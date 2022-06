Reisefieber Pässe sind heiss begehrt: Vor den Ferien herrscht Grossandrang im kantonalen Ausweiszentrum in Solothurn Jetzt zieht es die Leute ins Ausland. Das kantonale Ausweiszentrum arbeitet mit Hochdruck, um die Nachfrage zu befriedigen. Doch es gibt Wartefristen. Das müssen Sie wissen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zutritt nur mit reserviertem Termin: Das Ausweiszentrum Solothurn ist jetzt, vor den Sommerferien, voll ausgelastet. Bruno Kissling

Wer den Pass erneuern oder einen Ausländerausweis beantragen will, braucht Geduld. Freie Termine gibt es im kantonalen Ausweiszentrum erst in drei Wochen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Um die grosse Nachfrage zu bewältigen, werden allerdings jetzt kurzfristig zusätzliche Termine aufgeschaltet. So können statt der üblichen fünf Personen pro Viertelstunde sechs gebucht werden. Dafür, dass der Betrieb reibungslos läuft, sorgen neben Computer, Kamera und Scanner auch Windrädli.

Nur, wenn's wirklich pressiert: Der Notpass, erkennbar am weissen Streifen, ist sofort verfügbar, dafür aber nur ein Jahr gültig. Bruno Kissling Willkommen im Ausweiszentrum. Bruno Kissling Am Empfang Bruno Kissling Das Backoffice: Hier Sachbearbeiterin Jenny Fink. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt / CH Media AG Was geschieht hinter dem Vorhang der Biometrieabteilung? Bruno Kissling Langsam wird das Geheimnis gelüftet. Bruno Kissling Zuerst wird das Foto gemacht. Bruno Kissling Dann kommen die Scanner zum Zug. Die Abdrücke der Zeigefinger werden im biometrischen Chip von Pass respektive Ausländerausweis codiert. Bruno Kissling Die Unterschrift für die ID; der Pass muss noch immer handschriftlich unterzeichnet werden. Bruno Kissling Ausweiszentrumsleiterin Marianne Lanthemann zeigt den Drucker für die Schengenvisa. Für den Fall, dass ein Gerät ausfällt, verfügt das Ausweiszentrum über zwei solche Drucker. Bruno Kissling So sieht die Maske am Computer aus. Bruno Kissling Abgelaufene Ausweise enden im Schredder. Bruno Kissling Alles, was von ID, Pass und Co. übrig bleibt. Die Schnipsel werden in der Kebag verbrannt. Bruno Kissling

Termine gibt es nur nach Anmeldung

Egal, ob Schweizerin oder Ausländer: Nur, wer vorgängig einen Termin im Ausweiszentrum bucht, kommt zum Zug. Dafür gibt es drei Möglichkeiten: Telefon, E-Mail oder das Online-Antragsformular. «Noch ist das Telefon der beliebteste Kanal», sagt Marianne Lanthemann.

Blick über die Schulter von Sachbearbeiterin Natasa Milic. Bruno Kissling

Sie leitet das zwölfköpfige und zu drei Vierteln weiblich besetzte Team des Ausweiszentrums. Neben den Landessprachen und Englisch sprechen einzelne Mitarbeitende Serbisch, Thailändisch und etwas Chinesisch.

Es sei eine Stärke des Teams, dass fast alle jede Funktion wahrnehmen können. Auch deshalb habe das Ausweiszentrum in den letzten zwei Jahren durchgängig offen bleiben können, sagt Lanthemann. Die Nachfrage nach Ausländerausweisen habe den Einbruch bei den Schweizern praktisch kompensiert. Nun gibt es bei Pass und Kombi (Pass & Identitätskarte) Nachholbedarf.

Zuerst ist das Portemonnaie gefragt

Am Empfang wird gleich bezahlt. Christian Beutler

Am Empfang im 5. Stock beim Bahnhof in Solothurn müssen sich die Antragstellerinnen ausweisen und werden zur Kasse gebeten. Wer zum Pass gleich die ID mitbestellt, spart 57 Franken (Erwachsene) respektive 22 Franken (Kinder/Jugendliche). Die alten Ausweise gehen von hier entweder in den Schredder oder sie werden ungültig gestanzt.

