Recherche Umstrittene Zahlungen und horrende Überstunden: Die Sozialregion Thal-Gäu schlitterte in die Krise – und die Ex-Chefin macht jetzt Karriere Sie leistete Tausende Überstunden und bekam dafür Hunderttausende Franken öffentliche Gelder – zusätzlich zum Lohn: Als Chefin der Sozialregion Thal-Gäu hielt Cornelia Gutweniger ein System am Leben, das am Limit lief. Dann erhielt sie die Kündigung – und wird nun in Zürich Geschäftsführerin der grössten Kirchgemeinde im Lande. Sven Altermatt und Lucien Fluri Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Illustration: Oliver Marx

Es ist ein beachtlicher Karrieresprung, den Cornelia Gutweniger machen wird. Aus dem beschaulichen Solothurner Jura mitten in die Metropole Zürich: Von der Sozialregion Thal-Gäu an die Spitze der grössten Kirchgemeinde der Schweiz. Anfang Mai soll die 41-Jährige als Geschäftsführerin der Reformierten Kirchgemeinde Zürich beginnen. Diese beschäftigt rund 500 Menschen. Gutweniger wird in ihrem neuen Job für ein Immobilienportfolio von mehr als einer Milliarde Franken Wert mitverantwortlich sein.

Der Karrieresprung hinterlässt im Solothurnischen staunende Gesichter. Denn Cornelia Gutweniger hatte hier als Leiterin der Sozialregion Thal-Gäu einen bitteren Abgang. Im Frühjahr 2021 wurde ihr gekündigt. Doch zuvor hatte sie Gelder ausbezahlt bekommen, wie man es sich auf den ersten Blick kaum vorstellen kann, dass es in einem öffentlichen Job überhaupt möglich ist.

Es geht um Hunderttausende Franken, die die Kaderfrau als Entschädigung für Überstunden erhielt – trotz über 160’000 Franken Lohn pro Jahr. Allein 2019 bekam sie zusätzlich zu ihrem regulären Lohn 101’000 Franken für Überzeit, 4670 Franken für Autospesen und nochmals 13’880 Franken für andere Spesen. Insgesamt erhielt die Zürcherin in den Jahren 2015 bis 2019 gegen 500’000 Franken zusätzlich ausbezahlt. Mal fielen in einem Jahr 1300, mal sogar 1800 Überstunden an.

Kontrollorgan war offensichtlich überfordert

Justiziable Verfehlungen oder gar strafrechtlich relevante Vorwürfe gab es offenbar nicht. Im Gegenteil: Gutwenigers Bezüge waren von den lokalen Behörden offiziell abgesegnet. Gutweniger arbeitete wie verrückt, nahm keine Ferien mehr, um ihr Pensum zu leisten.

Da war die Welt noch in Ordnung: Cornelia Gutweniger und Kurt Bloch, damals Präsident der Sozialregion, zu Beginn von Gutwenigers Amtszeit. Archiv OT

Und so geht es hier nicht nur um den fragwürdigen Umgang mit Steuergeld und um eine Verantwortungsträgerin im Dienst der Öffentlichkeit, deren Einkommen zeitweise jenes einer Regierungsrätin überstieg. Es geht auch um eine Frau, die am Ende zum Opfer eines kaputten Systems wurde.

Denn dies ist ebenso die Geschichte einer immensen Arbeitsbelastung, die von den politischen Zuständigen während Jahren hingenommen wurde. Die Geschichte eines Kontrollorgans, das mit seiner Aufgabe offensichtlich überfordert war. Und von Gemeinden, die zwar das Funktionieren des Sozialwesens sichern wollten – aber dafür einen Ausbau scheuten. Die Recherchen dieser Zeitung dokumentieren, wie eine Behörde an Grenzen kam.

Mandatsdienst war chronisch unterdotiert

Cornelia Gutweniger kam Ende 2014 und räumte auf in der Sozialregion – das wird ihr von vielen Seiten attestiert. Als durchsetzungsstark und ehrgeizig wird sie beschrieben. Als geschäftstüchtig ebenso wie als «irrsinnig einsatzbereit». Ihre rhetorische Überzeugungskraft beeindruckte fast alle, die mit ihr zu tun hatten. Auch fachlich sei die Sozialversicherungsfachfrau mit Managementausbildung hochkompetent, berichten frühere Mitarbeitende übereinstimmend.

Dennoch lief längst nicht alles rund in der Sozialregion. Es fehlte Personal, es gab eine hohe Fluktuation, einen überlasteten Mandatsdienst. Gutweniger sprang selbst ein. Schuftete und schuftete und häufte Tausende Überstunden an. Später zeigten externe Analysen: Die Abteilung, die Mandate des Kindes- und Erwachsenenschutzes führt, war mit rund 25 Mitarbeitenden chronisch unterdotiert.

