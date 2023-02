Reportage Hier werden jedes Jahr Milliarden umgesetzt: Auf dem Trading-Floor von Alpiq in Olten, dem Hirn des Energieversorgers – ein exklusiver Blick hinter die Kulissen Fast ein Bildschirm pro Quadratmeter, Millionen von Datensätzen und Tausende von Deals jeden Tag: Wir waren auf dem Trading-Floor von Alpiq in Olten zu Besuch. In einer Welt der Algorithmen und der Gigawattstunden. Nirgendwo sonst im Kanton wird pro Quadratmeter so viel Geld umgesetzt. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bunte Screens und grauer Teppichboden: Die Tradingwelt im Energiesektor ist männerlastig. Aber auch Frauen arbeiten hier, wie Irina Radzikhovskaya (Mitte), Leiterin des Intraday-Geschäfts. Bruno Kissling

Bis vor etwas mehr als einem Jahr interessierte eigentlich kaum jemanden, was hier in Olten im vierten Stock des Alpiq-Hauptsitzes so vor sich geht. Aber dann kam Ende 2021 plötzlich alles auf einmal. Schon im Sommer dieses Jahres nahm die Wirtschaft mächtig Schwung auf. Die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik schoss in die Höhe, Asien kaufte quasi den Gasmarkt leer. In Frankreich brach die Nuklearenergie-Produktion wegen Korrosionsproblemen ein. Und im Norden Deutschlands blieb der Wind aus.

In der Folge stiegen die Preise an den Energiemärkten in zuvor unerreichte Höhen, phasenweise innert Kürze um den Faktor 10. Dies brachte Energieunternehmen in ganz Europa in Schwierigkeiten – auch Alpiq. Denn mit den höheren Preisen stiegen auch die Liquiditätsanforderungen der Börsen zur Deckung der vertraglich zugesicherten Lieferungen. In der Folge wandte sich der Energiekonzern an den Bund und bat vorsorglich um Hilfe. Hilfe, die letztlich unter anderem von den Eigentümern kam.

Im Intraday-Trading (vorne rechts) wird Energie zum Teil fast in Echtzeit gehandelt. Bruno Kissling

Doch plötzlich war der Fokus auf dem Trading. Was genau machen diese Leute da in Olten? Haben sie diese Engpässe nicht kommen sehen? Diese Welt der Zahlen und Algorithmen fristete in der öffentlichen Wahrnehmung lange Zeit ein Schattendasein. Doch wie die Banken und ihr Derivategeschäft während der Finanzkrise 2008 rückten die Energieversorger und ihr Trading zu Beginn der Energiekrise plötzlich in den Fokus des Interesses.

Datenflut: 500 Bildschirme auf 580 Quadratmetern

Zu Besuch waren hier im Tradingbereich in Olten allerdings erst wenige Medienvertreter. 580 Quadratmeter gross ist er, 80 Arbeitsplätze bietet er, 500 Bildschirme türmen sich teils in zwei bis drei Reihen vor den Tradern auf. Gelbe Tabellen, rote, grüne oder blaue Preiskurven, bunte Wetterkarten – hier kommen sämtliche Daten zusammen, die es braucht, um Energieangebot und -nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen.

Bunte Kurven, Zahlen und Säulendiagramme: Je kleinteiliger die Energielandschaft, desto grösser die zu bewältigende Datenflut. Bruno Kissling

So farbenfroh die Datenvisualisierungen auf den Screens, so dominierend das Grau ringsum. Vom Boden über die Möbel bis zum wolkenverhangenen Himmel über der Transitstadt Olten. Und während die meisten Leute hier höchstens umsteigen, befindet sich im 1950er-Jahre-Bau am Bahnhofquai so etwas wie das Hirn von Alpiq: der Energiehandel.

Angefangen hat freilich alles mit der Stromproduktion. Um bei der anatomischen Metapher zu bleiben: das Herz des Energieversorgers, der 2009 aus dem Zusammenschluss von Atel und EOS hervorging. Christoph Bellin, der uns hier oben in Empfang genommen hat, ist schon seit 2005 dabei. Angefangen hat er als Energieplaner bei der Atel, heute fungiert er als Leiter Asset Trading. Er verantwortet den Handel mit Energie aus den eigenen Kraftwerken und jener aus Kraftwerken von Kunden.

