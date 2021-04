Regierungsrat Selbstverständlich, aber eben doch historisch: Die Frauenmehrheit in der Regierung Sandra Kolly wurde am Sonntag deutlich in die Regierung gewählt. Dass mit ihrer Wahl die Frauen zum ersten Mal in der Mehrheit sind in der Regierung, war im Wahlkampf kein Thema. Noch vor wenigen Jahren wäre es aber kaum vorstellbar gewesen. Rebekka Balzarini 27.04.2021, 05.00 Uhr

Regierungsratswahlen 2. Wahlgang: Brigit Wyss und Sandra Kolly. Hanspeter Bärtschi

35472 Solothurnerinnen und Solothurner wählten am Sonntag Sandra Kolly von der CVP in die Kantonsregierung. Sie hatte 9700 Stimmen Vorsprung auf Peter Hodel von der FDP, der die Wahl ebenfalls im zweiten Wahlgang schaffte.

Bereits im ersten Wahlgang im März wurden Remo Ankli (FDP), Susanne Schaffner (SP) und Brigit Wyss (Grüne) im Amt bestätigt. Kolly ist die sechste Frau, die im Kanton Solothurn in die Regierung gewählt wurde, und mit ihrer Wahl gibt es im Kanton zum ersten Mal in der Geschichte eine Frauenmehrheit. Eine Tatsache, über die sich Sandra Kolly freute: «Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, dass das ein historischer Tag ist», sagte sie nach der Wahl.

«Mich freut dieses Zeichen unglaublich.»

Sandra Kolly (CVP) freut sich über die Frauenmehrheit. Solothurner Zeitung

Erst sechs Frauen wurden in die Kantonsregierung gewählt

Zurückhaltender äusserten sich die beiden amtierenden Regierungsrätinnen: «Erfreulicherweise war eine allfällige Frauenmehrheit kein Thema im Wahlkampf und ich freue mich auf die Zusammenarbeit im neu zusammengesetzten Kollegium», schreibt Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss. Und von der Vorsteherin des Departement des Innern, Susanne Schaffner, heisst es:

«Es ist an der Zeit, dass Regierungsrätinnen und Regierungsräte an ihrer Leistung und nicht an ihrem Geschlecht gemessen werden.»

Wie ein Blick in die Geschichte und in den Rest der Schweiz zeigt, ist das Wahlresultat im Kanton Solothurn aber nicht selbstverständlich. Noch vor drei Jahrzehnten zogen Frauen im Kanton, die sich einen politischen Leistungsausweis erarbeitet hatten und für einen Sitz in der Exekutive kandidierten, auch Wut auf sich. Das erzählte Cornelia Füeg, die erste Regierungsrätin im Kanton, im Frühling in einem Interview mit dieser Zeitung. Nachdem sie ihre Kandidatur ankündigt habe, habe sie «einige» Morddrohungen erhalten.

«Wir bekamen deswegen sogar eine geheime Telefonnummer. Als ich dann zur Regierungsrätin gewählt wurde, haben sich die erhitzten Gemüter aber schnell wieder beruhigt.»

Cornelia Füeg hatte schon zuvor erfolgreich politisiert. 1971 wählte ihre Wohngemeinde sie zur ersten Gemeindeschreiberin, später wurde sie in den Kantonsrat und 1975 in den Nationalrat gewählt.

Frauenmehrheiten sind selten Schweiz In der Schweiz gibt es in vier Kantonen eine Frauenmehrheit in der Exekutive: Im Kanton Solothurn setzt sich die Exekutive neu aus drei Frauen und zwei Männern zusammen. Im Kanton Waadt gehören der Regierung fünf Frauen und zwei Männer an, im Kanton Zürich sind es vier Frauen und drei Männer. Auch im Kanton Thurgau sind die Frauen in der Mehrheit: Dort setzt sich die Regierung wie im Kanton Solothurn aus drei Frauen und zwei Männern zusammen. Doch es gibt auch Kantone, in denen die Frauen gar nicht mitregieren. Gemischte Gremien gibt es nicht überall Reine Männergremien existieren es in den Kantonen Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Luzern, Uri, Graubünden, Tessin und Wallis. Im Aargau gibt es seit dem vergangenen Jahr eine reine Männerregierung, zuvor hatte den Kanton 16 Jahre lang jeweils ein gemischtes Gremium regiert. Dass im Aargau aktuell keine Frauen mitregieren, ist auch auf einen Entscheid der Aargauer SP zurück zu führen. Diese hatte sich dazu entschlossen, den Sitz in der Regierung mit Dieter Egli zu verteidigen. Dieser hatte sich in der parteiinternen Ausmarchung gegen seine Mitbewerberin Franziska Graf durchgesetzt. Dies trug der Partei Kritik ein, weil gerade die SP sich eigentlich für mehr Frauen in Führungspositionen stark macht. (rba)

Im Regierungsrat habe sie sich nach ihrer Wahl 1987 wohl gefühlt. Dass sie die erste Regierungsrätin war, habe den Politbetrieb höchstens ausserhalb der Sitzungszimmer beeinflusst - dann nämlich, als sie an verschiedenen Anlässen ohne ihren Mann auftauchte. Dabei war es damals üblich, dass Regierungsräte jeweils von ihrer Partnerin begleitet wurden. «Mir wurde nahegelegt, doch meinen Mann an Anlässe mitzubringen», erinnert sie sich. «Der war aber berufstätig und hatte keine Zeit.»

Cornelia Füeg war die erste Nationalrätin und erste Regierungsrätin des Kantons Solothurn. Patrick Luethy

Dass im Kanton Solothurn nun zum ersten Mal drei Frauen in die Exekutive gewählt wurden, dürfe eigentlich nichts Besonderes mehr sein, erklärt die Solothurner Politpionierin am Montag in einem Telefongespräch. «Es bestätigt, was ich immer gesagt habe. Wenn man sich anstrengt und so lange Parteipräsidentin ist wie Frau Kolly, dann erreicht man etwas.» Aber trotzdem:

«Ich kann nicht sagen, dass mich das Wahlergebnis nicht freut. Ich finde es eine sehr, sehr positive Entwicklung.»

Nach dem Rücktritt von Cornelia Füeg im Jahr 1997 schaffte Ruth Gisi als zweite Frau im Kanton die Wahl in die Regierung. Gisi kandidierte wie Füeg für die FDP. Dritte Regierungsrätin war von 2005 bis 2017 Esther Gassler, ebenfalls eine Freisinnige.

Ruth Gisi (links) und Esther Gassler im Jahr 2005 (Archiv).

Oliver Menge

Für Gassler ist die neue Frauenmehrheit in der Kantonsregierung ebenfalls ein besonderes Ereignis: «Ich freue mich, dass es nun möglich ist, dass mehr Frauen als Männer in der Regierung Platz nehmen. Lange war das anders», erzählt sie, ebenfalls am Telefon.

Sie habe sich ausserdem am Sonntag nicht nur über das Resultat der Regierungsratswahlen, sondern auch über das Resultat der Gemeinderatswahlen in ihrer Heimatgemeinde Schönenwerd gefreut: «Die FDP stellt im Gemeinderat eine reine Frauendelegation, inklusive Gemeindepräsidentin», so Gassler. Gerade die Poltik auf Gemeindeebene sei ein guter Einstieg in eine politische Karriere: «In der Gemeinde wächst man schrittweise in die Politik rein. Das ist meiner Ansicht nach ein guter Weg.»

Nach dem Rücktritt von Esther Gassler wurden dann mit Susanne Schaffner und Brigit Wyss zum ersten Mal zwei Politikerinnen in die Exekutive gewählt, die nicht der FDP angehörten. Und nun stellt mit Sandra Kolly also auch zum ersten Mal die CVP eine Regierungsrätin. Eine Selbstverständlichkeit, die noch vor nicht allzu langer Zeit nicht möglich gewesen wäre.