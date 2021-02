Regionalfussball Bei den Solothurner Zweitligisten herrscht Zwiespalt bezüglich den Folgen eines möglichen Abbruchs Viele Fragezeichen bei den 2.-Liga-Klubs und ihren Trainern: Wann dürfen sie endlich wieder mit der kompletten Mannschaft trainieren? Findet die Rückrunde in der höchsten Regionalliga statt? Und was passiert, wenn nicht? Gibt es Meister sowie Auf- und Absteiger? Raphael Wermelinger 11.02.2021, 16.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Szene aus dem Vorrundenspiel zwischen dem FC Klus-Balsthal und dem FC Iliria: Alban Jahiu (vorne) im Clinch mit Roger Achermann. Hans Peter Schläfli

Was die Kaderlisten betrifft, gab es bei den Solothurner Zweitligisten während der vergangenen drei Monate wenige Veränderungen. Deutlich am meisten Mutationen verzeichnet der FC Wangen bei Olten. Vier Spieler verliessen den Tabellenzweiten im Winter: Liga-Topskorer Avni Halimi, der in der Vorrunde 20 Treffer erzielt hat, Abwehrchef Blerim Bekteshi sowie Angreifer Patrik Dibrani wechseln zusammen zum FC Rothrist, dem Tabellenschlusslicht der Aargauer 2. Liga, und Alessandro Tittone zieht es zum FC Aarburg in die Aargauer 3. Liga.

Avni Halimi lief schon in der 1. Liga für den FC Wangen bei Olten auf. Zur Halbzeit der aktuellen 2.-Liga-Saison ist er mit 20 Toren der Topskorer der Liga. Nun verlässt Halimi die Chrüzmatt Richtung FC Rothrist.







Bruno Kissling

Die Abgänge sollen mit den Verpflichtungen von Tedi Uvodic und Florim Kastrati kompensiert werden. Uvodic hat schon für Pajde in der 2. Liga inter gespielt, zuletzt war er in seiner Heimat Kroatien in Dubrovnik engagiert. Nun kehrt der 21-jährige Aussenläufer in die Schweiz zurück. Der 19-jährige Angreifer Kastrati lief zuletzt für den FC Rothrist auf. Es sei schwierig gewesen, die verlorenen Leistungsträger gleichwertig zu ersetzen, lässt sich Trainer Bojo Predojevic zitieren. «Die drei nominellen Stürmer, die geblieben sind, bekommen jetzt die Chance, zu zeigen, was sie effektiv können.»

Ein richtiger Transfercoup ist dem FC Mümliswil gelungen. Janick Kamber, der U17-Weltmeister mit rund 200 Einsätzen in der Super League und der Challenge League, beendet seine Profikarriere und kehrt mit 29 Jahren zu seinem Stammklub zurück. Dazu vermeldet Trainer Remo Bürgi mehrere Spieler der zweiten und dritten Equipe, die sich für das Fanionteam aufdrängen dürfen. Tobias Hafner verlässt die erste Mannschaft dafür in Richtung «Zwöi».

Janick Kamber, zuletzt bei Xamax unter Vertrag, beendet seine Profikarriere und kehrt zu seinem Stammverein FC Mümliswil zurück. Pascal Muller/Freshfocus

Beim Tabellendritten Iliria gab es zwei Abgänge – Semsi Kamer Kara und Alan Do Nascimento. Bedarf für neue Spieler sieht Trainer Vilson Dedaj aktuell nicht. Xhevxhet Dullaj dagegen, der Trainer des FC Klus/Balsthal, verhandelt noch. «Ich führe Gespräche mit einem ehemaligen Spieler, offiziell ist aber noch nichts», sagt er. Der Tabellensiebte Bellach holt Stürmer Emmanuel Orkoh vom Viertligisten FC Post Solothurn. Und der FC Oensingen meldet die Zuzüge von Behar Bilalli (FC Bellach) und Albin Rexhepi (FC Klus/Balsthal). Lauf- und Krafttrainings in Fünfergruppen

Lauf- und Krafttrainings in Fünfergruppen

Am 28. Oktober fand das letzte Spiel der Vorrunde statt. Seither haben die Trainer den Kontakt zur Mannschaft über die üblichen Kanäle wie Gruppenchat und Telefonate gehalten. «Oder auch mal bei einem Bier oder Abendessen in kleinen Gruppen», sagt Lukas Ebel vom Leader FC Lommiswil.

