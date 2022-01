So funktioniert die Justizvollzugsanstalt Solothurn, Teil 1

Reportage aus dem Gefängnis So funktioniert die Justizvollzugsanstalt Solothurn: «Wir hatten noch nie einen Ausbruchsversuch» In dieser dreiteiligen Serie erhalten Sie einen Einblick in die inneren Abläufe der JVA Solothurn. Im ersten Teil führt Sicherheitschef Sascha Furrer durch das Gefängnis und erklärt Kontrollen, Schlösser und Tore. Sophie Deck Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Insasse der JVA Solothurn schaut nach draussen. An der Glas-Balkontür klebt ein Vogelsticker, weil Vögel durch die Gitterstäbe fliegen können. Bild: Hanspeter Bärtschi

Reportageserie zur JVA Solothurn Die Justizvollzugsanstalt Solothurn in Deitingen wurde 2015 erneuert und bietet Platz für 93 Insassen. Davon sind alle männlich und haben schwere Verbrechen begangen, also sexuelle Übergriffe, Körperverletzung und/oder Mord. Für weniger schwere Verbrechen und für weibliche Straftäter gibt es Gefängnisse in anderen Kantonen – verurteilte Straftäterinnen und Straftäter werden von der zuständigen Behörde interkantonal eingewiesen. Der Auftrag der JVA Solothurn ist es, ihr zugewiesene Straftäter sicher unterzubringen und ihr soziales Verhalten zu fördern, sodass sie nicht rückfällig werden. Dadurch soll die Gesellschaft geschützt werden. Alle Angestellten der JVA arbeiten zur Erfüllung dieses Auftrags in einem von drei Bereichen: Sicherheit, Therapie & Vollzug oder Wohnen & Arbeiten. In dieser Serie wird jeden Tag einer dieser Bereiche mit der dafür zuständigen Person vorgestellt.

Sicherheitschef Sascha Furrer überblickt alle Sicherheitsbeamten, arbeitet aber auch selbst an der Basis mit. Bild: Hanspeter Bärtschi

Das Gelände der JVA Solothurn ist von einem Zaun umgeben. Blickt man aus dem zweiten Stock auf den Hof hinaus, sieht man, wie Gitter und Stacheldraht Rasen von Beton trennen, den Blick in die Weite erschweren.

Jeden Morgen gehen Sicherheitschef Sascha Furrer und sein Team diesen ganzen Zaun entlang, um zu überprüfen, ob jemand von draussen ein Hilfsmittel zum Ausbrechen hinübergeworfen hat – eine Schaufel, ein Handy, eine Waffe.

«Wir müssen alles im Überblick haben», sagt der Sicherheitschef. Und das bedeutet: Er muss alles im Blick haben, denn er hat die Verantwortung.

Eingang und Schlüsselfächer

Furrers Arbeitstag beginnt um 6:15 Uhr, wenn die Nachtschicht abgelöst wird. Nachdem er durch die Drehtür des Zauns und durch die Eingangstür hineingegangen ist, tauscht er im Schlüsselraum seinen roten Schlüssel gegen einen blauen ein.

Dies macht jeder Mitarbeiter: Die roten Schlüssel sind für die Eingänge, die blauen für die Zellen und andere Innenräume. «So kann nie ein Eingangsschlüssel im Gefängnis verloren gehen», sagt Furrer, während er mit dem roten Schlüssel das Fach aufschliesst, in dem sich der blaue Schlüssel befindet.

Das Gelände der JVA ist von einem Zaun aus Gittern und Stacheldraht umgeben. Hanspeter Bärtschi Angestellte sowie Besucher kommen durch ein Drehkreuz herein. Hanspeter Bärtschi Der rote Schlüssel für den Eingang wird am Anfang gegen den blauen Für die Zellen eingetauscht. Hanspeter Bärtschi Die Zellen werden von 6:45 an alle von den Sicherheitsleuten geöffnet. Hanspeter Bärtschi

Nach der Zaunüberprüfung folgt eine Sitzung zwischen Nacht- und Tagesschicht. Dort wird das Tagesgeschäft besprochen. Dazu gehört auch, bei welchen Insassen an diesem Tag Urinproben gemacht werden sollen und welche Zellen durchsucht werden sollen.