Als Christoph Bellin bei der Alpiq als Energieplaner anfing, genügte ein Telefon am Tag, um die Energiebedürfnisse mit der BKW abzusprechen. Bruno Kissling

«Als ich hier begonnen habe, war alles viel einfacher. Der Handel lief in erster Linie bilateral zwischen wenigen Akteuren. Ein Anruf und meist war alles geklärt», erinnert sich Bellin und lacht. Doch die Komplexität hat massiv zugenommen – und sie wird weiterwachsen. Insbesondere wegen der Erneuerbaren. Sie unterliegen den Schwankungen des Wetters. Und: «Wetter ist Chaos, das akzeptieren hier drinnen alle», sagt Martin Bolliger. Der Baselbieter hat in Geografie doktoriert und arbeitete unter anderem auch für Meteo Schweiz. Seit bald 14 Jahren ist er als Meteorologe für Alpiq tätig.

Wetterdaten rund um die Uhr, «bis einem der Kopf raucht»

Nicht nur die Komplexität nimmt zu, sondern auch der Datenstrom schwillt an. Rund um die Uhr kommen Wetterdaten rein, «bis einem der Kopf raucht», so Bolliger. Das muss so sein. Denn je lokaler die Stromproduktion wird, umso dezentraler das Energie-Ökosystem, desto wichtiger werden kleinräumige Wetterinformationen.

Gibt es Sonne beim Solarpark, Wind bei den Windrädern? Solche Informationen werden immer relevanter. Zugleich wird das System immer globaler. Mit der Umstellung auf Flüssiggas noch mehr. Hat Asien einen kalten Winter, hat das auch Einfluss auf die Gaspreise in Europa.

Meteorologe Martin Bolliger bei der Arbeit. Er hilft den Tradern insbesondere im kurzfristigen Handelsgeschäft, rationale Entscheidungen zu treffen. Bruno Kissling

Seine Aufgabe umschreibt Bolliger so: «Die Händler interessieren die Abweichungen von der Norm.» Aussergewöhnlich kalte Phasen, starke Winde, heisse Tage. Dazu zieht er die Daten von fünf, sechs Providern herbei. Er weiss, welcher wo seine Stärken hat. Oder seine Schwächen. Was relevante Information ist – und was nur Rauschen. Und dann übersetzt er die Meteodaten in Tradersprache, also zum Beispiel Meter pro Sekunde in Megawattstunden.

Seine Informationen sind für alle Trader wichtig, vor allem aber für die Leute von Irina Radzikhovskaya, Leiterin Intraday Trading. Sie und ihr Team steuern den kurzfristigen Energiemarkt. Was sie entscheiden, hat von jetzt auf sofort Konsequenzen. Bis zu einer Viertelstunde vor dem Verbrauch wird hier Energie noch gehandelt. Klickt eine ihrer Traderinnen, öffnen sich beispielsweise die Schleusen im oberen See des Pumpspeicherkraftwerks Nant de Drance.

Wenn ein Wanderer die Stromproduktion im Maggiatal verhindert

Vieles ist automatisiert. Aber bei weitem nicht alles. Christoph Bellin, ihr Vorgänger in dieser Funktion, mahnt, dass es Situationen und Gegebenheiten gebe, in denen es eine Kontrollinstanz brauche, wo nicht der Händler direkt steuert, sondern danach noch jemand vor Ort grünes Licht geben muss. Wenn beispielsweise im Maggiatal eine Schleuse geöffnet werden soll. Da stellt jemand vor Ort mit Videoüberwachung sicher, dass sich keine Wanderin im Gefahrengebiet befindet.

Irina Radzikhovskaya, Leiterin des Intraday-Tradings. Bruno Kissling

«Bei uns spielt die Musik», sagt Radzikhovskaya. Und die Bedeutung des kurzfristigen Handels wird mit dem Wachstum des erneuerbaren Energiesektors steigen. Genauso wie die zu verarbeitende Datenmenge. Ohne die Hilfe von Algorithmen wäre dies schon lange nicht mehr zu bewältigen. Die Ökonomin und Finanzwissenschafterin sagt: «Die IT wird immer wichtiger. Wenn immer möglich, bauen wir unsere Tools selbst.»

