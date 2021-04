Regierungsratswahlen Das sagen die Kantonalparteipräsidenten zum Ausgang des zweiten Wahlgangs Nachgefragt bei CVP-Vizepräsident Stefan Müller-Altermatt, FDP-Präsident Stefan Nünlist und SVP-Präsident Christian Imark. Ann-Kathrin Amstutz 25.04.2021, 16.22 Uhr

Sandra Kolly von der CVP und Peter Hodel von der FDP haben den Sprung in die Regierung geschafft. Hanspeter Bärtschi

Stefan Müller-Altermatt, Vizepräsident der CVP Solothurn

Stefan Müller-Altermatt, Vize-Präsident der CVP Solothurn. KEYSTONE

«Sandra Kolly hat es geschafft, die ganze Partei und viele Menschen darüber hinaus hinter sich zu scharen. Diese Fähigkeit wird sie als Landesmutter auch in die Regierung einbringen. Zugleich ist es schade, dass die Verteidigung des zweiten Regierungssitzes nicht gelungen ist. Darüber bin ich schon enttäuscht. Wir hatten von vornherein eine schwierige Ausgangslage mit dem Rücktritt von zwei Bisherigen. Auch parteipolitisch war die Situation delikat: Es kam zu einer rein bürgerlichen Ausmarchung, und wir sind nun mal nicht die stärkste bürgerliche Partei im Kanton. So kann es passieren, dass uns die FDP schlägt. Wir müssen aber noch analysieren, warum es Thomas Müller am Schluss knapp nicht geschafft hat.»