«Wir machen das manchmal aufgrund eines konkreten Verdachts, aber wir achten auch darauf, dass bei jedem regelmässig Urinproben gemacht werden und alle Zellen regelmässig durchsucht werden», erklärt Sascha Furrer. So würde auch die Hemmschwelle höher, gegen die Regeln zu verstossen.

«Wir finden selten bei einer Zellendurchsuchung Drogen, aber würden wir die Durchsuchungen nicht regelmässig machen, wäre sicher etwas im Umlauf. Und wenn wir einmal etwas finden, ist es das schon wert.»

Zellen

Die Sitzung endet um 6:45 Uhr, die Nachtschicht verabschiedet sich, und die Zellentüren werden geöffnet. Dafür gehen Sascha Furrer und sein Team mit den blauen Schlüsseln jede Tür einzeln öffnen. Sie wecken die Insassen nicht, wenn sie verschlafen, aber:

«Wir finden es wichtig, dass nicht alle Türen automatisch um 6:45 Uhr geöffnet werden, damit wir beim Öffnen jeden Insassen kurz sehen können. Es fühlt sich so persönlicher an. Und sollte es einem von ihnen gesundheitlich nicht gut gehen, könnten wir das gleich erkennen», erklärt Furrer.

Innenhof

Nach der Türöffnung gehen die Insassen zur Arbeit. Dort werden sie von ihren Arbeitgebern überwacht, während die Sicherheitsleute auf dem Gelände für Zwischenfälle bereitstehen. Sascha Furrer zeigt das Handy, das sie alle dabeihaben. Es hat einen Notfallknopf. Wenn dieser gedrückt wird, können die Sicherheitsleute vom Kontrollzentrum aus per GPS geortet werden.

Sascha Furrer ist selbst als Sicherheitsmann an der Basis im Einsatz und ist gleichzeitig für seine Sicherheitsangestellten bei Problemen die erste Ansprechperson.

Kontrollzentrum

Vom Hof der JVA führt er zum Kontrollzentrum, welches das Herzstück des Sicherheitssystems bildet: Hier sitzen zwei Sicherheitsmänner vor einer Reihe Kamerabilder. Sie haben so jeden Punkt des Gefängnisses im Blick.

«Wenn jemand in diesen Raum einbrechen würde, wäre das verheerend», sagt Furrer. Denn von diesem Raum aus kann man nicht nur die Kameras ausschalten, sondern auch Eingangstüren und -tore öffnen. Deswegen ist er der am besten gesicherte Raum im ganzen Gefängnis.

Einfahrt

Direkt aussen am Kontrollzentrum befindet sich die Einfahrt. Dort wird jedes Fahrzeug, das in der JVA ankommt, kontrolliert. Zuerst muss es durch das doppelte Einfahrtstor fahren; die innere Tür kann nur geöffnet werden, wenn die äussere geschlossen ist und umgekehrt.

Sascha Furrer demonstriert es mit zwei Kolleginnen an einem Essenslieferwagen, der gerade hereingefahren ist:

Wenn das Fahrzeug in der Einfahrt steht, schliessen sie an mehreren Punkten Sensoren an, die Bewegung erkennen. So würden sie es zum Beispiel merken, wenn ein Mensch sich im hinteren Teil des Fahrzeugs auch nur ein bisschen bewegt.

