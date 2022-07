Rekordzahlen Die Solothurner Polizei hat einen grossen Datenhunger: Warum will sie so viele Handybesitzer und Internetnutzer ausfindig machen? Die Kantonspolizei verlangt Tausende Auskünfte: Sie möchte immer häufiger wissen, wer welche Handynummern nutzt, wem eine bestimmte E-Mail-Adresse gehört oder wer sich hinter einer Spur im Netz verbirgt. Das sind die Gründe dafür. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

In welchen Fällen wühlt die Solothurner Polizei im Datenstrom der Telekomfirmen? CHM-Archiv

Es ist ein Massengeschäft, anders kann man das nicht nennen. Denn die Solothurner Kantonspolizei tut es mittlerweile fast 20-mal am Tag: Sie verlangt die Personalien von Handybesitzern, Internetnutzern oder E-Mail-Schreibern – mit einer sogenannten einfachen Auskunft. Der Appetit auf solche Daten wird immer grösser.

Einfache Auskunft, das klingt sperrig. Aber das Thema kann jede und jeden betreffen. Mit einer einfachen Auskunft wollen die Ermittler ausfindig machen, wer welche Handynummern nutzt oder wem eine bestimmte E-Mail-Adresse gehört. Sie wollen wissen, wer hinter einer IP-Adresse steckt, der digitalen Spur beim Surfen im Internet. Oder auch, welche entsprechenden Anschlüsse auf eine gewisse Person registriert sind. Im Fachjargon spricht man von Bestandsdaten.

Ob die Polizei nun gegen Räuber und Betrüger ermittelt; ob sie einen Nutzer identifizieren muss, der unter Pseudonym im Web unterwegs ist; ob sie den Besitzer eines gefundenen Handys eruieren will: Ohne die Bestandsdaten geht heute fast nichts mehr. Telekomfirmen wie Swisscom, Sunrise oder Salt müssen diese bereitstellen, wenn es die Behörden verlangen.

Konkret fordern sie von ihnen Namen oder andere Angaben, mit denen Personen identifiziert werden können. Die verlangten Kundendaten können ebenso Wohnadressen, Ausweisnummern oder SIM-Karten-Nummern umfassen.

Klar ist: Es geht dabei um Informationen, welche die Privatsphäre betreffen. Und die für die Behörden nicht standardmässig zugänglich sind.

Das gilt besonders für IP-Adressen. Jedes Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, hat eine solche Adresse; etwa Computer, Handys und Tablets. Sie hinterlassen Spuren beim Surfen: Der Betreiber einer Website kann sehen, von welchen IP-Adressen aus seine Seiten besucht werden. Aber nur die Telekomfirmen wissen, welchem ihrer Abonnenten eine bestimmte IP-Adresse zugeordnet ist.

Auch bei Handynummern ist vielen die Privatsphäre heilig: Heute können diese meist nicht mehr einfach so nachgeschaut werden. Nur ein Bruchteil der Nummern ist im öffentlichen Telefonbuch eingetragen.

Im Kanton Solothurn verzeichnen die Statistiken einen enormen Anstieg bei den einfachen Auskünften: Ihre Zahl hat sich innerhalb von zwei Jahren mehr als verdreifacht. Machte die Polizei im Jahr 2019 noch 2193 Abfragen, waren es 2020 bereits deren 3869. Im vergangenen Jahr schliesslich wurden sogar 7065 Abfragen verzeichnet – so viele wie nie zuvor.

Cyberkriminelle fordern die Kantonspolizei: Die Fälle würden im Durchschnitt komplexer, heisst es. Keystone

Oder anders ausgedrückt: Die Ermittler verlangten zuletzt mehr als 25 Auskünfte pro tausend Einwohner des Kantons. Wie ist der Anstieg zu erklären? Und in welchen Fällen wühlt die Polizei überhaupt im Datenstrom der Telekomfirmen? Eine Spurensuche.

Die Gründe, weshalb eine einfache Auskunft eingeholt wird, sind laut der Kantonspolizei vielfältig. Medienchef Andreas Mock spricht von «alltäglichen Routinegeschäften, die im Zusammenhang mit vielen Deliktarten und Ereignissen notwendig sind».

Ebenso habe die Zahl der Verfahren allgemein zugenommen. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung: Die Delikte verlagern sich in den digitalen Raum. «Die stetig zunehmende Zahl der Cyberdelikte hat zur Folge, dass sich die damit zusammenhängenden einfachen Auskünfte von 2020 zu 2021 verdoppelt haben», erklärt Mock. Dabei gehe es etwa um Abklärungen rund um Telefon- und Onlinebetrug.

