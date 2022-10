Falsches Abstimmungsresultat in Balsthal: Es war keine Absicht

Rentenalter 65 Durcheinander beim Auszählen der Stimmzettel zur AHV-Reform in Balsthal: Wie es dazu kommen konnte Nun steht fest, wie das falsche Abstimmungsresultat zustande kam, das den Kanton Solothurn auf die Nein-Seite kippen liess. Es war keine Manipulation. Die Kontrolle im Wahlbüro hat versagt. Christof Ramser Jetzt kommentieren 14.10.2022, 12.00 Uhr

Das Wahlbüro im Gemeindehaus Balsthal war am letzten Abstimmungssonntag unterbesetzt. Bruno Kissling

Es war ein kleiner Vorfall, der schweizweit für Aufsehen sorgte. Am Abstimmungssonntag vom 25. September wurde vermeldet, dass der Kanton Solothurn der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre zustimmt – so wie die meisten anderen Deutschschweizer Kantone. Die Abstimmung war auf Messers Schneide, nur 50,6 Prozent sagten Ja zur AHV-Reform. Im Kanton Solothurn waren es sogar nur 50,3 Prozent, gerade einmal 600 Stimmen machten den Unterschied.

Am Montag rieben sich dann im ganzen Land viele die Augen: Solothurn gehörte nun doch zu den ablehnenden Kantonen. Um das Resultat auf eidgenössischer Ebene zu kippen, reichte es zwar nicht, aber symbolischen Charakter hatte das Nein durchaus.

Grund für den Schwenker waren falsche Zahlen aus Balsthal. Statt 1352 Ja- und 384 Nein-Stimmen, was eine Zustimmung von 78 Prozent bedeutet hätte, sagten im Thaler Hauptort 888 Stimmberechtigte Ja und 848 Nein. Das hatte zur Folge, dass der der Kanton die Revision ablehnte.

Nun, bald drei Wochen später, steht fest: Es war keine Manipulation. Zwar waren bereits am Abstimmungssonntag Zweifel über die Korrektheit des Resultats aufgekommen. Noch am 25. September hatte das Oberamt in Auftrag der Staatskanzlei in Balsthal nachgehakt. Doch das Wahlbüro in Balsthal bestätigte: Alles hat seine Richtigkeit. Am Montag aber intervenierten mehrere Stimmberechtigte beim Gemeindepräsidenten Freddy Kreuchi.

«Wir hätten auf einer Nachzählung beharren sollen»

Am Donnerstag nun traf sich die stellvertretende Staatsschreiberin Pascale von Roll mit dem Oberamt Thal-Gäu sowie jenen Mitgliedern des Wahlbüros, die im Einsatz standen. Dies waren vier Personen, allesamt unterschiedlichen Parteien angehörend. Betreffend einer allfälligen Bezichtigung der Manipulation gibt Von Roll Entwarnung:

«Wir können ausschliessen, dass es eine vorsätzliche Handlung war.»

Vielmehr führten eine Verkettung von mehreren unglücklichen Umständen sowie mangelnde Kontrolle zum falschen Resultat. Angefangen hat es mit dem krankheitsbedingten Ausfall eines Mitglieds des Wahlbüros, womit das Gremium knapp bestückt war.

Zudem wurde mehrfach das Vieraugenprinzip missachtet. Dies bereits am Samstag, als eine Person begonnen hatte, die bereits eingetroffenen Stimmzettel zu sortieren, und dann auch am Sonntag, als die zusätzliche Kontrolle der vermeintlich fertig sortierten Stapel mit Ja-, Nein- und Leerstimmen nicht stattfand, bevor die Zettel in die Zählmaschine gingen. Das Durcheinander erklärt man sich so, dass ein Stapel mit unsortierten Simmen auf einen Stapel mit Ja-Stimmen gelandet war.

«Wir hätten darauf beharren sollen, dass die Stimmzettel am Sonntag noch einmal ausgezählt werden», gibt sich Pascale von Roll selbstkritisch. Sie appelliert an das Vieraugenprinzip, das künftig konsequent angewendet werden müsse. Und sie betont, wie wichtig es sei, das festgestellte Fehler in den Wahlbüros der Staatskanzlei umgehend gemeldet werden. Im Wissen darum, dass mit dieser für eine funktionierende Demokratie unerlässlichen Milizarbeit «keine Lorbeeren gewonnen werden».