Um ankommende Fahrzeuge zu kontrollieren, bringen die Sicherheitsleute Sensoren an, die Bewegung im Fahrzeug messen. Bild: Hanspeter Bärtschi

Danach schauen sie noch in das Fahrzeug hinein, bevor es in den Hof weiterfahren darf. Das machen sie sowohl bei der Ankunft als auch vor der Abfahrt. Wenn jemand ausbrechen wollen würde, wäre das eine gute Gelegenheit, meint Furrer. Aber: «Wir hatten hier noch nie einen Ausbruchsversuch.»

Dass es niemand versucht habe, hänge bestimmt zum Teil damit zusammen, dass die Insassen wissen, wie gut kontrolliert wird, andererseits mit den Therapiemassnahmen, sagt er.

Wartezellen

Dann führt Furrer durch die Tür wieder hinein und den Gang entlang zu einem weiteren Raum: den Wartezellen.

Dort werden neue Insassen hingebracht, direkt nachdem sie angekommen sind. Sie werden durchsucht, gehen durch einen Scanner und warten dann je nachdem etwa 15 Minuten, bis alles erledigt ist und sie in ihre richtige Zelle gebracht werden können.

Paketkontrolle

Alles, was in die JVA hineingeht, wird kontrolliert. Fahrzeuge, Menschen und auch Pakete. Durch ein Fenster vom Kontrollzentrum getrennt befindet sich die Paketkontrolle. Angehörige von Insassen dürfen zweimal im Monat ein Paket schicken.

Verboten sind dabei Drogen, Tabak, Waffen und jegliche Art von Flüssigkeit.

Der Paketinhalt wird genau beäugt. Bild: Hanspeter Bärtschi

«Früher durfte man noch nicht-alkoholische Getränke schicken», erzählt Furrer. «Doch dann tauchte immer wieder Alkohol auf. Einmal hat jemand den Schweissverschluss unten an einer Rivella-Flasche aufgepikst, sie mit Alkohol gefüllt, und den Punkt dann wieder verschweisst. Es ist erstaunlich, was den Leuten alles einfällt.»

So auch bei Drogen: Jede Möglichkeit, Drogen in Paketen zu verstecken, werde genutzt. Furrer sagt:

«Das ist der Grund, warum wir auf verschiedenen Ebenen kontrollieren: mit unseren Augen, technisch und mit Spürhunden.»

So würden sie eigentlich das meiste finden.

Checkpoint und Wohngruppen

17:00 Uhr: Sascha Furrer verlässt die JVA. Sein Team kontrolliert dann noch die Insassen, wenn diese von der Arbeit zurückkommen. Dafür gibt es bei jedem Eingang vom Innenhof in ein Gebäude mit Zellen einen Checkpoint mit Scanner, damit sie sicher keine Werkzeuge von der Arbeit mitnehmen können.

Das Kontrollzentrum ist der wichtigste Raum für die Sicherheit in der JVA. Hanspeter Bärtschi Die Einfahrt hat zwei Tore: Das eine öffnet sich nur, wenn das andere geschlossen ist. Hanspeter Bärtschi Bevor neue Insassen in ihre Zellen gebracht werden kommen sie in diesen Raum mit den Wartezellen. Hanspeter Bärtschi Nach der Arbeit gehen die Insassen durch einen Checkpoint zurück auf ihre Wohngruppen. Hanspeter Bärtschi

Schliesslich überwachen die Sicherheitsleute die Insassen nach der Arbeit in der Wohngruppe oder bei Aktivitäten. Um 20:45 beginnen sie dann mit dem Einschluss, bei dem sie wieder jede einzelne Tür manuell schliessen. Danach übernimmt die Nachtschicht.

«Ich kann, wenn ich abends hier rausgehe, das Gefängnis voll hinter mir lassen, weil ich meinen Leuten vollkommen vertraue,» sagt Furrer. Und obwohl ein Gefängnis grundsätzlich kein schöner Ort sei, gäbe es schöne Momente in seinem Job: «Wenn ich sehe, dass etwas, was wir gemeinsam eingeübt haben, im Ernstfall auch genau so funktioniert.»