Aktivteams dürfen momentan nur in Fünfergruppen ohne Körperkontakt trainieren. Viele Teams nutzen diese Möglichkeit. Lommiswil feilt seit Anfang Januar jeweils zu fünft an Kraft und Ausdauer. Mümliswils Trainer Remo Bürgi absolviert mit seinem Team seit Anfang Januar Lauftrainings in Gruppen, seit Februar zusätzlich ein Fitnesstraining via Videokonferenz. Bei Wangen bei Olten und Fulenbach wird ebenfalls bereits wieder in Kleingruppen gejoggt.

Es sei wichtig für das Team, sich nach der langen Pause wieder zu sehen», meint Fulenbach-Trainer Alain Roussel. Härkingens Trainer Roger Stöckli sagt: «Die Jungs sollen die freie Zeit geniessen. Ein offizielles Training macht aktuell wenig Sinn.» Er vertraut darauf, dass sich seine Spieler in erster Linie individuell fit halten.

Ab April wieder Trainings mit dem ganzen Team?

«Natürlich hoffen wir alle, dass wir so schnell wie möglich wieder mit dem normalen Mannschaftstraining beginnen können», sagt Dominik Ellenberger vom FC Subingen stellvertretend für die 2.-Liga-Coaches. «Wir hoffen, dass wir Mitte oder Ende März wieder starten dürfen mit Trainings», wagt Ilirias Trainer Vilson Dedaj eine Prognose.

Das wünscht sich auch Remo Bürgi vom FC Mümliswil, ist aber nur «begrenzt zuversichtlich». Ein Start des Trainingsbetriebs nach Ostern hält er für realistischer. Der Co-Trainer und Sportchef des FC Oensingen, Dzenan Isovic, rechnet ebenfalls mit April. In Bezug auf den weiteren Verlauf der Meisterschaft stellt Klus/Balsthals «Xhevi» Dullaj klar:

«Wenn die Saison zu Ende gespielt werden soll, dann müssten die Teams im März mit der Vorbereitung beginnen können.»

Sechs, sieben Wochen für die Vorbereitung seien zu knapp, fügt er an. Dem stimmt Bellachs Alban Xhema zu: «Wir hoffen, dass wir uns nach der langen Pause mindestens zwei Monate auf die Rückrunde vorbereiten können.» Er liebäugelt mit dem Trainingsstart im März und der Fortsetzung der Saison im Mai. FC-Olten Trainer Nurkun Cece merkt an: «Wenn die Rückrunde stattfindet, wird es für alle Teams eine Herausforderung, sich in kurzer Zeit optimal vorzubereiten. Eine schlechte Vorbereitung führt zu Verletzungen und weniger Qualität.»

Biberists Trainer Roland Hasler plädiert sogar für den sofortigen Abbruch der Saison. Denn eine seriöse Planung der Vorbereitung sei eh nicht mehr möglich. «Und man stelle sich vor, eine ganze Mannschaft, oder sogar mehrere, müssten in Quarantäne.» Hasler würde im Sommer «mit einer neuen Meisterschaft unter normalen Bedingungen starten». So hätten die Spieler und Klubs genug Zeit, sich richtig vorzubereiten.

Doch was passiert bei einem Abbruch? Ist der FC Lommiswil Meister? Gibt es Absteiger? Der Verband hat entschieden, dass die Meisterschaft gewertet werden kann, wenn die Hälfte der Spiele absolviert sind. Ein Spiel der Vorrunde konnte allerdings nicht mehr stattfinden – FC Subingen gegen FC Oensingen. Bei den Trainern gehen die Meinungen auseinander bezüglich Konsequenzen eines Abbruchs.

