Der Oensinger Toni Fluri will den Waffenlauf-Weltrekord holen

Rekord 458 Waffenläufe und noch kein Ende in Sicht: Ab Samstag hält der Oensinger Toni Fluri den Waffenlauf-Weltrekord Toni Fluri hat bereits 458 Waffenläufe absolviert. Am Samstag will er den 459. Rennen und damit den Waffenlauf-Weltrekord holen. Porträt eines Mannes, der immer weiter rennt. Lucien Fluri Jetzt kommentieren 19.10.2022, 14.00 Uhr

Unermüdlich im Einsatz: Waffenläufer Toni Fluri. zvg

Er hat gleich die härteste Variante gewählt. Als Toni Fluri zu rennen begann, ging er aufs Ganze. Sein erster Lauf war der 100-Kilometer-Lauf von Biel, da war er noch nicht ganz 19 Jahre alt und hatte kaum trainiert. «Mein Lehrer nahm jeweils am Lauf teil», sagt er. «Ich dachte: Was der kann, kann ich auch.» 21 Stunden benötigte er für die 100 Kilometer lange Strecke. So langsam war er später nie mehr.

Andere hätten nach einem solchen Einstieg aufgegeben. Toni Fluri begann erst so richtig mit dem Laufen – und hörte seither nie mehr auf. Woche um Woche kamen Trainingskilometer dazu, Jahr für Jahr Dutzende Läufe. «Er könnte für Ovomaltine werben», stand einmal in einem Porträt über ihn. Heute joggt er 150 Kilometer pro Monat. «Früher waren es 300.»

124'000 Kilometer in rund 50 Jahren

Inzwischen ist der gebürtige Matzendörfer 71 Jahre alt und das Lauffieber steckt noch immer in seinem Körper. «Ich bin sehr dankbar für meine Gesundheit», sagt er. Im Oensinger Café Knaus schiebt der schlanke Mann mit dem vollen, schlohweissen Haar einen Zettel über den Tisch: 1345 Läufe stecken nun in seinen Knochen. 887 zivile und 458 Waffenläufe. Seit 1971 hat er 124’000 Kilometer zurückgelegt, in Trainings und Läufen. Warum er das weiss? Dazu kommen wir später.

Zuerst geht’s zu einem unglaublichen Rekord: Diesen Samstag will Fluri in Burgdorf seinen 459. Waffenlauf absolvieren. Damit wird er zum alleinigen Rekordhalter: Niemand sonst in der Schweiz hat je so viele Waffenläufe gemacht. Der Zürcher Heinrich Gering hat zwar 458. Doch der 76-Jährige hat im Frühling aufgehört mit dem Laufsport.

Auch die Waffenläufe begann Toni Fluri mit der härtestmöglichen Variante. Als er in der Rekrutenschule war, verbot man ihm, der immer Soldat blieb, am Wochenende einen Lauf zu machen. Denn Samstag und Sonntag waren zum Erholen gedacht. Also wartete er das Ende der RS ab und machte gleich am Wochenende danach seinen ersten Waffenlauf.

Es war der Frauenfelder – mit der Marathondistanz von 42 Kilometern quasi die Königin unter den Schweizer Waffenläufen.

Toni Fluri 1977 beim 50. Waffenlauf in St.Gallen. zvg

Das war 1971, es war minus drei Grad kalt und Fluri rannte in den schweren schwarzen Ordonnanzschuhen (erst später kamen die leichteren Waffenlaufschuhe, Turnschuhe waren ab 1995 erlaubt). Am Rücken die 7,5 Kilogramm schwere Packung aus Rucksack und Gewehr. Trotz all dieser Strapazen wurde der Frauenfelder zu «seinem» Lauf: Diesen November will er ihn zum 50. Mal rennen.

Die Zahl der Waffenläufer ist deutlich gesunken

Ein weiteres denkwürdiges Jubiläum steht dann also an. Und natürlich ist es nicht das einzige in einer so langen Karriere. Toni Fluri legt einen Stapel Zeitungsberichte auf den Tisch und lacht. Er sagt:

«Da steht eigentlich alles drin, ich muss dir gar nichts mehr erzählen.»

Wir sind beim Du, das ist in der Waffenläuferszene üblich. Und diese ist ja auch immer familiärer geworden.

Waren früher noch 1000 Männer am Start, sind es heute noch rund 110. Das Fernsehen überträgt längst nicht mehr, traditionsreiche Läufe sind verschwunden, einige neue sind hinzu gekommen. Elf gibt es noch, schweizweit pro Jahr.

Einst ein Massenphänomen: Dies zeigt das Bild vom «Frauenfelder» 1987. Walter Bieri/Keystone

Geboren und aufgewachsen ist Fluri in Matzendorf, mit zwei Schwestern und vier Brüdern. Er, der älteste, animierte alle seine Brüder ebenfalls zum Waffenlauf. Oswald, Andi, Sepp und Otto. Sie alle haben zwischen sieben und 238 Waffenläufe absolviert.

Die Wochenenden waren für den dreifachen Vater, der in Oensingen wohnt und lange für den Verpflegungsautomatenbetreiber Selecta gearbeitet hat, damit verplant. Nur acht Waffenläufe hat er ausgelassen. Er kann sie noch genau aufzählen: Drei bei der Firmung seiner drei Kinder, drei am Weissen Sonntag, einmal bei einem Todesfall. Und einmal beim New-York-Marathon. Sonst stoppte ihn nichts. Er sprang weiter, auch als er einmal an einer gröberen Krankheit litt. «Es half mir», sagt er.

Sein Zahlengedächtnis ist beeindruckend

Bei allen Waffenläufen war die Packung am Rücken, die früher 7,5 Kilogramm wog und später auf 6,2 reduziert wurde. «Das Gewicht machte mir nie etwas aus», erzählt Fluri, der jeweils mit 15 Souvenirs im Gepäck rennt, es sind auch Erinnerungsstücke seiner Kinder.

Doch es gibt noch etwas, das an Toni Fluri erstaunt. Er hat ein unglaubliches Zahlengedächtnis. Er weiss noch, wann er wo startete. Er kann aufzählen, an welchen Waffenläufen er fehlte, wo er seine Bestzeiten hatte. «Ich mochte Zahlen schon immer», sagt er.

«Ich wollte immer alles dokumentieren.»

Toni Fluri am Hans-Roth-Waffenlauf im Jahr 2002. Urs Lindt

Seine Laufstrecken hat er mit dem Velo ausgemessen, als es noch keine GPS-Uhren gab. Er notierte seine Trainingseinheiten und die Distanzen, er sammelte die Ranglisten, als es noch keine digitalen Archive gab. Bis heute führt er die Statistiken für die Läufergruppe Matzendorf, die er vor 50 Jahren mitgegründet hat.

Bleibt er für immer der Erste? «Das spielt mir keine Rolle»

Und nun? Nur sechs Männer gibt es, die über 400 Waffenläufe vorweisen. Sie alle sind schon älter. Es ist nicht wahrscheinlich, dass Toni Fluri noch gross Konkurrenz erhält. Nur einer könnte ihn auf der ewigen Bestenliste der Waffenläufer dereinst vielleicht noch überholen. Es ist auch die Frage, wem die bessere Gesundheit vergönnt ist.

Doch Toni Fluri sagt, ihm spiele es keine Rolle, ob er am Ende an der Spitze dieser Liste stehe oder nicht. Ihm geht es darum, weiter zu rennen. Er läuft und läuft. Solange ihn die Füsse tragen.

