Kanton Solothurn: Betreuung von Gewaltopfern wird ausgebaut

Regierungsrat Die Notaufnahme und Betreuung von Gewaltopfern im Kanton Solothurn wird ausgebaut Der Kanton Solothurn verstärkt die Unterstützung von Gewaltopfern. Das Angebot an Schutz- und Notfallplätzen sowie die Betreuung für Opfer von Gewalt wird erweitert. Dazu arbeitet der Kanton noch enger mit der Organisation «Trafficking.ch» zusammen. 31.05.2022, 16.06 Uhr

«Trafficking.ch» nimmt Personen aus dem Kanton Solothurn in ihrem Schutzhaus auf, die Opfer und Zeugen von Gewalt wurden (Symbolbild). Getty

Der Kanton Solothurn stärkt und ergänzt die bestehenden Angebote an Schutz- und Notfallplätzen für Opfer einer Straftat. Er mache damit einen weiteren Schritt zur Umsetzung der so genannten «Istanbul-Konvention» (Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt), heisst es in einer Medienmitteilung.