Gut lachen hat der Wintermeister Lommiswil. «Die Tabelle sieht natürlich schön aus für uns. Ich denke, sie sollte gewertet werden», sagt Trainer Lukas Ebel, fügt aber an: «Ob es Auf- und Absteiger geben sollte, ist sehr schwer zu sagen.» Lommiswils Verfolger sind ebenfalls für eine Wertung. Ilirias Vilson Dedaj dazu: «Ich habe das schon beim Abbruch im letzten Jahr gefordert. Die Saison muss gewertet werden. Mit Auf- und Absteigern.» Und Fatmir Cuculi, Co-Trainer des FC Wangen bei Olten, sagt: «Die Meisterschaft sollte gewertet werden, so würde es in der neuen Saison neue Mannschaften geben.»

Es gibt aber auch viele Stimmen gegen eine Wertung. Damit eine Saison fair gewertet werden könne, braucht es für Mümliswil-Trainer Bürgi eine Vor- und eine Rückrunde. Alain Roussel vom Tabellenschlusslicht Fulenbach stimmt zu: «Es wäre unfair, die Meisterschaft zu werten, wenn in manchen Ligen nicht einmal die Hinrunde beendet wurde.» Und Alban Xhema vom FC Bellach stellt klar:

«Es sollte keine Auf- und Absteiger geben, da die Vorrunde nicht komplett gespielt wurde.»

«Es sollte keine Auf- und Absteiger geben, da die Vorrunde nicht komplett gespielt wurde.» Etwas fatalistisch sieht es Xhevxhet Dullaj. «Am besten wäre, wenn die Saison fertig gespielt werden könnte. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es genug Experten, die das richten werden.» Härkingens Roger Stöckli schliesslich meint: «Meiner Meinung nach sollte die Saison im Breitenfussball nicht gewertet werden. Es gibt momentan wichtigeres als unser geliebtes Hobby.»

Umfrage bei den Solothurner 2.-Liga-Trainern

Lukas Ebel, der Trainer von Wintermeister Lommiswil, wäre bei einem Abbruch für eine Wertung der Saison, ob es Auf- und Absteiger geben sollte, kann er nicht beantworten. Hans Peter Schläfli

FC Lommiswil (1.): Beim Wintermeister FC Lommiswil, der zwei Punkte vor Wangen bei Olten und deren drei vor Iliria liegt, gibt es Stand jetzt keine Zuzüge oder Abgänge. Den Kontakt hat Trainer Lukas Ebel trotz des Trainingsstopps aufrechterhalten. «Sei es im Mannschaftschat oder in kleinen Gruppen bei einem Bier oder Abendessen.»

Wann es mit «richtigen» Trainings weitergehen kann, weiss er nicht. «Wir hoffen natürlich bald. Wir trainieren aber schon seit Anfang Januar in Fünfergruppen Ausdauer und Kraft», sagt Ebel. Er hofft, dass die Rückrunde so schnell wie möglich beginnen kann: «Es fehlte einfach etwas.» Die Frage, was im Falle eines Abbruchs passieren soll, beantwortet Ebel wir folgt: «Die Tabelle sieht natürlich sehr schön aus für uns. Ich denke, sie sollte auch gewertet werden. Ob es aber Auf- und Absteiger geben sollte, ist sehr schwer zu sagen.»

Kann sich der FC Lommiswil bei einem Abbruch der Saison trotzdem Zweitliga-Meister 2021 nennen? Hansjörg Sahli

FC Wangen bei Olten (2.): Der Tabellenzweite verzeichnet vier Abgänge im Winter. Topskorer Avni Halimi, der in der Vorrunde 20 Tore erzielte, Abwehrchef Blerim Bekteshi und Angreifer Patrik Dibrani wechseln zum FC Rothrist, dem Tabellenschlusslicht der Aargauer 2. Liga. Alessandro Tittone, der in Wangen den Sprung von der zweiten Mannschaft in die 2. Liga geschafft hat, zieht es zum FC Aarburg in die Aargauer 3. Liga.

