Wir haben eines in Breitenbach bei seinem Einsatz begleitet: Vor Ort heisst es improvisieren – und mit der angespannten Stimmung in der Bevölkerung klarkommen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die medizinische Praxisassistentin Ines Pocher zieht in der «Impfküche» die Spritzen auf. Kenneth Nars

Eine leere Mehrzweckhalle in Breitenbach und ein achtköpfiges Team – so beginnt der Arbeitstag eines der mobilen Impfteams im Kanton Solothurn. Schichtleiter vom Fachstab Pandemie Enrico Meuli und drei Gesundheitsfachpersonen sind als Erste vor Ort und beginnen rasch mit dem Aufbau. Es braucht einen Check-in, zwei Impfkabinen, einen Tisch für den Arzt, eine Notfallnische und ein Check-out.

Dreimal in der Woche ist das Impfteam in verschiedenen Gemeinden unterwegs. Direkt nach der Einführung der Zertifikatspflicht habe es einen Ansturm auf die Impfeinrichtungen gegeben. Mittlerweile nehme die Anzahl Leute rapide ab, berichtet Meuli. Mit den mobilen Impfteams wird die Impfeinrichtung in die Gemeinden gebracht. So sollen die Unsicheren und Unentschlossenen abgeholt werden. Meuli sagt:

«Wir wollen den Dialog suchen.»

In Breitenbach wird mit dem vorhandenen Material gearbeitet: Für den Sichtschutz der Impfkabinen werden Pingpongtische herangerollt, die Spritzen sollen in der angrenzenden Küche aufgezogen werden. Doch sie sind noch nicht angekommen. Die Securitas, die das Material aus dem Impfzentrum in Trimbach bringen sollte, kommt zu spät.

Schichtleiter Meuli koordiniert den Einsatz: «Die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, das ist eine Herausforderung», meint er. Der Pensionär hatte vorher unter anderem als Pfleger im Gesundheitsbereich gearbeitet und zuletzt ein Altersheim geleitet. Seit der Eröffnung der ersten Impfzentren ist er beim Kanton angestellt.

«Jede Impfung zählt»

Schliesslich trifft das Impfmobil ein: 200 Dosen Moderna-Impfstoff, Impfmaterial und Computer befinden sich im Laderaum. Das Team ist routiniert – innerhalb von Minuten ist das Impfzentrum fertig eingerichtet: Die Securitas schliesst die Computer zum Erfassen der Personalien an, in der «Impfküche» bereiten die drei MPAs Pflaster und Spritzen vor. In einer grossen Kühlbox daneben wird der Impfstoff gelagert.

Ziel des Tages: möglichst viele Erstimpfungen durchführen. Wie viele Leute kommen werden, sei sehr schwer zu sagen, meint Meuli. Eine Voranmeldung braucht es nämlich nicht. Daher sei es nicht einfach, die Anzahl Dosen je nach Standort abzuschätzen.

«Wir haben lieber zu viel Impfstoff als zu wenig – jede Impfung zählt»,

erklärt Meuli. «Jede Impfung zählt» – das Motto der Impfkampagne wird über den Tag hinweg immer wieder wiederholt. Man würde in Kauf nehmen, ein Fläschchen mit elf Dosen Impfstoff anzufangen, um eine Einzelperson zu impfen, sagt Meuli. Um drei Uhr geht es los: Die ersten Leute trudeln ein, das erste Moderna-Fläschchen wird angebrochen.

Vier solcher Impfmobile stehen im Kanton Solothurn zur Verfügung. Kenneth Nars Die 200 Dosen Moderna-Impfstoff werden in einer Kühlbox gelagert. Die Kühlkette darf vor der Verwendung keinesfalls unterbrochen werden. Kenneth Nars Die Impfkabinen werden aus Stellwänden und Pingpong-Tischen aufgebaut. Kenneth Nars Die Securitas ist verantwortlich für den Materialtransport, die Installation der Technik und die Aufnahme der Personalien. Kenneth Nars Pflegefachfrau Nadja Kirschner während einer Impfung. Kenneth Nars Kenneth Nars

Im September sei die Stimmung in der Bevölkerung gekippt, erzählen die Gesundheitsfachpersonen. Sie erzählen von Anschuldigungen aus der Bevölkerung und einer Ausschreitung vor einer Impfeinrichtung: Impfgegner hatten versucht, Impfwillige davon abzuhalten, das Gebäude zu betreten. Das Pflegepersonal sei dabei unter anderem als «Mörder» bezeichnet worden.

«Wir haben viel erlebt in den letzten Monaten», erzählt Ines Pocher. Sie ist an jenem Tag fürs Aufziehen der Spritzen zuständig.

«Das Pflegepersonal braucht eine dicke Haut und viel Idealismus, um noch weiterzumachen.»

Zu Beginn der Impfkampagne hätten die Leute sich primär vor der Krankheit schützen wollen. Nun kämen vermehrt Leute mit Ängsten oder solche, die sich vom Bund unter Druck gesetzt fühlen, berichtet auch Meuli.

Ursula Morgenegg aus Bättwil beispielsweise lässt sich impfen, weil sie ohne Zertifikat nicht mehr schwimmen gehen kann: «Ich bin nicht überzeugt von der Impfung und wollte niemandem den Platz wegnehmen.» Roger Schmid nutzt das Angebot des mobilen Impfteams, weil er aus der Gegend kommt – und wegen seiner Arbeit. Da werde neuerdings ein Zertifikat verlangt.

«Ich wurde zwangsgeimpft. Ich bin kein Impfgegner, aber ob impfen oder nicht, das sollte jeder selbst entscheiden können.»

Ähnlich klingt es bei weiteren Anwesenden: Man fühle sich erpresst und genötigt, denn ohne Zertifikat komme man nirgends mehr hin.

Rund 90 Dosen verimpft – ein unverhoffter Erfolg

Der anwesende Arzt Markus Salvetti berät eine besorgte Bürgerin: «Sie haben mit der Impfung einen guten Schutz», erklärt er ruhig. Zuletzt würden vermehrt Leute eine Beratung vor dem Impfen suchen, meint er. Viele seien besorgt wegen des Impfstoffs und wollen sich zuvor beim Arzt absichern. Für solche Beratungsgespräche und allfällige Notfälle ist der pensionierte Hausarzt zuständig. Die Mehrheit würde sich nach einem Gespräch für den Piks entscheiden, sagt Salvetti.

Der Tag in Breitenbach wird ein unerwarteter Erfolg: Rund 90 Dosen wurden bis kurz vor Schluss verimpft. Am Abend stattet Frau Landammann Susanne Schaffner dem kleinen Impfzentrum einen Besuch ab. Sie freut sich über die positive Bilanz:

«Die mobilen Impfteams sind ein Erfolgsrezept des Kantons Solothurn.»

Zu den Personen, die sich zu einer Impfung gedrängt fühlen, sagt sie: «Mir wäre lieber, sie würden erkennen, dass sie sich selbst und andere damit schützen. Wir wollen niemanden zum Impfen zwingen.» Unterdessen beginnt das Impfteam mit dem Aufräumen – das Pop-up-Impfzentrum verschwindet genauso schnell, wie es aufgebaut wurde.