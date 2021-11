Zwei Schwerverletzte nach Unfall in der Kebag – Betroffenheit bei Direktor und Mitarbeitern

In der Kebag in Zuchwil kam es am Donnerstag zu einem Unfall bei der Kehrichtverbrennung. Zwei Mitarbeiter wurden schwer verletzt. Mit einem Unfall dieser Art habe niemand gerechnet, sagt der Direktor.