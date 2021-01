Regierungsratswahlen 7 Kandidaten für 5 Sitze: Am meisten zu verlieren hat die CVP Fünf Regierungssitze sind im Kanton Solothurn zu vergeben – drei Frauen und vier Männer von FDP, CVP, SP, Grünen und SVP wollen sie. Drei Bisherige können hoffen, vom Bisherigen-Bonus profitieren zu können. Am meisten zu verlieren hat die CVP. Urs Mathys 30.01.2021, 05.00 Uhr

Regierungsratszimmer im Rathaus Solothurn: Wer wird hier nach den Gesamterneuerungswahlen Platz nehmen?

Oliver Menge

Gemeinsam gelang es ihnen vor acht Jahren, die zwei CVP-Sitze im Regierungsrat zu sichern: Roland Heim (Solothurn) und Roland Fürst (Gunzgen). Gemeinsam scheiden die beiden nun auch aus dem Amt. Ob die Mittepartei es erneut schafft, zwei Mandate ins Trockene zu bringen, das ist die grosse Frage dieses Wahlganges. Eine Frage, auf die wohl erst der zweite Wahlgang vom 25. April die endgültige Antwort liefern wird. Denn die Konkurrenz lauert.

CVP-Kantonalpräsidentin und Kantonsrätin Sandra Kolly (Neuendorf) und Gemeindepräsident Thomas A. Müller (Lostorf) sollen den Besitzstand sichern. Leicht ist die Aufgabe allerdings nicht, und insgeheim muss die Partei sich wohl auf einen Sitzverlust einstellen. Dies um so mehr, als die CVP – bei einem Wähleranteil von 18,9 Prozent bei den letzten kantonalen Wahlen von 2017 – rein rechnerisch mit zwei von fünf Sitzen übervertreten ist.

FDP und SVP hoffen auf einen Sitzgewinn

Nicht zuletzt auf diesen Umstand pochen die FDP (Wähleranteil 24,6) und die SVP (19,7), die je einen Kampfkandidaten ins Rennen schicken: Die FDP tritt mit Kantonsrat Peter Hodel (Schönenwerd) an, der seiner Partei nach vier Jahren wieder zu einem zweiten Sitz verhelfen soll.

Und für die SVP soll Kantonsrat Richard Aschberger (Grenchen) den Bann brechen und der Volkspartei endlich zum bisher nicht geschafften Einzug in die Exekutive verhelfen. Doch die Wählerschaft im Kanton hat bislang eisern die Binsenwahrheit bestätigt, dass Regierungsratswahlen eben Persönlichkeitswahlen sind und die Kandidaturen der SVP stets aussen vor lassen – Wähleranteil hin oder her.

Drei hoffen auf den Bisherigen-Bonus

Drei bisherige Regierungsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl: Bildungsdirektor Remo Ankli (FDP, Beinwil), im Amt seit 2013; Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss (Grüne, Solothurn), die der FDP 2017 einen Sitz abjagte; und Innendirektorin Susanne Schaffner (SP, Olten), ebenfalls seit 2017 im Amt. In der Regel ist es so, dass mit dem Bisherigen-Bonus mit einer Bestätigung gerechnet werden kann. Dass es alle drei Bisherigen bereits im ersten Wahlgang vom 7. März schaffen, scheint nicht in Stein gemeisselt. Doch spätestens im zweiten Wahlgang, wenn nur noch das relative Mehr gilt, dürfte die Hürde von allen zu nehmen sein.



So hat sich Innendirektorin Susanne Schaffner mit unpopulären Entscheiden in der Bekämpfung der Coronakrise zwar in einzelnen Bevölkerungskreisen nicht gerade beliebt gemacht. Doch

anderseits weist die SP mit einem Wähleranteil von 21,6 Prozent eine

stabile Basis auf. Die Grünen erzielten 2017 zwar nur einen Wähleranteil von 7,5 Prozent, doch marschierte Brigit Wyss als Regierungsrätin letztlich erfolgreich durch, was ihr auch diesmal zugetraut wird. Remo Ankli schliesslich hat seiner Wiederwahl bereits im erste Anlauf praktisch auf sicher.

Übrigens: Werden nicht nur Wyss und Schaffner im Amt bestätigt, sondern zusätzlich auch noch Sandra Kolly neu gewählt, dann kommt es in der

Solothurner Kantonsregierung erstmals zu einer Frauenmehrheit.