Um die Abgänge zu kompensieren, haben die Wangner zwei neue Spieler verpflichtet. Tedi Uvodic, der schon für Pajde in der 2. Liga inter gespielt hat und nun aus seiner Heimat in die Schweiz zurückkehrt. Ebenfalls neu auf der Chrüzmatt ist Florim Kastrati. Der 19-jährige Angreifer stammt aus Zofingen und spielte zuletzt für den FC Rothrist. Es sei nicht einfach, die Leistungsträger gleichwertig zu ersetzen, lässt sich Trainer Bojo Predojevic zitieren. «Die drei nominellen Stürmer, die geblieben sind, bekommen jetzt die Chance, zu zeigen, was sie effektiv können.»

Wangens Trainer Bozo Predojevic hat die Abgänge von mehreren Leistungsträgern zu verkraften.







Hans Peter Schläfli

Der FCW trainiert momentan in Kleingruppen, also der Trainer mit jeweils vier Spielern. «Die ersten zwei Wochen machen wir nur Jogging. Wir arbeiten an der Kondition», sagt Predojevic. Nach der langen Winterpause sei Vorsicht geboten, um Verletzungen zu vermeiden. Seine Ziele für die Rückrunde lauten: «Guten und attraktiven Fussball bieten, nach wie vor viele Tore erzielen und an der Spitze mithalten.»

«Wir denken, dass es noch eine Weile dauern wird, bis wir uneingeschränkt trainieren dürfen», sagt Co-Trainer Fatmir Cuculi. «Die Rückrunde zu starten, ist sinnvoll, wenn die Zahlen der Covid-19-Infizierten wieder unten sind. Die Gesundheit unserer Spieler ist uns ganz wichtig.» Falls die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt werden kann, sollte sie in seinen Augen trotzdem gewertet werden. «So würde es in der neuen Saison neue Mannschaften geben», sagt Cuculi.

FC Iliria (3.): Die Stadt-Solothurner verzeichnen zwei Abgänge: Semsi Kamer Kara und Alan Do Nascimento. Zuzüge gibt es keine. Der Kontakt wurde in den letzten Monaten mit regelmässigen Telefonaten gehalten. «Wir hoffen, dass wir Mitte oder Ende März wieder trainieren können», sagt Trainer Vilson Dedaj.

Ilirias Trainer Vilson Dedaj fordert wie schon im vergangenen Jahr, dass die Saison bei einem Abbruch gewertet wird.







Hans Peter Schläfli

«Dafür müssen die Coronazahlen zuerst aber zurückgehen», fügt er an. Was die Wertung der Saison bei einem allfälligen Abbruch angeht, vertritt der Trainer des Tabellendritten eine klare Meinung: «Ich hatte das schon beim Abbruch im letzten Jahr gefordert. Die Hälfte der Saison wurde gespielt. Deshalb muss die Saison gewertet werden. Mit Auf- und Absteigern.»

FC Olten (4.): Trainer Nurkun Cece hat einen Transfer getätigt. Alan Subotic, der in der Vorrunde bei den A-Junioren des FC Fortuna Olten gespielt hat, stösst zum Team. Unterstützung erhält Cece neben dem Platz in Form eines neuen Sportchefs. Ernad Subotic, ein laut Vereinsführung «in der Region gut vernetzte Mann», übernimmt den Posten von Petar Aleksandrov.

