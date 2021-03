Regierungsratswahlen Interner Knatsch: Wenn SVPler einen CVPler empfehlen, kennt Parteipräsident Imark kein Pardon Trotz Kritik von SVP-Parteipräsident Christian Imark: Amteiparteipräsident David Sassan Müller bewarb aktiv die Wahl des CVP-Kollegen Thomas A. Müller und sieht nun keinen Grund zum Rückzug zu blasen. Er will ihn auch im zweiten Wahlgang wählen. Balz Bruder 11.03.2021, 05.00 Uhr

SVP-Parteipräsident Christian Imark kennt kein Pardon, wenn es um die Unterstützung des eigenen Kandidaten geht. Tom Ulrich

Offiziell ging es am Montagabend an der Sitzung der SVP-Parteileitung um die Nomination von Richard Aschberger für den zweiten Umgang der Regierungsratswahlen. Aufgrund der Äusserungen von Parteipräsident Christian Imark und des Kandidierenden noch am Wahlsonntag eine Formsache. Und so war es am Ende auch. Nur: Was, um Himmels willen, verhandelte die Parteileitung bis zum Versand der Medienmitteilung nach halb zehn Uhr abends, wenn die Nomination doch so unbestritten war?

So viel steht fest: Nicht die Personalie Aschberger, die in wenigen Minuten erledigt war. Sondern die Wahlempfehlung von David Sassan Müller, seines Zeichens Amteiparteipräsident Thal-Gäu, für seinen Namensvetter Thomas A. Müller von der CVP. Im Vorfeld des ersten Wahlgangs hatte Rechtsanwalt Müller seinen Kollegen aufgrund von dessen Erfahrungen als ehemaliger Generalstabsoberst und Führungshintergrund in der Armee aktiv zur Wahl empfohlen.

Dies wiederum stieg Parteipräsident Imark in die Nase, der zwar Müllers Meinung als Privatperson respektierte, das «Verhalten in Verbindung mit der Parteifunktion» aber als «nicht akzeptabel» bezeichnete. Und ankündigte, das Thema müsse in der Parteileitung besprochen werden. Was denn auch geschah – wobei sich die Diskussionen dem Vernehmen nach insbesondere um das Leck drehten, die den Vorgang erst ans Licht der Öffentlichkeit brachten. Nach heutigem Stand der Dinge ohne durschlagenden detektivischen Erfolg.

Nun, reden darüber mag nach der Befassung der Parteileitung mit dem Thema niemand so richtig. Imark bestreitet die Darstellung dieser Zeitung auch in diesem Zusammenhang ganz grundsätzlich und weist darüber hinaus darauf hin, das Thema sei «nicht Gegenstand öffentlicher Diskussion».

David Sassan Müller seinerseits findet, eine «weitere Berichterstattung in der Sache» erübrige sich seines Erachtens. Wobei es ihm immerhin nicht ganz ungelegen kommt, wenn an dieser Stelle bestätigt werden kann, dass nicht Müller selbst als Briefträger der Imark’schen Ausführungen in der Sache war.

Im Übrigen sieht der Amteiparteipräsident, der selber über einschlägige militärische Erfahrung verfügt und durchaus Sinn fürs Strategische hat, absolut keinen Grund, von seiner Wahlempfehlung abzuweichen, im Gegenteil: «Hinter dem Testimonial stehe ich nach wie vor. Es sind noch zwei Sitze in der Regierung zu vergeben und ich werde Richard Aschberger und Thomas A. Müller wählen», bestätigt er auf Anfrage. Und schiebt nach:

«Dass mein Testimonial ein Thema für die Parteileitung war, ist für mich vollkommen unbegreiflich. Ebenso wie die Tatsache, dass diese Sache an die Medien gelangte. Jede Person, die sich an meiner politischen Haltung oder meinem Engagement stört, darf mir dies jederzeit mitteilen.»

Er verzichte darauf, den Vorgang an dieser Stelle weiter zu kommentieren, lässt der Amteiparteipräsident wissen. Der zweite Wahlgang und die Empfehlungen dazu können kommen.