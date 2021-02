Wahlen Solothurn «Ich politisiere nicht nur bei schönem Wetter gerne»: CVP-Kandidat Thomas A. Müller im Interview Thomas A. Müller will zusammen mit Sandra Kolly für die CVP die zwei bisherigen Sitze im Regierungsrat sichern. Der Anwalt und Notar und Gemeindepräsident von Lostorf will nicht zuletzt rechts der Mitte punkten. Er traut sich aber die nötige Konsensfähigkeit für die Regierung zu, sagt er im Interview. Urs Mathys 17.02.2021, 05.00 Uhr

Er will einen der beiden CVP-Sitze in der Solothurner Regierung verteidigen: Thomas A. Müller, Lostorf. Hanspeter Bärtschi

Was ist Ihr persönliches Rezept, um gesund durch die Pandemie zu kommen?

Thomas A. Müller: Das Einhalten der Hygienevorschriften: Distanz halten, Maske tragen, Hände desinfizieren …

Wie beurteilen Sie die aktuelle Coronapolitik des Bundes?

In der ersten Welle war die Politik überzeugend. Der Bundesrat hat klar geführt und man nahm ihm diese Entscheide auch ab. In einer Zeit der Verunsicherung braucht die Bevölkerung eine klare Führung. In der zweiten Welle ging die Führung an die Kantone über und dort hat mich das Handeln weniger überzeugt. Auf einmal war nicht mehr klar, wer jetzt führt und welche Massnahmen gerade gelten. Ich bin der Ansicht, dass man bei den Massnahmen tendenziell immer zu spät war. Sobald es mehr Infektionsfälle gibt, sollte man die Schraube schneller anziehen – und umgekehrt, wenn die Zahlen sinken, auch schneller wieder lockern.

Und Ihre Bilanz zum Handeln des Kantons?

Nicht viel anders. Der Kanton ist, mindestens was die Gesundheitspolitik betrifft, ja letztlich im gleichen Boot wie der Bund und war tendenziell mit seinen Massnahmen zu spät: Solothurn hatte lange sehr tiefe Infektionszahlen und plötzlich lagen wir praktisch an der Spitze, auch da hat man zu spät reagiert.

Zur Person Zur Person Er ist selbstständiger Anwalt und Notar, präsidiert seit 2013 das kantonale Steuergericht und ist Gemeindepräsident von Lostorf: Thomas A. Müller. Nun will der 57-jährige promovierte Jurist für die CVP in den Regierungsrat einziehen. Müller gehörte von 2005 bis 2013 auch schon dem Kantonsrat an. Seit 2014 ist der verheiratete Vater von drei Söhnen Vizepräsident der Kantonalpartei. Zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen zählt er Familie, Musizieren, Skifahren, Jogging und Tauchen. (ums.)

Wenn Sie in die Regierung gewählt werden, können Sie schon bald alles besser machen: Wo würden Sie den Hebel ansetzen?

Es gibt drei Aspekte: Den der Gesundheit und der Wirtschaft und jenen, den man häufig vergisst: die Staatsfinanzen. In Sachen Gesundheit würde ich jetzt den ersten Schritt machen. Im Detailhandel und für Restaurants gibt es umfassende Schutzkonzepte. Hier wäre eine Lockerung vertretbar. Das Argument der Virusmutationen, das geltend gemacht wird, überzeugt mich nicht.

Der Schweizerische Gewerbeverband verlangt gar die völlige Beendigung des Lockdowns per 1. März. Das geht Ihnen zu weit?

Ich bin für einen schrittweisen Ausstieg. Wenn man sieht, dass sich die Infektionszahlen erhöhen, müsste man auch bei den Massnahmen wieder etwas hochfahren. Man muss sich klar darüber sein, dass die wirtschaftlichen Beeinträchtigungen von Gewerbe, Restauration, Detailhandel, Zulieferern enorm sind. In der ersten Phase hat man mit den Coronakrediten, Kurzarbeitsentschädigungen usw. schnell und unbürokratisch geholfen. Nun ist es vor allem der Härtefallfonds, der zum Zug kommt. Da hat der Regierungsrat jetzt nachgebessert, um zu verhindern, dass einzelne Firmen durch die Maschen fallen. Das ist gut so, es braucht jetzt diese staatliche Unterstützung.

Sie haben aber kürzlich kritisiert, dass die Härtefallentschädigung falsche Anreize schaffen würde ...

Das war zu einem Zeitpunkt, als nur Entschädigungen erhielt, wer einen möglichst grossen Umsatzrückgang geltend machen konnte. Dabei drohten jene leer auszugehen, die sich grösste Mühe gaben, möglichst wenig Umsatzrückgang zu erleiden. Dies trifft heute nicht mehr zu. Das Problem ist nun eher der bürokratische Aufwand, der Formularkrieg und die Dauer, bis die Entschädigungen ausbezahlt werden. Das müsste – wie damals bei den Coronakrediten – unbürokratischer möglich sein. Möglicherweise wäre hier ein anderes Verfahren – etwa über die Banken, die ihre Kunden kennen – einfacher. Sie erachten das Argument der bösartigeren Coronamutationen als nicht stichhaltig.

Zu befürchten ist doch, dass es gerade wegen dieser weiterhin ein Auf und Ab der Infektionszahlen geben wird?

Das muss man sicher genau beobachten und rechtzeitig reagieren. Aber mit dem Hinweis, dass wieder eine neue Mutation da ist, kann man nicht ewig Lockerungen hinausschieben. Es wird noch viele Mutationen geben und wir werden noch einige Zeit lang mit dem Virus leben müssen. Deshalb ist es wichtig, dass man eine Perspektive hat: Einen Plan, wie man aussteigen will und dies auch kommuniziert. Gerade im Restaurationsgewerbe ist die Situation dramatisch: Da drohen grosse wirtschaftliche Schäden und je länger es dauert, desto mehr geht noch kaputt.

Und Sie wollen trotz all dieser Probleme Regierungsrat werden?

(Lacht) Ja, die Motivation ist deshalb fast noch grösser. Es gibt Handlungsbedarf und ich bin einer, der gerne Herausforderungen hat. Ich politisiere nicht nur bei schönem Wetter gerne, sondern auch wenn es stürmt.

In etlichen Bereichen – Recht und Ordnung, Migrationspolitik – politisiert Kandidat Thomas A. Müller deutlich rechts vom Profil seiner CVP-Basis. Smartvote

Neben Ihrem Beruf als Rechtsanwalt und Notar sind Sie auch Gemeindepräsident von Lostorf und Präsident des kantonalen Steuergerichts: Wie bringen Sie das alles – samt Familie – unter einen Hut?

Sicher nicht mit Acht-Stunden-Arbeitstagen. Was das Gemeindepräsidium betrifft, ist vieles Abendarbeit: Sitzungen und Anlässe, die zu besuchen sind. Das Steuergericht erachte ich eher als Teil meiner juristischen Tätigkeit: Ob ich als Anwalt ein Mandat habe oder als Gerichtspräsident einen Fall beurteilen muss, ist für mich die gleiche Tätigkeit. Was die Familie betrifft, ist es so, dass meine drei Kinder nun schon grösser sind: Die Jüngsten, Zwillinge, sind 18-jährig geworden. So kann ich mich jetzt – nach Absprache mit der Familie – mit gutem Gewissen für den Regierungsrat bewerben.

Sie und Sandra Kolly sollen die zwei bisherigen CVP-Sitze verteidigen – die Konkurrenz von FDP und SVP lauert: Wie lautet Ihre Prognose?

Das ist enorm schwierig zu sagen. Ich hoffe, dass wir beide es schaffen. Es ist meiner Meinung nach keine Parteienwahl, sondern eine Kopfwahl. Es ist wichtig, dass in der Regierung fünf Köpfe sind, die zusammen funktionieren und den Kanton vorwärtsbringen können. Das gilt unabhängig von der Parteifarbe. Darum kann es auch keine Partei-«Ansprüche» auf ein Amt geben – auch nicht der CVP.

Sie stehen eher im Ruf, ungern von Ihren Positionen abzurücken. Trauen Sie sich zu, als Mitglied einer Kollegialbehörde Kompromisse schmieden zu können?