Oltens neuer Sportchef Ernad Subotic, flankiert von Vizepräsident Nebojsa Kovacevic (l.) und Präsident Isidor Meyer. Zvg

Nurkun Cece hofft «wie alle anderen auch», dass die Rückrunde gespielt werden kann. «Noch wichtiger ist, dass wir so rasch wie möglich wieder als Einheit trainieren dürfen.» Weil das letzte Spiel der Rückrunde spätestens in der ersten Juli-Woche stattfinden dürfte, sieht er Zeitknappheit. «Es wird für uns alle eine neue Herausforderung sein, uns in dieser Zeit optimal vorzubereiten.» Cece befürchtet Verletzungen und Qualitätsverlust.

Oltens Trainer Nurkun Cece (l.). Patrick Luethy

FC Härkingen (5.): Bei den Härkingern gab es im Winter keine Mutationen. Trainer Roger Stöckli sieht auch Gutes an der aktuellen Ausnahmesituation. «Die Jungs sollen die freie Zeit geniessen. Ein offizielles Training macht aktuell wenig Sinn», sagt er. Stöckli vertraut darauf, dass sich die Spieler individuell fit halten.

«Schön wäre, wenn wir im Frühsommer nach einer angemessenen Vorbereitungszeit wieder ohne Vorlagen dem Ball hinterher jagen und uns in der Meisterschaft messen könnten», hofft er. Auf Platz fünf klassiert, könne es dem FC Härkingen eigentlich egal sein, ob die Meisterschaft gewertet wird bei einem Abbruch. «Meiner Meinung nach sollte die Saison im Breitenfussball nicht gewertet werden. Es gibt momentan wichtigeres als unser geliebtes Hobby», legt sich Stöckli dennoch fest.

Der FC Härkingen belegt zur Halbzeit den fünften Platz. Trainer Roger Stöckli (mittlere Reihe, aussen rechts) ist der Meinung, dass die Saison bei einem Abbruch aber nicht gewertet werden sollte. Patrick Luethy

FC Klus/Balsthal (6.). «Zurzeit haben wir keine Abgänge. Ich führe aktuell Gespräche mit einem ehemaligen Spieler wegen eines Zuzugs, offiziell ist aber noch nichts», kommentiert FCKB-Trainer Xhevxhet Dullaj die Mutationen seines Teams. Viel Kontakt gab es beim Tabellensechsten in den letzten Wochen nicht. «Im Chat werden Geburtstage von Spielern beglückwünscht. So hören wir ab und zu etwas voneinander», sagt Dullaj.

Es sei schwierig zu sagen, wann es weitergeht mit dem Trainingsbetrieb und der Meisterschaft. Wenn die Saison zu Ende gespielt werden soll, dann müssten die Teams spätestens Anfang März mit der Vorbereitung beginnen können, stellt Dullaj klar. «Sonst wird es knapp. Wenn wir nur sechs bis sieben Wochen Vorbereitung haben würden, was nach dieser langen Pause eindeutig zu wenig wäre, müssten wir Mitte/Ende April mit der Meisterschaft starten können.»

Klus/Balsthal-Trainer Xhevxhet Dullaj fordert eine Vorbereitungszeit von mindestens sechs Wochen bei einem allfälligen Restart der Meisterschaft.







Hans Peter Schläfli

Xhevxhet Dullaj hofft weiterhin, dass der Aufsteiger seinen guten sechsten Platz in einer Rückrunde bestätigen darf. «Am besten wäre, wenn die Saison fertig gespielt werden könnte. So bliebe es für alle fair. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann gibt es genug Experten, die das richten werden.»

FC Bellach (7.): Der Tabellensiebte holt vom Viertligisten FC Post Solothurn Angreifer Emmanuel Orkoh. Es finden Gespräche mit weiteren Spielern statt, gibt Trainer Alban Xhema Auskunft. Zudem sollen zwei eigene Junioren an die erste Mannschaft herangeführt werden. Den Kontakt habe die Mannschaft vor allem über den Gruppenchat gehalten, mit Telefonaten sowie persönlichen Treffen mit dem einen oder anderen Spieler.