Lanthemann erklärt: «Aus Sicherheitsgründen muss sich die Kundschaft im 4. Stock bei der Biometrie erneut ausweisen. Das funktioniert auch mit gestanzten Pässen. Dort wird anhand der Quittung kontrolliert, ob die richtigen Personen erscheinen.» Da nicht nur Kinder in Begleitung kommen, sei Konzentration gefragt.

Diese Neugierde zeigt sich bei Christophe und Dominique Bir aus Solothurn, er Franzose und auf dem Weg zum Ausländerausweis, den er zum Arbeiten braucht, sie US-Amerikanerin. «Ich wollte sehen, wie das geht», sagt sie beim Warten.

Peter Brunner ist aus Dornach angereist, obwohl den Bezirken Dorneck und Thierstein auch die Ausweiszentren beider Basel offen stehen:

«Wissen Sie, wann dort der früheste Termin gewesen wäre? Im September. Da fahre ich lieber den weiten Weg nach Solothurn.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Besuch in der Biometriekabine

Bei der vordersten der fünf Biometriekabinen blinkt das grüne Licht. Der Grenchner Eric von Schulthess verstaut seine Brille in der Tasche und schiebt den Vorhang zur Seite. Nicht, dass Brillen auf dem Foto nicht erlaubt wären, aber auf amtlichen Bildern trage er prinzipiell keine, sagt er über die Schulter. Die Erkenntnis, dass sein Pass abgelaufen sei, habe er nur der Tatsache zu verdanken, dass Freunde in Moskau ihn zur Geburtstagsfeier eingeladen hätten.

Zwei Kabinen weiter erklärt Sachbearbeiterin Natasa Milic den Ablauf. Zuerst werde das Foto gemacht: «Den Kopf gerade halten, nicht lachen.» Das Ergebnis kann die Kundin verwerfen und ein neues Bild machen, doch eine Rückkehr zum vorhergehenden Bild ist nicht möglich.

Leiterin Marianne Lanthemann zeigt die Liege zum Fotografieren von Babys. Bruno Kissling

Kleine Kinder könnten auf dem Sitz knien, um den Kopf genügend hoch zu halten, so Milic. Für Babys werde der Sitz mit der Unterseite nach oben gedreht, was eine Schale ähnlich einem Wickeltisch zum Vorschein bringt.

«Die Kleinsten werden von oben her fotografiert.»

Für den konzentrierten Blick nehmen die Eltern das Windrad zur Hand, das am Schalter bereitliegt, oder die Rassel, die eine Angestellte aus einer PET-Flasche gebastelt hat. Wenn sich ein Säugling gar nicht beruhigt, habe man Müttern schon das Sitzungszimmer zum Stillen zur Verfügung gestellt, ergänzt Zentrumsleiterin Lanthemann.

Erfassung des Fingerabdrucks. Bruno Kissling

«Fester drücken», verlangt Milic beim Scannen der beiden Zeigefinger. Diese werden für den Chip im Pass erfasst. Bei gewissen Berufsgruppen, etwa Berufsmusikern oder Mechanikern, seien diese Fingerkuppen allzu abgewetzt. Dann müssten Mittel-, Ringfinger oder Daumen her, in dieser Reihenfolge.

So kommt der Ausweis gut bei Ihnen an

Noch eine Unterschrift auf dem Touchpad – für die ID, der Pass muss noch immer handschriftlich unterzeichnet werden – und die Arbeit ist fast fertig. Der letzte Punkt ist die Kontrolle der Adresse. Diese wird benötigt für die Zustellung der Ausweise, spätestens nach zehn Arbeitstagen.

Ausser, man benötigt einen Notpass, erkennbar am weissen Streifen unten und höchstens ein Jahr gültig. Dieser Rohling kommt vor Ort in den Drucker und ist sofort einsatzbereit. Bei der Rückreise vom familiären Notfall, Vertragsabschluss oder nur aus überstürzten Ferien kann der Notpass allerdings vom Zoll eingezogen und vernichtet werden, erklärt Lanthemann. Unverzüglich ausgehändigt würden auch Schengenvisa, wenn der Ausländerausweis in Bearbeitung ist und die Person reisen muss.

Speziell ist der Austauschpass, um ohne inakzeptable Stempel zwischen verfeindeten Staaten zu reisen. Inhaberinnen dürfen stets nur einen der beiden Pässe bei sich haben. Der andere müsse, so Lanthemann, beim Ausweiszentrum oder Arbeitgeber hinterlegt sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen