Regierungsratswahlen FDP-Kandidat Remo Ankli: «Die Normalität muss wieder liberal sein» Remo Ankli war in der vergangenen Amtsperiode der einzige FDP-Vertreter in der Regierung. In der nächsten Amtszeit würde er gerne gemeinsam mit dem zweiten FDP-Kandidaten Peter Hodel regieren. Zudem wünscht sich der Schwarzbube eine liberale Grundhaltung in der Gesellschaft zurück. Rebekka Balzarini 19.02.2021, 05.00 Uhr

Regierungsrat Remo Ankli möchte noch vier weitere Jahre regieren. Hanspeter Bärtschi

Was ist Ihr Rezept, um gesund durch die Pandemie zu kommen?

Das sind die Rezepte, die man kennt und die wir immer neu wiederholen: Hygienemassnahmen, Masken tragen, Abstand halten, und sich weniger bis gar nicht mehr treffen. Ich schütze mich mit diesen bekannten Mitteln, und bei mir hat es funktioniert. Bisher habe ich mich nicht angesteckt. So viel zu der physischen Gesundheit. Daneben gibt es natürlich noch die psychische Gesundheit. Im Bereich der psychischen Gesundheit geht es darum, die Normalität möglichst aufrechtzuerhalten.

Wie beurteilen Sie die Coronapolitik des Bundes?

Die beurteile ich grundsätzlich als gut. Ich würde sie jedenfalls nicht in Bausch und Bogen verurteilen, auch wenn es Sachen gab, die man kritisieren kann. Wir alle erleben die Pandemie zum ersten Mal, auch die Behörden. Und da gibt es natürlich gewisse Lerneffekte. Speziell am Anfang hat der Bund gut gehandelt, er hat versucht, aus der Situation zu lernen, und hat gewisse Punkte in der Strategie auch angepasst.

Und wie schlägt sich der Kanton Solothurn?

Unsere Aufgabe als Regierung und als Verwaltung ist es, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Die Hauptaufgabe ist im Moment die Gewährleistung der Spitalkapazitäten und rasches Impfen. Neben dem Gesundheitsbereich müssen aber auch andere Parameter berücksichtigt werden. Etwa die Wirtschaft oder die Schulen. Das ist schwierig, für alle Betroffenen. Es ist eine Gratwanderung, die uns mit Blick auf die misslichen Umstände gelungen ist.

Sie sind der Regierungsrat, der am längsten im Amt ist. Das war aber auch für Sie bei weitem das turbulenteste Jahr?

Selbstverständlich. Wenn man mir vor einem Jahr erzählt hätte, wie das Jahr 2020 wird, dann hätte ich es wohl nicht geglaubt. Das hat jedes Vorstellungsvermögen überstiegen. Und trotzdem haben Sie Lust, eine weitere Amtszeit anzuhängen.

Zur Person Er ist der Amtsälteste in der Solothurner Regierung: Remo Ankli, der Vorsteher des Departements für Bildung und Kultur. Er ist seit 2013 Mitglied des Regierungsrats, zuvor politisierte er seit dem Jahr 2005 als Mitglied der FDP-Fraktion im Kantonsrat. Ankli war zudem über zehn Jahre lang Gemeindepräsident von Beinwil, wo er heute noch lebt. Ursprünglich hat Ankli Geschichte und später Theologie studiert, das Theologiestudium hat er mit einem Doktortitel abgeschlossen. (rba.)

Wieso?

Mein Amt besteht ja nicht nur aus der Pandemiebewältigung. Natürlich war dieses Jahr für alle herausfordernd. Aber es gibt noch andere Aufgaben. Ein Beispiel dafür sind die Schulen. Da machen alle weiterhin ihre wichtige Arbeit, trotz und mit der Pandemie. Und es ist für mich als Bildungsdirektor eine lohnenswerte Aufgabe, mich damit auseinanderzusetzen. Im Kulturbereich ist es momentan ein bisschen trauriger. Da findet wirklich nicht viel statt. Dort geht es für mich darum, die Kultur in einem ersten Schritt beim Überleben zu unterstützen. Langfristig ist es aber ein Bereich, der sehr an der Pandemie und ihren Folgen nagen wird. Die Kultur wird eine Weile brauchen, um durchzustarten. Deshalb braucht es Starthilfe.

Wir müssen uns überlegen, wie wir der Kultur, etwas poetisch ausgedrückt, Wind unter den Flügeln geben können. Wir müssen uns überlegen, welche Impulse Sinn machen.

Da ist nicht nur der Staat gefordert. Es braucht auch Geld von privater Seite, das müssen wir organisieren und mit dem privaten Bereich zusammenarbeiten.

Für Sie als Bildungsdirektor war der vergangene März ein anstrengender Monat. Im März 2020 gingen die Schulen zu ...

Es war Freitag, der 13. März.

Genau. Was ging Ihnen durch den Kopf an diesem Tag?

Freitag der 13. Das war fast bezeichnend. Es war ein Schock. Eine Schulschliessung, das war doch undenkbar. Eine einzelne Schule wird doch nicht einfach so geschlossen. Geschweige denn alle Schulen. Aber wir haben funktioniert. Die Schulen haben das sehr gut gemacht. Aber auch die Eltern waren sehr gefordert. Da wurde von allen Seiten viel Gutes geleistet. Vieles, was vorher unmöglich schien.

Die Volksschule steht in der Pandemie unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Wie gehen Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit um?

Die Volksschule steht nicht nur in Zeiten der Pandemie im Fokus des öffentlichen Interesses. Aber natürlich sind die Diskussionen rund um Massnahmen im Schulbereich intensiver und auch emotionaler geworden. Es ist eindrücklich zu sehen, wie professionell und engagiert die Lehrerinnen und Lehrer, alle Schulverantwortlichen und auch die Mitarbeitenden des Volksschulamtes und des Amtes für Berufsbildung, Mittelschulen und Hochschulen mit der Krise und ihren Folgen auf die Schule umgehen.

Remo Ankli am kantonalen Lehrertag 2019. Hier zusammen mit Verena Meyer (damalige Kantonsratspräsidentin) und Andreas Walter (Vorsteher des Volksschulamts).





Bruno Kissling

In Ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr schreiben Sie, die Wochen des Fernunterrichts seien ein «breit angelegter Schulversuch» gewesen. Was haben Sie daraus gelernt?

Der «Schulversuch» ist ein Bild, das beschreibt, was wir machen konnten und mussten. Wir haben gesehen, welche Schwierigkeiten und Herausforderungen es im Bereich der Digitalisierung an den Schulen noch gibt. Es reicht nicht, die Geräte zu haben und für die zu bezahlen, sondern Kinder und Lehrpersonen müssen damit im Unterricht richtig umgehen und sie, wenn nötig, auch zu Hause gezielt einsetzen können. Wir haben viel daraus gelernt und analysiert, was besser laufen könnte.

Was könnte denn besser laufen?

Unter anderem sind wir dabei, einen Regierungsratsvorstoss für ein Impulsprogramm im Bereich der Digitalisierung vorzubereiten. Etwas einfach gesagt: Dem Abc muss ein D für Digitalisierung folgen. Die Schulen jetzt mit dem Thema unter Druck zu setzen ist aber nicht die Idee. Das muss passieren, wenn der Unterricht wieder seinen normalen Gang nimmt. Einige Schulen haben auch schon Investitionen getätigt, die früher wohl nicht getätigt worden wären.

Es waren nicht alle Schulen gleich gut vorbereitet. Hat man das Thema Digitalisierung an den Schulen verschlafen?

Nicht alle Gemeinden sind gleich weit. Wenn wir Vorgaben machen, dann wird das nicht in allen Gemeinden gleich schnell umgesetzt. Die vergangenen Monate waren aber eine Motivationsspritze. Wir hören und lesen, dass gewisse Gemeinden jetzt in den Bereich investiert haben – was uns freut.

Vor der vergangenen Amtszeit war Lehrplan 21 im Bildungsbereich ein wichtiges Thema. Was ist das Hauptthema in den kommenden vier Jahren?

Das Impulsprogramm für die Digitalisierung wird uns sicher mehrere Jahre beschäftigen. Es sind viele Punkte darin enthalten, die laufend erweitert werden können. Das ist ein langfristiges Projekt, welches das ganze Departement betrifft. Ausserdem steht die Revision des Volksschulgesetzes bevor. Das aktuelle Gesetz ist 50-jährig, und wurde mehrmals überarbeitet. Das Ziel ist es nicht, alles auf den Kopf zu stellen. Aber das Gesetz soll auf den neusten Stand gebracht werden, damit wir wieder ein aktuelles, gut lesbares Volksschulgesetz haben.

Der Kanton muss in den nächsten Jahren sparen. Wie sehr wird das die Bildung und die Kultur treffen?

Man muss aufpassen, dass man in den Bereichen Bildung und Kultur nicht zu viel spart. Die Effekte eines Sparprogramms in diesen Bereich zeigen sich erst später. Es geht darum, sorgfältig vorzugehen und auch die Wachstumskurve der Ausgaben in den vergangenen Jahren zu betrachten. Ich will die Lasten nicht auf die anderen Departemente abschieben. Aber ich bin der Ansicht, dass wir in der Bildung sehr vorsichtig vorgehen müssen.

Wo könnte im Bildungsbereich überhaupt gespart werden?

Das kann ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Es gibt aber sicher Möglichkeiten. Mir ist es aber auch wichtig, anzumerken, dass die Zahlen aktuell nicht so schlecht aussehen und sich laufend verändern. Gewisse Entscheidungen, etwa der Nationalbank, könnten Erleichterung bringen. Und dann sollten wir uns vielleicht nicht einzig mit dem Sparen befassen, sondern uns jetzt erst recht auch Gedanken machen, wie wir das Wachstum ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen.

Ist Sparen im Kulturbereich überhaupt ein Thema, nachdem dieser von der Pandemie so hart getroffen wurde?

Die Kultur leidet sehr stark unter der Pandemie, so wie auch andere Bereiche, deren Aktivitäten und Tätigkeiten untersagt wurden und werden. Es braucht daher verstärkte Bemühungen, um das reiche Kulturleben in die Nach-Coronazeit hinüberzuretten, auch unter vermehrter Mobilisierung privater Mittel. Kultur ist eine edle und noble Aufgabe, die auch ebenso edle Gönner braucht. Sparen wäre eindeutig das falsche Rezept.

Bildungsdirektor Remo Ankli wäre gerne allwissend, wie er im Videointerview erklärt:

Welche konkreten Ideen gibt es, um die Kulturschaffenden zu unterstützen?

Es liegt nicht am Staat, Kulturprojekte aus dem Boden zu stampfen. Das wäre Staatskultur, und davon bin ich ein Gegner. Neben den Ausfallentschädigungen können und müssen wir mithelfen, Partner ausserhalb des Staates zu finden. Etwa Stiftungen, die mithelfen, ein Zukunftsprogramm zu schaffen und uns nicht nur auf das konzentrieren, was in der Vergangenheit wegfiel, sondern in die Zukunft schauen. Die Kulturschaffenden sollen neue Motivation erhalten, um ihre Arbeit wieder in Angriff zu nehmen. Der Kulturbereich wird wieder allein laufen, wie vor der Pandemie. Aber ich bin überzeugt, dass es einen Impuls braucht.

Aus dem Kulturbereich gab es im vergangenen Jahr für Sie auch positive Nachrichten, im vergangenen Oktober wurde das erste Kulturleitbild verabschiedet. War das ein persönlicher Erfolg für Sie?

Es hat mich gefreut, dass es gelungen ist. Die Reaktionen waren positiv, und das macht Freude. Mir gefällt auch, dass es nicht nur ein Leitbild ist, sondern auch Massnahmen dahinterstehen. Es gibt einen Massnahmenplan mit konkreten Punkten. Einen sind wir schon angegangen: Die Mittel, die wir für die Betriebsbeiträge gebraucht und aus dem Lotteriefonds bezogen haben, wurden abgebaut und in das Globalbudget integriert. Das haben wir als Ziel angekündigt, und der Kantonsrat hat das bewilligt.

Remo Ankli und der Solothurner Gemeinderat Beat Käch enthüllen im April 2019 «Den letzten Franziskaner» von Hans Borer.







Wagmann Wolfgang

Auch der Sport gehört zu Ihrem Departement. Was ist Ihrer Ansicht nach in diesem Bereich in den nächsten Jahren wichtig?

Mir ist es wichtig, dass wir einerseits den Breitensport fördern, aber auch die Elite. Die Elite gibt es nur durch den Breitensport, und es ist wichtig, herausragende Leistungen auszuzeichnen. Mir fällt auf, dass das im Sportbereich gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber es lohnt sich generell, Spitzenleistungen auszuzeichnen. Auch in der Bildung oder in der Kultur. Mittlerweile wird das Wort «Elite» häufig negativ gebraucht. Dabei ist es doch etwas Positives, wenn Menschen in bestimmten Bereichen sehr gute Leistungen erbringen.

In der vergangenen Amtszeit waren Sie der einzige Vertreter der FDP im Regierungsrat. Wie sehr wünschen Sie sich, dass Peter Hodel die Wahl in die Regierung schafft?

Sehr! Mit Peter Hodel, dem Chef der FDP-Fraktion, habe ich in den letzten Jahren sehr gut zusammengearbeitet. Ich bin überzeugt, seine Erfahrung, seine liberale Haltung und seine geerdete Persönlichkeit würden der Regierung und dem Kanton Solothurn sehr guttun. Wie hiess es kürzlich an anderer Stelle so schön: Ein FDP-Regierungsrat ist gut, zwei sind besser.

Es ist für sie bereits der dritte Wahlkampf um einen Sitz in der Regierung. Sind Sie überhaupt noch nervös?

Wenn man sich zur Wahl stellt, ist das Resultat bis zur Auszählung der Stimmen offen. Ich habe deshalb vor jeder Volkswahl Respekt

Sagen Sie uns: Was wird die grösste Herausforderung nach der Pandemie?

Wir müssen in den verschiedenen Lebensbereichen wieder zu einer liberalen Grundhaltung zurückfinden. Wir waren uns gewohnt, selbstverantwortlich zu funktionieren. Jetzt mussten wir vieles abgeben, das ist ungewohnt, und wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Das finde ich die grösste Herausforderung, und nicht die finanziellen Aspekte. Wirtschaftswachstum, die finanzielle Sanierung des Kantons – das ist mir alles auch wichtig. Aber das andere kommt zuerst. Die neue Normalität muss wieder liberal sein, wir dürfen nicht zu viel aus dieser Krisenzeit mitnehmen.