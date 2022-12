Rekordpreis Solothurns teuerstes Kunstwerk kommt unter den Hammer: Knackt dieses Bild wieder die Marke von 5 Millionen Franken? Ferdinand Hodlers «Kastanienallee bei Biberist» hat eine schillernde Geschichte. Für kein anderes Kunstwerk mit Solothurn-Bezug zahlten Sammler so viel Geld. Nun ist das Bild wieder auf dem Markt. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Vor zehn Jahren wurde die «Kastanienallee bei Biberist» vom Auktionshaus Christie's für 5,4 Millionen Franken versteigert. Alessandro Della Bella/Keystone

Das Auktionshaus übertrifft sich selbst mit Superlativen. Die Rede ist von einem Spitzenlos, von der «wohl spektakulärsten Auktion» der Saison. Unter den Hammer kommt ein «frühes Schlüsselwerk» von Ferdinand Hodler, wie es weiter heisst; eines aus der «renommierten Sammlung» des Solothurners Oscar Miller.

«Kastanienallee bei Biberist» ist der Name des Werks, das kommende Woche vom Auktionshaus Ketterer in München versteigert wird. Im Kanton Solothurn dürfte man die Auktion mit Spannung verfolgen. Denn Hodlers Gemälde ist nicht nur eng verknüpft mit der hiesigen Wirtschaftsgeschichte. Es ist auch das teuerste Kunstwerk Solothurns. Für kein anderes Werk mit Bezug zum Kanton zahlten Sammler bislang so viel Geld.

Die Biberister «Kastanienallee» kam in die Schlagzeilen, als sie 2012 vom Auktionshaus Christie’s für 5,4 Millionen Franken versteigert wurde. Das Gemälde ging an einen «Privatkäufer aus Europa», wie es damals lediglich heiss. Seither blieb es für die Öffentlichkeit verborgen. Die «Kastanienallee» wurde an kein Museum verliehen, in keiner Ausstellung gezeigt.

Bei Ketterer Kunst ist nun auf Anfrage immerhin zu erfahren: Das Werk befindet sich aktuell in einer deutschen Privatsammlung. Die Münchner betreiben einigen Aufwand, um ihre Auktion zu bewerben. So ist die «Kastanienallee» derzeit vorab in mehreren deutschen Galerien zu sehen. Der bekannte Kunsthistoriker Mario von Lüttichau gibt in einem eigens produzierten Video eine Werkeinführung.

Mario von Lüttichau führt ins Werk ein. Video: Ketterer Kunst

Die «Kastanienallee bei Biberist» malte Ferdinand Hodler 1898 nach einem Aufenthalt in Biberist. Das Werk bündle seine ganze Kraft auf nur 38 mal 55 Zentimeter, sagt Sebastian Neusser, Senior Director bei Ketterer Kunst. Für ihn steht fest: «Ferdinand Hodler ist nicht nur der populärste Maler der Schweiz. Er ist auch eine Schlüsselfigur der modernen Kunst wie Cezanne, van Gogh und Munch.»

Unterdessen kamen die Preise runter

Kann die «Kastanienallee» ihre eigene Rekordmarke knacken? Das dürfte nicht ganz einfach werden. Ketterer schätzt das Gemälde auf umgerechnet 1,4 bis 1,8 Millionen Franken. Zur Erinnerung: Noch 2012 wurde die «Kastanienallee» für 5,4 Millionen Franken versteigert – nur drei Hodler-Werke erzielten gemäss Artprice-Ranking in Auktionen einen höheren Preis.

«Seitdem haben die Preise für moderne Kunst nicht immer solche Höchststände erreicht», erklärt Neusser. «Aber in unseren volatilen Zeiten ist diese Kunstrichtung wieder sehr attraktiv für Sammler, vor allem wenn Blue Chips wie dieses Werk von Ferdinand Hodler angeboten werden.» Der Begriff Blue Chips steht in diesem Fall für Werke von Künstlern, die über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügen und in renommierten Museen zu sehen sind.

Das Gemälde «Kastanienallee bei Biberist» wird in München versteigert. zvg/Ketterer Kunst

Dank der «Kastanienallee», die am Abend des 9. Dezembers versteigert wird, könnte die Ketterer-Auktion mit Werken des 19. bis 21. Jahrhunderts also durchaus für eine Überraschung gut sein. Mit Blick auf jüngste Auktionen und weil gleichzeitig auch eine Tranche der bekannten deutschen Sammlung Gerlinger angeboten wird, zeigt sich Neusser überzeugt: Man werde «erstaunliche Preise» erzielen.

Rest der Sammlung ist in Solothurn

Die «Kastanienallee bei Biberist» stammt aus der Sammlung von Oscar Miller (1862–1934). Hodler schenkte ihm das Werk in dessen Entstehungsjahr. Die beiden Männer verband eine enge Freundschaft. Miller war eine prägende Figur im Solothurnischen. Er führte die Papierfabrik Biberist, die zeitweise der grösste Arbeitgeber im Kanton war, und sass für die Freisinnigen im Kantonsrat.

In Erinnerung geblieben ist Miller aber vor allem als Sammler und Donator zeitgenössischer Kunst. Der Industrielle lud Hodler immer wieder nach Biberist ein. In der Wasserämter Gemeinde erinnert heute die Hodlerstrasse an den Maler.

Oskar Miller erwarb im Laufe der Zeit rund 20 Gemälde Hodlers. Ein grosser Teil seiner Sammlung befindet sich seit langem im Kunstmuseum Solothurn. Anders die «Kastanienallee bei Biberist», die von Ketterer als «Herzstück der Sammlung» bezeichnet wird: Das Gemälde verblieb bis zur ersten Auktion im Jahr 2012 in Millers Familie.

Und obwohl sich ein erneuter Besitzerwechsel abzeichnet, ist es mit der Solothurner Dynastie auf alle Zeiten verbunden. Dafür sorgt Hodlers Widmung am unteren Bildrand: «À mon Ami Monsieur Oscar Miller.»

Was die «Kastanienallee» ausmacht Gerade einmal 38 mal 55 Zentimeter gross ist die «Kastanienallee bei Biberist», ein Ölgemälde aus dem Jahr 1898. In den Vordergrund setzte Ferdinand Hodler sechs eher jüngere, schon fast symmetrisch angeordnete Kastanienbäume. Dahinter ist eine weite Landschaft zu sehen, die Jurabergkette schimmert blau, die Wolkenformationen sind horizontal geschichtet. Das Motiv sei «in kräftigem Kolorit und freiem, dennoch zartem Pinselduktus festgehalten», schreibt der Kunsthistoriker Mario von Lüttichau. Die «Kastanienallee» gilt heute als frühes Schlüsselwerk, in dem Hodler horizontale und parallele Strukturen in seine Landschaftsmalerei eingeführt hat.

