Kanton Solothurn Überrannte Apotheken und Testzentren: Zur Ferienzeit steigt die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests Sophie Deck 12.07.2021, 20.00 Uhr

Die Nachfrage nach Schnelltests ist letzte Woche stark gestiegen. Bruno Kissling

Seit Montag sind Sommerferien. Will man in diesen verreisen und ist man nicht vollständig geimpft, braucht man nun für die meisten Länder einen negativen Coronatest, der nicht älter ist als ein paar Tage.

Die Apotheken bekommen dies besonders heftig zu spüren: Viele Leute wollen vor ihren Ferien noch schnell einen Antigen-Schnelltest machen. So sind die meisten Apotheken im Kanton Solothurn bis Ende Monat ausgebucht, bestätigt Melanie Grütter, Präsidentin des Apothekerverbands.

Mirjam Andres vom Fachstab Pandemie teilt ebenfalls mit, dass in der letzten Woche viel mehr Tests gebucht worden sind als zuvor – bei Apotheken, Testzentren und auch Arztpraxen.

Genaue Zahlen für diese Woche habe der Kanton noch nicht,

«wir gehen aber davon aus, dass vergangene Woche zwei- bis dreimal so viele Tests gebucht wurden wie noch zwei Wochen davor»,

informiert Andres.

Um diesen Ansturm zu bewältigen, haben die beiden kantonalen Testzentren in Solothurn und in Olten letzte Woche Personal aufgestockt. So können in den beiden Zentren zusammen pro Tag nun 3300 Antigen-Schnelltests durchgeführt werden.

Zum Vergleich: In der Ambassador Apotheke in Solothurn können pro Tag 20 Schnelltests durchgeführt werden. Und: Die Maximalkapazität der kantonalen Testzentren von 3300 sei am Freitag nicht erreicht worden, informiert Andres weiter.

Trotzdem haben die Apotheken Stress. Die Geschäftsführerin der Ambassador Apotheke, Danijela Kostresevic, sagt:

«Viele Leute finden, so glaube ich, die Onlineanmeldung für einen Termin im Testzentrum nicht so gut. Oder sie sind im Stress wegen der Ferien und wollen nicht zwei Tage warten, bis ihr Termin bestätigt wird.»

Anders also als in Apotheken, wo man sich telefonisch anmelden kann und je nach Kapazität auch gleich einen Termin bekommt.

In der Ambassador Apotheke verbringen die Angestellten deshalb momentan viel Zeit am Telefon, um Anfragen nach Tests abzulehnen.

Und die Leute seien auch nicht immer verständnisvoll: «Die meisten sind enttäuscht und fragen noch ein paarmal nach: ‹Wieso denn?› Es ist nicht sehr angenehm», sagt Kostresevic.

Das Problem verständnisloser Kundschaft haben die Medbase Apotheke Grenchen und die Apotheke zum Kreuz in Olten zwar nicht. Auch bei ihnen klingelt aber ständig das Telefon. Die Medbase Apotheke hat deshalb kürzlich einen Anrufbeantworter aufgenommen, mit dem man gleich zu Beginn über die ausgebuchten Termine informiert wird.

So einen Anrufbeantworter hat auch die Jura Apotheke in Dulliken eingerichtet, von der Melanie Grütter Geschäftsführerin ist. Sie sagt, an Personal fehle es momentan in den meisten Apotheken im Kanton. Und vor allem der administrative Aufwand sei eine grosse Belastung.

Sie hätte aber von keiner Apotheke gehört, die deswegen mit dem Testen aufhören wollte. Auch Danijela Kostresevic sagt:

«Wir bieten weiterhin Tests an, weil es eine Dienstleistung ist, die wir unseren Kunden einfach bieten möchten.»