«Wir hoffen, dass wir uns nach der langen Pause mindestens zwei Monate auf die Rückrunde vorbereiten können», sagt Xhema. Er liebäugelt mit einem Trainingsstart im März und einem Wiederaufnahme der Meisterschaft Anfang Mai. «Wenn die Meisterschaft nicht fortgesetzt wird, sollte es keine Auf- und Absteiger geben, da die Vorrunde nicht komplett gespielt wurde.» Es fehlt nämlich das eine Spiel zwischen Subingen und Oensingen.

FC Biberist (8.): Sergio Henzi hat den FC Biberist im Winter als einziger Spieler verlassen. Der erst 22-Jährige, der beim FC Solothurn auf Teileinsätze in der 1. Liga kam, beendet seine Fussballkarriere. Neue Spieler gibt es auf dem Sporplatz Giriz keine.

Den Kontakt zu seinem Team hat Trainer Roland Hasler wie seine Kollegen über den Gruppenchat und gelegentliche Telefonate gehalten. Eine Prognose, wann er wieder mit dem Team trainieren kann, wagt er nicht. «Es ist so unsicher und mit den Bundesratsentscheiden sehr willkürlich und schwer nachzuvollziehen, da alles so inkonsequent ist», sagt Hasler. Als Beispiel nennt er die U21-Teams der Super-League-Klubs, die trotz des Unterbruchs in der Promotion League weiterhin trainieren dürfen.

Roland Hasler, 2016 Trainer beim FC Grenchen, jetzt beim Tabellenachten FC Biberist.









Hanspeter Baertschi

Unter den aktuellen Umständen spricht sich Hasler sogar für den Abbruch der Saison aus. An eine seriöse Planung der Vorbereitung sei nicht mehr zu denken. «Und stellen Sie sich vor, ein Team, oder sogar mehrere, müssten plötzlich zwei bis drei Wochen in Quarantäne», sieht er Gefahren im Restart. «Ich persönlich würde im Sommer mit einer neuen Meisterschaft unter normalen Bedingungen starten.» So hätten Spieler und Klubs genügend Zeit, sich vorzubereiten.

Beim einem Abbruch sollte die Saison 2020/21 seiner Meinung nach dennoch gewertet werden. Jedes Team stehe auf dem Platz, den es sich erarbeitet und somit auch verdient habe. «Aber Auf- und Absteiger, da müssten ja in allen Ligen alle Teams die gleiche Anzahl Spiele absolviert haben. Sonst ist es eher ungerecht und gibt wohl zu vielen Diskussionen Anlass», befürchtet er.

FC Subingen (9.): Ein unverändertes Kader meldet Subingens Trainer Dominik Ellenberger. Mit dem Team hatte er in den letzten Wochen über den Gruppenchat Kontakt, mit Telefonaten oder auch mal persönlichen Treffen.

Die Lage einzuschätzen, sei nicht möglich. «Natürlich hoffen wir alle, dass wir so schnell wie möglich wieder mit dem normalen Mannschaftstraining beginnen können», sagt Ellenberger. Eine Prognose zu stellen, wann es losgehen könnte, hält er für falsch. «Wir hoffen sehr, dass wir die Rückrunde noch spielen können.» Falls nicht, könne man es lösen wie man wolle. «Es gibt immer einen Verlierer und Gewinner.»

Der FC Mümliswil bekommt im Abstiegskampf Unterstützung vom ehemaligen U17-Weltmeister und Rückkehrer Janick Kamber.







zvg

FC Mümliswil (10.): Die Guldentaler haben den Königstransfer getätigt. Janick Kamber, der U17-Weltmeister mit rund 200 Einsätzen in der Super League und der Challenge League, kehrt mit 29 Jahren zu seinem Stammklub zurück. Dazu vermeldet Trainer Remo Bürgi mehrere Spieler der zweiten und dritten Mannschaft, die im Fanionteam bewähren dürfen. Tobias Hafner verlässt die erste Mannschaft in Richtung zweite Equipe.

