Brustkrebs: Selbsthilfegruppe in Solothurn wird wiederbelebt

Region Bucheggberg-Solothurn Brustkrebs-Betroffene nehmen neuen Anlauf für Selbsthilfegruppe: «Wir reden von einer farbigen Zukunft» Drei Frauen haben es sich zur Mission gemacht, gesellschaftliche Vorurteile zur Brustkrebs-Selbsthilfe abzubauen. Sie sagen: «Wir unterstützen einander dabei das Leben voll zu leben.» Daniela Deck Jetzt kommentieren 20.06.2022, 17.00 Uhr

Sie haben eine Mission: Doris Thomi, Christa Jost und Regula Deplazes (v. l.) wollen die bisher einzige Brustkrebs-Selbsthilfegruppe im Kanton Solothurn wiederbeleben. Bruno Kissling

Eine von acht Frauen erkrankt an Brustkrebs. Doch eine Selbsthilfegruppe zum Thema «Brustkrebs» hat es im Kanton Solothurn schwer, im Gegensatz zu anderen Kantonen. Davon lassen sich Regula Deplazes und Christa Jost nicht abschrecken.

Sie haben sich vorgenommen, die einzige Brustkrebs-Selbsthilfegruppe im Kanton wiederzubeleben. Deren Aktivitäten konnten in den letzten zwei Jahren nicht stattfinden, denn virtuelle Treffen hätten sich nicht bewährt. Ausrichten wollen Jost und Deplazes die Gruppe vorerst auf die Region Bucheggberg-Solothurn. Unterstützt werden sie von Doris Thomi. Sie hat diese Selbsthilfegruppe namens Felsenblume vor sieben Jahren mitgegründet.

«Viele Leute haben falsche Vorstellungen von Selbsthilfegruppen. Verbreitet hält man sie für ‹Gränni-Runden› mit haufenweise Taschentüchern», sagt Thomi aufgrund ihrer Erfahrung. Die drei Frauen schauen sich an und schmunzeln.

«Nichts passt für uns weniger als dieses Cliché. Wir unternehmen Dinge die uns Freude machen, treffen uns in unserem Stammlokal, der Aarebar und haben es immer gut zusammen. Ein Besuch im Museum liegt da ebenso drin wie die Organisation eines Referats und gemeinsam Bräteln», sagt Jost. Die Treffen hätten - nach einer Runde zum Austausch der Befindlichkeit - den Fokus auf der Zukunft und diese sei bunt und lebenswert.

Beschwerden Jahre nach der Therapie möglich

Thomi ergänzt: «Nach einer Krebsbehandlung ist das Leben nie wieder wie vorher.» Nach dem Schock der Diagnose und der «Hektik im Hamsterrad von Operation, Bestrahlung und oder Chemotherapie» bleibe die Geschichte mit dem Brustkrebs präsent. Dafür würden die regelmässigen Arztbesuche und Untersuchungen, die Mammografie und besonders die Hormonblocker-Medikamente sorgen. «Wie ein Rucksack, den man fortan mit sich trägt», veranschaulicht Thomi.

Jost erklärt weiter:

«Nach Abschluss der Therapie folgt die grosse Leere. Das Spital gibt nicht mehr den Takt vor und plötzlich hat man viel Zeit zum Nachdenken.»

Erschwerend kommt hinzu, erläutert Thomi, dass die Nachsorgemedikamente Nebenwirkungen wie Rheuma- und Gichtschübe haben könnten. Auch durch die Therapie geschädigte Nervenenden würden immer wieder Schmerzen verursachen. Diese Beschwerden Jahre nach der Diagnose seien wenig bekannt.

Auch Männer können an Brustkrebs erkranken

Die Selbsthilfegruppe Felsenblume hat sich zum Ziel gesetzt, Frauen und Männer mit Brustkrebsdiagnose in dieser Situation Halt zu geben; neben den 6350 Frauen, die in der Schweiz jedes Jahr die Diagnose «Brustkrebs» bekommen, gibt es 40 Männer. Das ist bei der Krebsliga zu erfahren.

Die Aktion« Eine Tulpe fürs Leben», hier in Fulenbach, ruft zur Solidarität auf mit Personen, die von Brustkrebs betroffen sind. Bruno Kissling

Einer der selten betroffenen Männer prägte jahrelang die «Felsenblume» mit. «Es ist wertvoll, den Standpunkt eines Mannes in der Gruppe zu haben, gerade zu einem so weiblich geprägten Thema wie Brustkrebs», sind sich die drei Frauen einig.

Thomi erinnert sich:

«Ich weiss noch, wie erstaunt ich war, als er davon sprach, dass er sich diskriminiert fühlt, weil Infobroschüren zu Brustkrebs immer nur Frauen ansprechen.»

Deplazes und Jost hoffen ebenso, dass der Neustart der Gruppe Frauen und Männer gleichermassen anspricht, sei es als Patienten oder als Angehörige von solchen.

«Die Rückkehr ins Leben gelingt dadurch, dass wir auf andere Gedanken kommen und miteinander lachen können», sagt Deplazes. Sie kümmert sich um den Flyer, damit die Gruppe wieder auf die Füsse kommt. Die eigene Betroffenheit sei angesichts der Krankheit eine gute Basis für das Verständnis, fährt sie fort. Das gelte auch angesichts der emotionalen Achterbahn zwischen Zuversicht und Verzweiflung, Angst und Freude.

Brustkrebssportgruppe im Bürgerspital in Solothurn Die Solothurner Spitäler AG (soH) begrüsst auf Anfrage die Aktivitäten von Selbsthilfegruppen zum Thema «Brustkrebs». Die Medienstelle schreibt zur Funktion der Selbsthilfe: «Bei der Selbsthilfegruppe von Brustkrebs-Betroffenen sind die Themen und Ziele sehr vielfältig. Es geht um das Verstanden werden und füreinander da sein.» Zudem schreibt die soH: «Etwas gemeinsam unternehmen ist ebenso Bestandteil der Treffen wie der Austausch im Umgang mit Ängsten und Sorgen. Schliesslich ist auch die gegenseitige Unterstützung ein gewichtiger Punkt.» Im Bürgerspital Solothurn gibt es übrigens eine Sportgruppe speziell für Brustkrebspatientinnen. Am Dienstag findet die Gymnastik drinnen statt, am Donnerstag draussen.

Jost gibt zu bedenken: «Ich hatte in jeder Phase von Krankheit und Genesung Freunde und Angehörige, die mich unterstützt haben. Das ersetzt aber nicht den Austausch mit Menschen, die dasselbe durchmachen.» Zudem sei die «Felsenblume» auch da für Menschen, denen ein Beziehungsnetz fehlt.

Ein Versprechen einlösen und den ganzen Weg miteinander gehen

Was, wenn die Krankheit stärker ist? «Gerade dann ist unsere ‹Felsenblume›, die in unwirtlichen Steinspalten blüht, unbezahlbar», ist Jost überzeugt. «Wir gehen den Weg bis zum Schluss. Die Teilnahme an der Beerdigung ist für uns ebenso wichtig wie für die Angehörigen», ergänzt Thomi.

Acht Mitglieder hätten sie seit dem Start der Gruppe 2015 ziehen lassen müssen. Darunter vor drei Jahren auch die Frau, mit der Doris Thomi die Gruppe gegründet hat. Thomi verrät:

«Sie hat uns das Versprechen abgenommen, die Gruppe weiterzuführen.»

Die Treffen sollen einmal monatlich stattfinden, an welchem Wochentag und in welchem Rahmen, will die neu formierte Gruppe gemeinsam festlegen.

Brustkrebs-Selbsthilfegruppe Solothurn und Umgebung: Willkommen sind Frauen und Männer, die eine Brustkrebs-Diagnose erhalten haben oder in deren Familie jemand an Brustkrebs erkrankt ist. Kontakt und Anmeldung: info@selbsthilfesolothurn.ch

