Susanne Schaffner im Interview über Prämienverbilligungen

Regierungsrätin im Interview Wieso will der Kanton Solothurn die Mittel für die Prämienverbilligungen trotz Prämienschock nicht aufstocken, Frau Schaffner? Susanne Schaffner ist als Vorsteherin des Departements des Innern für die Prämienverbilligungen zuständig. Sie erklärt, wieso die Mittel dieses Jahr nicht aufgestockt werden sollen – obwohl sie eigentlich Handlungsbedarf sehen würde. Raphael Karpf 04.11.2022, 16.00 Uhr

Sie sollen es ärmeren Familien ermöglichen, die Krankenkassenprämien bezahlen zu können: die Prämienverbilligungen. Anfang Woche gab die Regierung bekannt: Man sehe aufgrund der aktuellen Situation zwar grundsätzlich Handlungsbedarf. Auf nächstes Jahr sollen die Mittel für die Prämienverbilligungen aber noch nicht aufgestockt werden. Die Prämienverbilligungen fallen in den Zuständigkeitsbereich des Departements des Innern von Susanne Schaffner (SP).

Susanne Schaffner ist als Vorsteherin des Departements des Innern für die Prämienverbilligungen zuständig. Hanspeter Bärtschi

Während Corona bekamen Firmen mit finanziellen Problemen staatliche Hilfe. Nun, mit steigenden Krankenkassenprämien, Energiekosten und allgemeiner Teuerung, wird Privaten nicht geholfen, indem zum Beispiel die Prämienverbilligungen aufgestockt würden. Wieso nicht?

Susanne Schaffner: Es ist gewährleistet, dass eine Mindestsumme an Prämienverbilligungen ausgerichtet wird. Der Kantonsbeitrag entspricht mindestens 80 Prozent des Bundesbeitrags. Damit stehen für nächstes Jahr insgesamt rund 174 Millionen Franken zur Verfügung. Grundsätzlich ist die Regierung der Auffassung, dass Prämienverbilligungen wichtig sind. Wir sehen, dass jetzt, wo zu den Krankenkassenprämien andere Belastungen für einen Haushalt dazukommen – wie Teuerung, Strom-, und Heizkosten –, ein gewisser Handlungsbedarf besteht.

Wir wollen die Bevölkerung künftig gezielter entlasten. Die Regierung ist aber der Auffassung, dass sie zuerst über Daten verfügen muss, um die Parameter gezielt anzupassen. Die Daten, wer effektiv wie viel Prämienverbilligung bezieht, werden aber erst vorliegen, wenn die Ausgleichskasse ihr neues IT-System eingeführt hat. Das wird nächstes Jahr geschehen.

Sie wissen im Moment nicht, in welchen Verhältnissen Personen leben, die Prämienverbilligungen erhalten oder auch nicht?

Wir wissen, welche Personen grundsätzlich Anspruch hätten. Wir wissen aber nicht genau, welche Gruppen das Geld auch wirklich abholen. Das kann uns die Ausgleichskasse nicht sagen.

Wie kann das sein?

Diese Informationen lassen sich dem aktuellen IT-System nicht entnehmen. Das ist keine gute Situation. Denn nur wenn wir sehen, wo die Problematik liegt, können wir gezielt reagieren. Oft wird gesagt, dass die Leute Prämienverbilligungen nicht abholen, weil das System zu kompliziert sei. Bei uns ist es aber nicht komplizierter als in anderen Kantonen. Aufgrund der Steuerdaten erhält man, wenn man Anspruch auf Prämienverbilligungen hat, ein Formular. Trotzdem stellen wir fest, dass immer weniger Personen Prämienverbilligungen abholen. Das hat aber einen ganz anderen Grund.

Susanne Schaffner hat zu wenig Daten, um genauere Aussagen zu jenen Personen zu machen, die Prämienverbilligungen beziehen. Der Grund: das IT-System der Ausgleichskasse. Carole Lauener

Welchen?

In den letzten drei Jahren haben wir die Parameter nicht angepasst. Familien mit mehreren Kindern dürfen maximal 72'000 Franken verdienen, um Anspruch auf Prämienverbilligungen zu haben. Einzelpersonen maximal 30'000 Franken. Wenn diese Grenze während Jahren gleich bleibt, die Bevölkerung aber wegen des Teuerungsausgleichs mehr Lohn erhält, fallen immer mehr Haushalte aus diesem System heraus, oder aber sie bekommen weniger Verbilligungen. Das ist eine unschöne Entwicklung. Darum müssen wir die Parameter künftig anpassen. Konkret zum Beispiel die Einkommensobergrenze überprüfen. Wir beobachten aber auch noch einen anderen Effekt.

Auch der Eigenanteil, den jede und jeder an die Prämie beisteuern muss, wurde in den vergangenen Jahren nie angepasst. Der Eigenanteil wird prozentual berechnet. Wenn die Prämien nun stetig steigen, wird auch der Eigenanteil absolut gesehen immer grösser. Auch das ist eine grosse Belastung für Betroffene. Dort müssen wir künftig reagieren.

Welche Folgen hat es, dass gewisse Haushalte nun knapp nicht mehr unterstützt werden?

Wenn Kosten steigen und nicht gestemmt werden können, landen die Menschen in einer Schuldenspirale. Irgendwann werden wir die Auswirkungen bei den Verlustscheinen feststellen, die wir als Kanton zu 85 Prozent bezahlen müssen. Zudem: Wer Schulden hat, muss sich massiv einschränken, wodurch die gesamte Lebensqualität sinkt. Wenn man sieht, wie hoch die Prämien sind, ist das für Personen, die über wenig Geld verfügen, bereits heute der Fall. Und als letzte Konsequenz rutschen Menschen in die Sozialhilfe ab. Diesen direkten Zusammenhang können wir zwar nicht festmachen – weil die Daten wie gesagt fehlen –, aber die Erfahrung zeigt: Wenn man Schulden hat und irgendwann alles über einem zusammenbricht, landet man in der Sozialhilfe.

Ein Argument von linker Seite im Parlament ist jeweils, es wäre billiger, mehr Geld in die Prämienverbilligung zu investieren, wenn dadurch weniger Personen in die Sozialhilfe abrutschen. Dann ist das ein valides Argument?

So funktioniert die Prävention. Je früher man etwas unterstützt, desto tiefer sind die Folgekosten. Wenn man Personen in bescheidenen Verhältnissen genügend unterstützt, sie auch von den Prämien entlastet, dann verschulden sich diese Bevölkerungsgruppen auch nicht. Und wenn nicht, entsteht eine Schuldenspirale, die viel höhere Folgekosten verursacht. Es geht nicht nur um Sozialhilfe: Der Kanton muss mehr Verlustscheine bezahlen, auch Steuereinnahmen fallen weg. Die Frage ist: Was wird stärker gewichtet? Sozialpolitische Anliegen oder aber wirtschaftliche Überlegungen? Natürlich spielt auch der Staatshaushalt eine Rolle.

Wenn das Budget nicht ganz so düster aussehen würde, hätte man bereits heuer eine Aufstockung beantragt?

Die Regierung ist der Auffassung, dass sie wissen muss, wie wirksam die Prämienverbilligung ist. Wer profitiert? Wo kann man die Schraube anders stellen, damit das Geld auch zu den richtigen Leuten kommt? Dann ist es aber auch immer ein Abwägen. Das sozialpolitische Anliegen ist wichtig. Es gibt aber auch ganz viele andere Anliegen, die ebenso budgetrelevant sind.

«Je früher man etwas unterstützt, desto tiefer sind die Folgekosten», sagt Susanne Schaffner. Allerdings stellt sich auch die Frage: «Was wird stärker gewichtet? Sozialpolitische Anliegen oder aber wirtschaftliche Überlegungen?» Carole Lauener

Man könnte auch argumentieren: Die Situation mit Teuerung und Energiekosten ist sehr aussergewöhnlich, jetzt wäre der Zeitpunkt zu reagieren.

Das ist richtig. Aber man muss sehen: Die Prämienverbilligung ist dazu da, die Bevölkerung von den Krankenkassenprämien zu entlasten. Es stimmt: Wenn die Prämien stark ansteigen, gleichzeitig aber auch andere Ausgaben wie Heiz- oder Stromkosten, dann wird die Prämienlast zu einer noch grösseren Last. Aber man muss unterscheiden zwischen wirksamer Entlastung von Prämien und allen anderen Belastungen, die ein Haushalt auch noch hat.

Dieser zweite Punkt ist ein grundsätzliches Problem, ein schwieriges Problem, das sich nicht einfach so lösen lässt. Das Problem betrifft nicht nur Personen mit bescheidenen Einkommen, sondern auch den Mittelstand. Auf der anderen Seite wird aber auch noch eine gewisse steuerliche Entlastung, über die wir abgestimmt haben, wirksam im nächsten Jahr.

In der Beantwortung eines Vorstosses hat die Regierung selbst kürzlich geschrieben, die Prämienverbilligungen wären eine Möglichkeit, «generell die Folgen des Kostenanstiegs in der Bevölkerung abzufedern». Dann war damit nicht gemeint, die Prämienverbilligungen auszubauen, auch wenn sie dadurch «zweckentfremdet» würden? Nach dem Motto: Hauptsache, die ärmere Bevölkerung wird entlastet?

Das war eine grundsätzliche Bemerkung. Gemeint war, Haushalte von den Prämien zu entlasten. Wir schöpfen im Moment sämtliche Parameter aus: Wir haben maximale Voraussetzungen, um minimale Beträge auszurichten. Und wir wissen, dass die Restbelastung durch die Prämien für Haushalte in bescheidenen Verhältnissen massiv ist. Darum haben wir gesagt: Dort müssen wir stärker entlasten. Wir müssen aber zunächst wissen, wo es anzusetzen gilt.

Solothurn ist ein Sonderfall: Der grösste Teil der Prämienverbilligungen wird für Ergänzungsleistungs- und Sozialhilfebezüger benötigt. Für die «ordentliche» Prämienverbilligung bleibt vergleichsweise wenig Geld übrig. Gibt es hier Lösungen?

Es stimmt, von der Geldsumme, die wir als Kanton an die Prämienverbilligungen beisteuern, befinden wir uns im Schweizer Durchschnitt. Für die ordentliche Prämienverbilligung bleibt aber unterdurchschnittlich wenig übrig. Der Grund liegt im überdurchschnittlich hohen Anteil an EL-Bezügerinnen und -bezügern. Als ehemaliger Industriekanton haben wir eine Bevölkerung mit eher tiefen Renteneinkommen.

Hinzu kommt: Im Vergleich zu städtischen Gebieten ist die Bevölkerung im Kanton Solothurn eher älter. Wie man Abhilfe schaffen könnte? Das diskutiert der Bund momentan, beim indirekten Gegenvorschlag zur Prämienentlastungs-Initiative. Der Vorschlag lautet, die EL-Bezügerinnen und -bezüger vom Rest zu trennen. Dann könnten die Kantone in den Bereichen Sozialhilfe und ordentliche Prämienverbilligungen die Gelder besser steuern. Wenn ich vielleicht zur Geschichte der Prämienverbilligungen kurz ausholen dürfte.

Bitte.

Als das Krankenversicherungsgesetz neu aufgestellt wurde, wurde das Versicherungsprinzip von sozialpolitischen Fragen getrennt. Im Versicherungsprinzip gilt: Jede und jeder bezahlt dieselbe Prämie, es gibt eine Solidarität zwischen Krank und Gesund, Reich und Arm. Die sozialpolitischen Fragen wurden den Kantonen überlassen. Das Ziel, Menschen in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen zu entlasten, sollte über die Prämienverbilligungen erreicht werden.

Das regelte jeder Kanton anders. Und es zeigte sich: Manche Kantone sparten hier. Darum kommt man nun darauf zurück. Die Frage lautet: Welche Grenze setzt man den Kantonen? Auf der anderen Seite sagen die Kantone, und ich sehe das genauso: Wir müssen selbst bestimmen können, wo wir die sozialpolitischen Schwerpunkte setzen. Nicht nur, weil jeder Kanton andere Voraussetzungen hat. Die Massnahmen müssen in unserem Budget auch Platz haben.

Das Problem: Die ursprüngliche Absicht der Prämienverbilligungen war, dass die Krankenkassenprämie maximal acht Prozent des verfügbaren Einkommens betragen soll. Heute liegt der Anteil teilweise bei 14 Prozent. Das ist gerade für Haushalte mit bescheidenen Einkommen eine sehr hohe Belastung. Unsere Aufgabe als Kanton ist es, die Prämie so weit wie sozialpolitisch nötig zu vergünstigen. Das müssen wir tun.

Weg von den Prämienverbilligungen: Corona, die Ukraine, Energiekrise – wie wirken sich die ganzen Krisen eigentlich auf das Amt als Regierungsrätin aus?

Es gibt aktuell viele sozialpolitische Themen, die wir in meinem Departement lösen müssen. Und es hört nicht auf. Man weiss nie, was morgen kommt. Man macht Pläne, ein Budget. Und dann verliert die Nationalbank so viel Geld, und alles ist wieder anders. Viele Faktoren kann man persönlich nicht beeinflussen. Wir versuchen, für die Menschen im Kanton mit den Ressourcen, die wir haben, das Bestmögliche zu machen. Was ich als sehr positiv erlebt habe: Wie gross die Solidarität der Bevölkerung ist, wie sehr sie in so Krisenzeiten füreinander da ist.

Keine Unterstützung der Solothurner Bevölkerung bei den Nebenkosten geplant: Susanne Schaffner hofft, dass die Heiz- und Energiekosten weniger stark steigen. Carole Lauener

Es ist wohl ziemlich frustrierend, in so einem kleinen Kanton mit so begrenzten Ressourcen so stark auf andere angewiesen zu sein?

Nein. Wenn ich frustriert wäre, wäre ich nicht Regierungsrätin. Jeden Tag suche ich nach Lösungen. Und es ist auch möglich, etwas zu bewirken. Was mich besorgt: Ein Teil der Bevölkerung hat Mühe, gerade in dieser Situation, mit den Finanzen auszukommen, die man zur Verfügung hat. Und wir haben noch nicht darüber gesprochen, was nächsten Frühling sein wird, wenn die Nebenkostenabrechnungen für den Strom und das Heizen ausgestellt werden. Das sind ganz schwierige Situationen. Wir versuchen im Departement des Innern, das Beste zu machen, was möglich ist.

Gibt es Pläne für nächsten Frühling, die Bevölkerung bei den Nebenkosten zu unterstützen?

Die Energiepolitik hätte eine wichtige Rolle gespielt in der Vergangenheit. Viele Liegenschaften hätten saniert werden müssen. Die Folge davon, dass dies nicht geschah, tragen nun die Mieterinnen und Mieter.

Das war keine Antwort auf die Frage.

Nein. Ich habe keine Lösung. Ich hoffe, dass dies kein sozialpolitisches Thema wird. Ich hoffe, dass man künftig schaut, dass die Heiz- und Energiekosten weniger stark steigen. Das wiederum fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich.

Nein. Allerdings ist diese Woche Simonetta Sommaruga zurückgetreten. Als SP-Bundesrätin könnten sie nochmals mehr bewirken. Würde Sie dieses Amt reizen?

Diese Frage stellt sich für mich nicht. Ich kann als Vorsteherin des Departements des Innern sehr viel für den Kanton Solothurn und die Menschen hier bewirken. Das erfüllt mich und ich werde mich auch gerne weiter für unseren Kanton einsetzen.

