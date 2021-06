Bikestrecke auf dem Weissenstein: Regierungsrat Kanton Solothurn

Regierungsratsentscheid Solothurner «Flowtrail»: Kommt jetzt endlich die Bikestrecke auf dem Weissenstein? Seit sieben Jahren wird ein Bikestreckenprojekt am Weissenstein gewälzt. Jetzt soll der Regierungsrat entscheiden. Hans Peter Schläfli 10.06.2021, 05.00 Uhr

Fahren am Weissenstein schon bald Biker auf dem Flowtrail? (Symbolbild) Nathan Hughes

Man kommt in einen Flow, heisst es auf Neudeutsch, wenn zum Beispiel ein Sportler wie in Trance in einem Fluss die Bestleistung abruft. Flowtrail heisst die neue Bikestrecke, die vom Weissenstein hinunter zur Talstation der Seilbahn führen soll – doch von einem geschmeidigen Fluss war da in den bisher sieben Jahren des Bewilligungsverfahrens nicht viel zu erkennen. Nun kommt Bewegung in die Sache: Das Amt für Raumplanung wird das dicke Dossier mit dem Genehmigungsbeschluss zum Nutzungsplan in diesen Tagen an den Regierungsrat übergeben.

«Wir brauchen länger für die Bewilligung der Bikestrecke als für die Gondelbahn»,

beschwerte sich Urs Allemann, Verwaltungsratspräsident der Seilbahn Weissenstein AG, vor exakt einem Monat an dieser Stelle. «Ich kann die Kritik verstehen, es hat tatsächlich länger als üblich gedauert», sagt dazu Stephan Schader, der als Leiter Nutzungsplanung im kantonalen Amt für Raumplanung das Projekt bearbeitet. «Der Kanton hatte einfach nicht die Kapazitäten, um dem Projekt die nötige Priorität zu schenken», erklärt Schader die Situation. «Seit der Anpassung des Raumplanungsgesetzes werden wir durch die Gemeinden überflutet mit überarbeiteten Ortsplanungen.»

Die Bikestrecke zieht sich in einem Korridor (grün) von der Berg- bis zur Talstation der Seilbahn. Rot: eine der Wildruhezonen. ARP

Doch nun fährt der Flowtrail auf die Zielgerade ein. Der Beschluss mit der Baubewilligung soll dem Regierungsrat noch vor den Sommerferien zur Verabschiedung vorgelegt werden. «Wir wollen Roland Fürst noch ein Abschiedsgeschenk machen, bevor er in den Ruhestand geht», kommentiert Stephan Schader die Übergabe des 15-seitigen Dokumentes an seinen politischen Vorgesetzten. «Nun bin ich auch etwas erleichtert. Ich habe mein Bestes gegeben und die Verantwortung für das grosse Projekt liegt bei der nächsten Instanz.»

Im wahrsten Sinn des Wortes ein steiniger Weg

«Die Vorläuferstrecke wurde durch eine Privatperson initiiert und diese erhielt 2002 eine Ausnahmebewilligung für den Bau und für die nachteilige Nutzung des Waldes, wie das rechtlich korrekt heisst», erklärt Schader die Situation. «Daraus ist ein Missverständnis entstanden. Die Seilbahn Weissenstein AG ging davon aus, dass sie die Bewilligung für die Bikestrecke einfach übernehmen kann. Es war aber eine Wackelbewilligung, die leicht anfechtbar gewesen wäre. Deshalb wurde ein neues Bewilligungsverfahren nötig.»

Im Jahr 2002 – im Jahr als dieser Downhill-Biker bei der Talstation Oberdorf fotografiert wurde – erhielt die Bikestrecke eine Ausnahmebewilligung. Bild: Archiv /Andreas Messerli



Es war 2015 der Entscheid eines breit abgestützten Koordinationsausschusses Bau/Umwelt/Wirtschaft, der festlegte, dass für ein Projekt dieser Dimensionen ein Nutzungsplanverfahren nötig ist. Der Gemeinderat Oberdorf gab das Einverständnis, dass der Kanton diese Aufgabe übernimmt.

«Das grundsätzliche Bekenntnis aller beteiligten Seiten war vorhanden und durch eine öffentliche Mitwirkung wurde die Allgemeinheit in den Prozess einbezogen», blickt Schader zurück. Dabei seien die Knackpunkte deutlich geworden: «Es war zu wenig klar definiert, wie die Anliegen des Naturschutzes in diesem landschaftlich sensiblen Gebiet von nationaler Bedeutung garantiert werden können. Deshalb wurde 2017 das Thema der Wildruhezonen in das Projekt einbezogen.»

Doch auf die mögliche Sperrung weiterer Waldgebiete auf beiden Seiten des Weissensteins haben zum Beispiel der Alpenclub SAC und der Verband der Orientierungsläufer reagiert, die sich weiterhin in der geplanten Wildruhezone bewegen möchten.

«Wir haben eine Formulierung gefunden, die es verbietet, ausserhalb der neuen Bikestrecke zu fahren, aber eine gelegentliche, betriebsame Freizeitnutzung erlaubt»,

formuliert Stephan Schader den Kompromiss. «Wenn dort alle zwei Jahre zum Beispiel ein Orientierungslauf durchgeführt wird oder sich in den Felsen ab und zu ein paar Kletterer bewegen, ist das kein Problem.»

Es gibt noch weitere Hürden zu nehmen

Der Anspruch, es allen recht zu machen, hat aber nicht wirklich funktioniert. Bei der Projektauflage Ende 2019 gab es sechs Einsprachen. Im August 2020 wurden die Verhandlungen dazu geführt. Dabei ging es vor allem um die Bestimmungen zu den grossflächigen Wildruhezonen, die sowohl nach Gänsbrunnen als auch nach Oberdorf hinunterreichen. Ein grünes Band, das bis zu maximal 50 Meter breit ist, zeigt auf der Karte an, wo der Flowtrail angelegt werden darf. Weil eine «betriebsame Freizeitnutzung» vorderhand auch in der Sperrzone erlaubt bleibt, ist eine fünfjährige Beobachtungszeit vorgesehen, an deren Ende möglicherweise nachgebessert werden muss.

Stephan Schader, Leiter Nutzungsplanung im kantonalen Amt für Raumplanung. Hansjoerg Sahli

Nun schauen sich der Regierungsrat, der Rechtsdienst, die Ämter für Umwelt sowie für Wald, Jagd und Fischerei das 15-seitige Papier an. «Ich hoffe, dass die Bewilligung an der Regierungsratssitzung vom 6. Juli traktandiert werden kann», sagt Stephan Schader.

Wenn alles rund läuft, könnte also schon bald mit dem Bau der Bikestrecke begonnen werden. Doch gegen die Bewilligung durch den Regierungsrat kann innert zehn Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht geführt werden. Das könnte nochmals ein Jahr dauern.

Und: Falls das Gericht allfälligen Beschwerden Recht gibt und die Planung angepasst werden müsste, könnte das nun schon sieben Jahre dauernde Prozedere sogar noch viel länger dauern. Stephan Schader nimmts, wie es kommt: «Ich freue mich auf den Flowtrail und sobald die Strecke fertig ist, werde ich sie ab und zu befahren.»