Das hat einen entscheidenden Vorteil: Sie können die Tools dann auch selbst anpassen, was in einer so dynamischen Branche wie der Energieversorgung zentral ist. Denn allein in den letzten drei, vier Monaten habe sich regulatorisch vieles verändert, sagt die Traderin. Es ist ein stetes Updaten, ein Wettlauf mit der Zeit.

Als sich die Märkte öffneten, war das «ein bisschen wie im Wilden Westen»

Drei Personen sind eigentlich immer am Desk im Intraday-Geschäft. Wobei anders als etwa im Währungsgeschäft der Banken auch mal ein gemeinsames Mittagessen möglich ist. Sofern mindestens eine Person präsent bleibt. Genauso läuft es auch während der Nacht. Jemand hält immer die Stellung. Aber Radzikhovskaya findet, dass das langsam knapp bemessen sei. Gerade Windenergie ist sehr volatil, unabhängig davon, ob es nun hell oder dunkel ist.

Morten Vesterdal ist Leiter der Abteilung Marktanalyse. Bruno Kissling

Ein grosser Teil der Energie wird jedoch noch immer lange Zeit im Voraus schon verkauft. Das gibt allen Marktteilnehmern mehr Sicherheit, Konsumenten wie Produzenten. Aber je länger im Voraus gehandelt wird, desto wichtiger werden Zukunftsprognosen, Trends, Anpassungen der Regeln. Das ist das Spezialgebiet von Morten Vesterdal. Seit 15 Jahren ist der Däne Leiter Marktanalyse. Seit ihn 2001 die Liebe in die Schweiz gebracht hat, ist er für den Energieversorger tätig.

Der 53-jährige Ökonom hat das grosse Ganze im Blick und eine unterstützende Funktion für die Traderinnen und Trader. In seinem Team arbeiten Physiker, Mathematiker, Ökonomen, aber auch Meteorologen wie Bolliger. Vesterdal selbst ist so etwas wie ein wandelndes Geschichtsbuch der Schweizer Energiebranche, ein Urgestein. «Als sich die Energiemärkte nach 2000 öffneten, war das ein bisschen wie im Wilden Westen», sagt er und lacht. Nicht besonders professionell, aber noch vergleichsweise einfach, um Geld zu verdienen.

Eine der Kernaufgaben seines Teams ist es, Antworten auf die Frage zu finden, wie man sich künftig aufstellt. Vesterdal: «Wo investieren wir? Welche kurz- und langfristigen Preiserwartungen haben wir?» Dass Alpiq in diesem Bereich einen ziemlich guten Job gemacht hat, davon ist Christoph Bellin überzeugt: «Unser grosser Vorteil ist, dass wir viel Flexibilität in unserem Portfolio haben.»

Übersetzt für Normalsterbliche, heisst das: Da die Stromproduktion immer stärker vom Wetter abhängt, also dem Chaos ausgeliefert ist, braucht es andere Energieproduktionskapazitäten, welche diese Schwankungen ausgleichen. Wie beispielsweise die zwei Pumpspeicherkraftwerke von Alpiq in der Südwestschweiz. Oder die Gaskraftwerke in Italien. Ist der Strom billig, stellt man die ab respektive pumpt man Wasser in den Speicher. Ist er teuer, produziert man.

Hunderte von Deals jeden Tag und Milliardenumsatz jedes Jahr

Einst genügte ein Anruf am Tag. Heute werden jeden Tag Tausende von Deals via Handelsplattformen und Energiebörsen gemacht. Angaben zum Handelsvolumen macht Alpiq keine. Karl Frauendorfer, Professor für Finanzwissenschaften an der Uni St.Gallen, geht aber für Alpiq in seinem 2019 erschienen Whitepaper «Die Rolle des Stromhandels in der Schweizer Stromwirtschaft» von einem Bruttohandelsvolumen von 16,5 Milliarden Franken aus.

In diesem Paper zweifelt der Professor die Profitabilität des Handelsgeschäfts der grossen Energieversorger massiv an. Da widerspricht Marktanalyst Vesterdal: «Wir erwirtschaften einen Mehrwert.» Und Navin Parasram, der als Leiter des Tradings auch in der Alpiq-Geschäftsleitung sitzt, sagt: «Wir haben uns den Erfordernissen des Marktes angepasst und das hat es uns ermöglicht zu prosperieren. Es ist uns gelungen, Marktchancen zu nutzen und eine entsprechende Kultur zu etablieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen