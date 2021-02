Regelung Prüfung mit Automat, geschaltet fahren: Wie gehen Solothurner Fahrschüler und Neulenker damit um? Die Motorfahrzeugkontrolle Solothurn und Fahrlehrer aus der Region geben Auskunft, wie sich die Änderung im Strassenverkehrsrecht vom 1. Februar 2019 auf Fahrschüler und Neulenker auswirkt. Sophie Deck 19.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Fahrschülerin und ihr Fahrlehrer bei einer Fahrstunde. Symbolbild: Sandra Ardizzone



Fahrschüler, die ihre Prüfung mit einem Automaten gemacht haben, dürfen seit dem ersten Februar 2019 ohne Zusatzprüfung auch ein geschaltetes Auto fahren.

Wie hat sich die neue Regelung zwei Jahre später auf Solothurner Fahrschulen und Neulenker ausgewirkt? Entscheiden sich nun mehr für eine Prüfung mit einem Automaten? Und ist diese für sie einfacher?

Tatsächlich stieg der Anteil deutlich, und zwar direkt nach der Gesetzesänderung, wie die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) Solothurn informiert:

«Vor der Änderung ist der Anteil Führerprüfungen mit Automatengetriebe im tiefen einstelligen Prozentbereich gewesen. Zurzeit sind wir bei ca. 70% angelangt. Tendenz weiterhin steigend»,

so Amtschef Kenneth Lützelschwab.

An der Erfolgsquote bei den Fahrprüfungen habe sich derweil kaum etwas geändert. 2018 bestanden 65,2 Prozent ihre Prüfung beim ersten Versuch, 2019 waren es 65,7 Prozent. Beide Prüfungen kosten nach wie vor gleich viel, nämlich 120.– Franken.

Neue Verkehrsregeln 2019, Bundesamt für Strassen Astra, Bern 21.12.2018: Verzicht auf Automateneintrag (1.2.2019) «Wer ab dem 1. Februar 2019 die praktische Prüfung in einem Fahrzeug mit Automatikgetriebe ablegt, darf danach auch Fahrzeuge mit einem manuellen Schaltgetriebe führen. Künftig wird keine Beschränkung mehr im Führerausweis eingetragen. Inhaber von bisherigen Führerausweisen können die Entfernung der Beschränkung beim zuständigen Strassenverkehrsamt beantragen. Die Entfernung wird gewährt, wenn keine gesundheitlichen Probleme dagegensprechen.»

Fahrlehrer haben mehr Schüler mit Automaten

Allerdings haben nicht alle, die ihre Prüfung mit dem Automaten absolvieren, auch auf dem Automaten gelernt: So geben drei von vier befragten Fahrschulen in der Region an, einige würden bei ihnen das geschaltete Fahren lernen, dann aber ihre Prüfung mit dem Automaten machen.

Dennoch scheint auch der Anteil der Fahrstunden mit einem automatischen Auto gestiegen zu sein. So gibt zum Beispiel die Fahrschule Wüthrich an, dass bei ihnen nun deutlich mehr Fahrschüler mit einem Automaten fahren lernen als noch vor dem 1. Februar 2019.

Ähnliches berichtet auch Pädu Straubhaar von der Fahrschule Straubhaar. Er habe die Entwicklung ziemlich extrem erlebt.

«Sobald bekannt wurde, dass die Regel in Kraft treten wird, wollten überraschen viele Schüler umsteigen»,

erzählt er.

Innerhalb einer Woche sei der Anteil von 5 bis 7 Prozent auf 52 Prozent angestiegen und sie mussten sogar ein neues Auto kaufen. «Occasion, weil wir nichts anderes gefunden haben in der kurzen Zeit», so erzählt er.

Bei beiden Fahrschulen kämen viele auch später noch einmal zurück und nehmen noch eine oder zwei Fahrstunden auf dem geschalteten Auto, um darin auch sicher zu sein.

Dies ginge meist schnell, sei aber unbedingt nötig, meint Pädu – wenn nicht beim Fahrlehrer, dann privat. Er berichtet von einer besonders guten Schülerin, die zuerst auf dem Automaten fahren gelernt habe und anschliessend noch geschaltet.

«Sie hatte den Dreh mit dem Schalten auch ohne Anweisungen ziemlich schnell raus», berichtet er. «Doch dann versuchte sie, an einem Hang anzufahren, und rutschte sieben Meter rückwärts. Das dürfte im Verkehr natürlich nicht passieren.»

Guiseppe Mannino von der Fahrschule Pilot teilt diese Ansicht. «Bei mir fährt jeder Schüler sicher einmal geschaltet. Dann merkt er auch gleich, dass er es nicht einfach so kann», grinst er. Doch er liesse genauso jeden das Fahren mit dem Automaten einmal ausprobieren, sodass sie informiert entscheiden können.

Bei ihm sei kurz nach Bekanntgabe der Änderung der Anteil der Automaten-Schüler auf 80 Prozent angestiegen, dann mit der Zeit aber wieder etwas zurückgegangen und liege nun bei rund 50 Prozent.

Nicht mehr Fahrstunden für geschaltete Autos

Weniger Fahrstunden brauchen die Fahrschüler bei ihm mit dem Automaten grundsätzlich nicht, erklärt Mannino, ausser das Schalten falle ihnen speziell schwer. «Dann können sie vielleicht 3–5 Stunden sparen», so sagt er.

Pädu Straubhaar berichtet indes, bei ihm brauchen Fahrschüler, die das Fahren auf dem Automaten lernen, im Schnitt sogar 2,5 Fahrstunden mehr.

«Ich nehme an, dass die Schüler, die sich entscheiden, geschaltet zu lernen, meist einfach schon mehr Talent mitbringen»,

erklärt er.

Derweil haben Wüthrich sowie auch die Aarefahrschule Solothurn in der Anzahl Fahrstunden gar keinen Unterschied bemerkt.

Die meisten Fahrlehrer würden ihren Fahrschülern zurzeit immer noch raten, zuerst das Fahren mit einem geschalteten Getriebe auszuprobieren. Guiseppe Mannino allerdings meint, das Lernen mit dem Automaten sei letztendlich einfacher. «So kann man sich erst mal ans Fahren und den Verkehr gewöhnen, ohne ans Schalten zu denken», erklärt er. «Und das Schalten dann später in Ruhe dazunehmen.»