Ja. Ich könnte wohl kaum eine Gemeinde führen, wenn ich dies gleich machen würde, wie wenn ich ein Anwaltsmandat ausübe. Abgesehen davon gibt es sehr unterschiedliche Anwaltsmandate: Solche, bei denen man den Konflikt sucht – das kann manchmal die richtige Strategie sein. Dann gibt es aber auch solche, bei denen man erkennt, dass es gescheiter wäre, eine einvernehmliche Lösung zu suchen. Etwa im Vertragsrecht bringt es mehr, einen Vertrag abzuschliessen, mit dem am Schluss beide Seiten zufrieden sein können.

In der CVP-Ausmarchung traten Sie als Kandidat an, der bei Parteigängern rechts der Mitte Stimmen holen könne. Mit Ihrer Wahl wird die Regierung nach rechts rücken …

(Überlegt) Es kommt darauf an, wer sonst noch gewählt wird. Man muss auch sehen, wen man ersetzen wird: Bei einem Roland Fürst habe ich nicht das Gefühl, dass er ein linker Politiker gewesen ist. Ich bin ein Bürgerlicher, das ist klar. Aber ich bin ein Mitte-Politiker und stehe nicht irgendwo rechts aussen. In Lostorf haben wir im Gemeinderat auch eine bürgerliche Mehrheit und trotzdem ist es nicht so, dass wir versuchen, die Linken zu «überfahren». Auf allen Ebenen muss man Lösungen suchen, die vor dem Volk Bestand haben. Es bringt den Kanton nicht weiter, wenn man versucht, Extremlösungen durchzubringen: Sonst scheitert man entweder im Kantonsrat oder in der Volksabstimmung.

In den Bereichen Migration, Recht und Ordnung, Finanzen und Wirtschaft sind Sie klar stärker rechts der Mitte verortet als Ihre Parteibasis.

Ich habe nie den Anspruch gehabt, genau den Parteidurchschnitt abzubilden. Ich bin, wer ich bin. Dazu stehe ich und als das bin ich ja auch nominiert worden.

Stichwort Finanzen: Dass Steuersenkungen für den Mittelstand nötig sind, bestreitet kaum jemand: Aber kann sich der Kanton solche in Zeiten von Corona noch leisten?

Eine schwierige Frage. Als die «Jetzt si mir draa»-Initiative im Kantonsrat behandelt wurde, ging man noch nicht von den heutigen finanziellen Verhältnissen aus. Sicher darf der Kanton seine Investitionen nicht zurückfahren, sonst würgt er die Wirtschaft ab. Wir müssen eine Gesamtschau machen, sobald klar ist, was die Auswirkungen der Steuerreform Staf sind. Es gibt Berechnungen, aber die sind noch zu ungenau. Erste Priorität hat jetzt Corona. Die Folgen sind noch nicht absehbar – und niemand weiss, wie lange die Krise dauert. Aber ich meine, dass es einen Beitrag braucht, mit dem man dem Mittelstand, der im nationalen Vergleich zu hoch besteuert wird, entgegenkommt.

Gleichzeitig fordern Sie die Erstellung eines Massnahmenplans: Das ist auch nur ein schöneres Wort für ein Sparprogramm?

Ja, Massnahmenplan tönt etwas schöner. So oder so werden wir mittelfristig nicht um einen solchen Plan herumkommen.

Am Medien-Wahlpodium wollten Sie nicht sagen, wo Sie als Regierungsrat sparen wollen: Verraten Sie es uns doch bitte jetzt.

(Lacht) Nein, das kann ich so nicht sagen. Ich fände es unseriös und falsch, jetzt isoliert einzelne Bereiche herauspicken zu wollen. Es wird nicht eine einzelne Massnahme sein, sondern ein Paket von Massnahmen. Nötig sind ein Geben und Nehmen: Jedes Departement wird gefordert sein, intern mit seinen Mitarbeitenden abzuklären, wo gespart werden kann. Meine Erfahrungen in der Gemeinde zeigen, dass die Mitarbeiter immer am besten wissen, welche Ausgaben gestrichen werden können. Ich bin überzeugt, dass man so mehrheitsfähige Lösungen findet. Dass dies zum Teil auch schmerzhaft sein wird, ist nicht zu verleugnen.

Sie seien bereit für jedes der fünf Departemente, sagen Sie immer. Welches wäre Ihr absolut Liebstes?

Die Finanzen würde ich – auch mit meinem Steuerhintergrund – gerne übernehmen. Auch Bau und Justiz wären mir nahe. Aber ich habe zu allen Departementen einen Zugang. Ich gehe davon aus, dass die Bisherigen ihre heutigen Departemente behalten werden.

Der Kanton Solothurn steht im nationalen Vergleich schlecht da und gilt als strukturschwach: Ihr Rezept für einen Aufschwung?

Es gibt kein Patentrezept, um an die Spitze zu kommen. Wir müssen aus den vorhandenen Ressourcen das Beste machen. Wichtig ist es, den Ordnungsrahmen für die Wirtschaft möglichst ideal zu halten. Dazu gehören die Steuern, eine gute Berufsbildung, die Verkehrsanbindung, eine möglichst geringe administrative Belastung und eine aktive Standortstrategie. Die Wirtschaft muss sich selbst bewegen können. Dabei gilt es auch, den laufenden Strukturwandel zu unterstützen.

Der nötige Strukturwandel werde mit den Coronahilfsmassnahmen in manchen Fällen eher verlangsamt, wird da und dort kritisiert.

Ich glaube, es wäre der falsche Zeitpunkt, jetzt via Corona den Strukturwandel vorantreiben zu wollen. Dieser läuft so oder so ab. Auswählen zu wollen, welcher Betrieb erhaltenswert ist und welcher Betrieb nicht, das wäre sehr fragwürdig und mit dem Grundrecht der Wirtschaftsfreiheit nicht zu vereinbaren.

Wenn nicht überall Plakate hangen würden, wäre in der Öffentlichkeit kaum etwas von einem Wahlkampf zu merken. Das machte eine Kandidatur nicht einfacher …

Ja, die Aktivitäten laufen viel mehr über die sozialen Medien ab. Aber das ist eigentlich ein Trend, der sich zuvor schon unabhängig von Corona entwickelt hat. Nun halt einfach deutlich verstärkt. Was es weniger intensiv gibt, ist der Strassenwahlkampf, öffentliche Auftritte oder solche vor Verbänden.

Ein Handicap für Sie, weil Sie doch primär im unteren Kantonsteil bekannt sind und weniger im Schwarzbubenland oder im oberen Kantonsteil?

Dass ich einen regionalen Bekanntheitsgrad habe und nicht einen kantonalen, das ist sicher kein Vorteil. Allerdings trifft dies tendenziell auf alle vier neuen Bewerber zu.

Übrigens: Was bedeutet eigentlich das «A.» bei Thomas A. Müller?

Das A. steht für Alban. Schon mein Urgrossvater und Grossvater hiessen Alban – und ebenso mein ältester Sohn. Ich habe den zweiten Vornamen früher nicht verwendet. Dann machte ich eine Erfahrung, die mich geprägt hat: An der Hochschule St. Gallen schaute ich nach einer Prüfung auf die Resultatliste und sah, dass Thomas Müller nicht bestanden habe. Der Schock war gross, zumal ich selbst ein gutes Gefühl gehabt hatte. Das Sekretariat klärte mich dann auf, dass es einen Namensvetter gebe, der durchgefallen sei. Seither kommt das A. zum Zug.

Dann, Thomas A. Müller, sagen Sie uns doch bitte noch: Was wird nach der Pandemie die grösste politische Herausforderung sein?

Der Umgang mit der Pandemie muss zunächst kritisch und umfassend analysiert werden. Die politische Führung hat phasenweise richtig reagiert, es wurden aber auch Fehler gemacht. Im Ergebnis sollte aufgezeigt werden, was wir daraus lernen können. Dazu müssen alle gesellschaftlichen Kräfte einbezogen werden, insbesondere auch die Wirtschaft. Danach wird es auch darum gehen, den kantonalen Finanzhaushalt im Gleichgewicht halten zu können.