Immer wichtiger werden gemäss offizieller Statistik denn auch Abfragen zu IP-Adressen. Anschauungsbeispiele gibt es genug: Es geht um Waren aus Onlineshops, die trotz Vorauszahlung nicht geliefert werden. Um missbrauchte Kreditkartendaten. Oder um Fälle von Pornografie. Die Cyberdelikte würden im Durchschnitt komplexer, bilanzierte die Kantonspolizei jüngst.

Komplexe Fälle hin oder her: Die Zahl der einfachen Anfragen wächst deutlich stärker als jene der Verbrechen im digitalen Raum; die Behörden verzeichneten hier 2021 «nur» eine Zunahme von drei Prozent. Es muss also noch andere Gründe geben, warum die Behörden so viele Handynummern, IP-Adressen oder E-Mail-Adressen ausfindig machen wollen.

Nur noch die wenigsten Handynummern sind heute öffentlich zugänglich. Keystone

Eng damit verknüpft dürfte die Geldfrage sein: Die Ermittler in den Kantonen müssen für eine einfache Auskunft unterdessen nichts mehr bezahlen. Ein Dammbruch? Selbst bei Bagatellen könnte vermehrt auf die Daten zurückgegriffen werden, warnen jedenfalls Datenschützer.

Dass die Abfragen nun gratis sind, nennt Polizeisprecher Mock tatsächlich als einen der Gründe für deren Zunahme. In seinen Worten:

«Die einfachen Abfragen haben seit 1. Juli 2020 keine Kostenfolgen für den anfragenden Kanton mehr.»

Swisscom, Sunrise und Co. liefern die Bestandsdaten nicht direkt an die Polizei. Die Ermittler wenden sich dafür elektronisch an den Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF) des Bundes, er bildet quasi die Verbindungsstelle. Eine richterliche Genehmigung braucht es für einfache Auskünfte nicht.

Immer mehr Ermittler wissen den Werkzeugkasten, der ihnen zur Verfügung steht, auch einzusetzen. Zum einen sind die Abfragen beim Dienst ÜPF heute einfacher in der Handhabe. Und zum anderen hat die Kantonspolizei einen neuen Fachbereich geschaffen und spezielle Schulungen entwickelt. Die Ermittler könnten so die technischen Möglichkeiten «gezielter nutzen», wie es Andreas Mock nennt, gerade bei den Vorabklärungen einer Ermittlung.

Bereits in diesem Stadium ist das eine aufwendige Sache. Zum Beispiel dann, wenn die Polizei klären will, welche Handynummern auf eine bestimmte Person registriert sind. Dafür kommen bis zu 32 Anbieter in Frage – entsprechend viele Antworten müssen eingeholt werden.

Und dann ist da noch eine umstrittene Praxis: Die Kantonspolizei ermöglicht Fundbüros den Zugang zu den Bestandsdaten. Sie nutzen den Dienst, um die Besitzer gefundener Handys ausfindig zu machen. Dabei geht es etwa um Geräte, die im Postverteilzentrum in Härkingen gestrandet sind.

Konkret versucht die Polizei via SIM-Karten-Nummer, das Handy einem Besitzer zuzuordnen. «Allein diese Abklärungen haben 2021 um rund einen Drittel zugenommen», sagt Mock. Und in der ersten Jahreshälfte 2022 habe man bereits Gleichstand mit dem gesamten Jahr 2020.

Dass es diese Praxis in Solothurn gibt, war bisher nicht bekannt. Heiligt der Zweck hier die Mittel? Zweifellos dürfte sich jeder freuen, der sein verloren gegangenes Handy zurückbekommt. Aber gleichzeitig geht es um sensible Daten. Das Überwachungsgesetz, in dem die einfachen Auskünfte geregelt sind, dient primär der Aufklärung von Straftaten.

Ist es also zulässig, dass die Abfragemöglichkeiten auch Fundbüros zugänglich sind? Unter Juristen wird die Frage kontrovers diskutiert. Losgetreten wurde die Debatte darüber vor fünf Jahren, als SRF-Reporter erstmals publik machten, dass Fundbüros die Bestandsdaten nutzen. Betroffen waren damals die Kantone Aargau und Zürich.

Die Fürsprecher dieser Praxis verweisen auf die «Erfüllung von Polizeiaufgaben», die das Gesetz ebenfalls einschliesse. Und in diesen Bereich falle nun mal auch die Zuordnung von gefundenen Handys.