Nach der Aufarbeitung der Vorrunde mit Einzelgesprächen im November und Dezember sind beim FC Mümliswil seit Januar Lauftrainings in kleinen Gruppen angesagt. Und seit Februar ein Fitnesstraining via Videokonferenz. Bürgi hofft, dass im März wieder Trainings mit dem kompletten Team möglich sind. «Ich bin aber nur begrenzt zuversichtlich. Ein Start vor Oster scheint nicht möglich zu sein», sagt Bürgi.

Für ihn ist wichtig, dass er mit seinem Team vor einem allfälligen Wiederbeginn «drei Wochen lang richtig trainieren» kann. «Für den Formstand, aber auch, um die Spieler langsam wieder an die Wettkampfintensität heranzuführen und so Verletzungen vorzubeugen», führt er aus. Damit eine Saison fair gewertet werden kann, ist in seinen Augen eine Vor- und Rückrunde nötig.

FC Oensingen (11.): Die Oensinger holten Behar Bilalli vom FC Bellach und Albin Rexhepi vom FC Klus/Balsthal. Abgänge vermeldet der Tabellenvorletzte keine. «Seit dem letzten Meisterschaftsspiel Ende Oktober gegen Iliria haben wir uns nicht mehr gesehen», sagt Co-Trainer, Goalie und Sportchef Dzenan Isovic.

Der FC Oensingen Ausgabe 2020/21 mit Goalie Dzenan Isovic in der Mitte der vordersten Reihe. Bruno Kissling

«Den Kontakt haben wir per Telefon, WhatsApp und Mail gehalten.» Mit dem Wiedersehen auf dem Platz rechnet Isovic erst im April. Dann könnten erste Trainings wieder möglich sein. Für den Restart der Meisterschaft brauche es «eine ordentliche Vorbereitungsphase, da wir eine extrem lange Pause hatten». Isovic übt Kritik am Verband: «Manchmal wünsche ich mir von unserem Verband etwas weniger Druck, den Spielplan durchbringen zu müssen.» Schliesslich handle es sich immer noch um ein Hobby.

Dem FC Oensingen spiele es keine Rolle, ob die Meisterschaft bei einem Abbruch gewertet würde oder nicht, sagt Isovic. «Wir würden uns in keinem Fall quer stellen. Ich hoffe einfach, dass der Verband etwas mehr auf die Bedürfnisse der Vereine eingeht und nicht die Spielpläne durchdrückt wie wir es in der Vorrunde mit unseren Corona-Problemen erlebt haben.» Man habe dem FC Oensingen vorgeworfen, Spiele nur aufgrund der schlechten Tabellensituation verschieben zu wollen. «Trotz offiziellen Quarantäne-Erteilungen vom Kantonsarzt.»

Dzenan Isovic und dem FC Oensingen ist es egal, ob die erste Mannschaft nächste Saison in der 2. oder der 3. Liga spiele. «Hauptsache es wird wieder gespielt.»

«Es wäre unfair, die Meisterschaft zu werten», sagt Alain Roussel, Trainer des Tabellenschlusslichts SC Fulenbach. Hans Peter Schläfli

SC Fulenbach (12.): Das Tabellenschlusslicht Fulenbach verzeichnet «bis jetzt» keine Zuzüge und Abgänge. «Wir sind in unserer WhatsApp-Gruppe ständig in Kontakt», sagt Trainer Alain Roussel. Am 18. Januar wurde das Training unter Einschränkungen wieder aufgenommen. «Es war wichtig für uns, nach dieser langen Pause wieder starten zu können. Wir sind auch in Fünfergruppen sehr gerne zusammen», sagt Roussel.

Wann es weitergehen könnte mit der Meisterschaft 2020/21 lässt er offen. Der zwölfte Platz sollte, wenn es nach ihm geht, keine Konsequenzen haben, falls die Saison gar nicht mehr fortgesetzt werden kann. «Es wäre unfair, die Meisterschaft zu werten, wenn man berücksichtigt, dass in manchen Ligen nicht einmal die Hinrunde beendet wurde», sagt er.