Der Druck auf die Mitarbeitenden war hoch. Vor lauter Wechsel hätten die Sachbearbeiter im Hintergrund die Klienten besser gekannt als die zuständigen Frontarbeiter, sagen Insider unisono. Es vergingen Jahre, bis in diesem Bereich endlich mehr Stellenprozent geschaffen wurden.

Wie sind so viele Überstunden möglich?

Cornelia Gutweniger hatte selbst noch zahlreiche Massnahmen eingeleitet, um dieses Problem anzupacken. Sie zog externe Berater bei, liess den Bereich durchleuchten. Nachdem die Mandatsdienst-Leiterin die Sozialregion verliess, übernahm sie den Posten zeitweise selbst.

Doch wie viel kann jemand überhaupt arbeiten? Nur schon 1300 Überstunden pro Jahr: Das macht rund 25 zusätzliche Stunden pro Woche – bei null Ferien pro Jahr.

Ist jemand, der bei solch gravierenden Mängeln nicht die Reissleine zieht, eine geeignete Führungsperson? Warum hat Gutweniger angesichts dessen nicht selbst gekündigt – oder sich später gegen ihre Kündigung gewehrt? Offizielle Antworten zu bekommen, ist in dieser Geschichte schwierig. Anfragen werden mit Verweis auf das Amtsgeheimnis abgeblockt.

Missstände in der Sozialregion blieben lange hinter verschlossenen Türen verborgen. AE/OT-Archiv

Cornel Borbély, der Anwalt von Cornelia Gutweniger, teilt dieser Zeitung mit:

«Frau Gutweniger hat stets in Übereinstimmung mit den personalrechtlichen Anforderungen gehandelt.»

Sämtliche Arbeiten und Überstunden seien auf ihren grossen Einsatz für die Sozialregion zurückzuführen. «Ihre vorgesetzte Stelle billigte die Mehrarbeit und bewilligte die dafür bezahlten Entschädigungen nach detaillierter Prüfung», so Borbély.

Es vergingen Jahre, bis Hilfe beordert wurde

Fragt sich aber auch: Wie ist es möglich, dass solch hohe Extrazahlungen – finanziert mit Steuergeld – an eine Person gingen? Wie kam es, dass die Auszahlungen der Überstunden und Spesen durchgewunken wurden? Warum hat lange niemand genauer hingeschaut? Niemand Massnahmen ergriffen, um die Situation zu entschärfen?

Diese Fragen sind mit einem Namen verbunden. Er lautet Kurt Bloch. Der Mümliswiler Gemeindepräsident wäre für die Aufsicht über die Sozialregion verantwortlich gewesen. Der einstige CVP-Kantonsrat amtete über Jahre als Präsident des Zweckverbandes Sozialregion Thal-Gäu. Mit Gutweniger habe Bloch, so heisst es, vertrauensvoll zusammengearbeitet.

Der Mümliswiler Gemeindepräsident Kurt Bloch präsidierte die Sozialregion. Schliesslich wurde ihm der Rücktritt nahegelegt. Hanspeter Bärtschi

Ob 1300 oder 1800 Überstunden: Sie wurden durchgewunken – von Bloch, aber auch vom ganzen Vorstand der Sozialregion. Das Gremium hatte – in seiner damaligen Zusammensetzung – Kenntnisse von den Vorgängen auf der Führungsebene der Sozialregion. Und es hatte dem Präsidenten erlaubt, dass er Überstunden auszahlen durfte; offenbar ohne dabei Umfänge oder Beträge vorab näher festzulegen.

Man habe die Überstunden aufgrund «detaillierter Rapporte» kontrolliert, hiess es später. Tatsächlich belegen Dokumente: Die Arbeitssituation und der Personalmangel waren dem Vorstand der Sozialregion bekannt, sie wurden über Jahre toleriert. Gutweniger selbst wies mehrfach eindringlich daraufhin. Massnahmen aber ergriff man keine, um die Missstände zu beheben. Auch nicht mit Blick auf die Gesundheit der Angestellten.

Ob fehlendes Personal oder fehlende Büroräume: Bis extern Hilfe beordert werden konnte, vergingen Jahre. Und statt auf Leitungsebene für einen Ausbau zu kämpfen, kniete sich die Vorgesetzte Gutweniger selbst tief in die Dossiers hinein. Pikant dabei: Weil die Geschäftsführerin die Tausenden Stunden Extraarbeit gemäss ihrer Kaderentlöhnung ausbezahlt bekam, kam eine Arbeitsstunde die Sozialregion deutlich teurer zu stehen, als wenn damit Frontarbeiter betraut worden wären.

Eine Aufräumaktion führte zum Köpferollen

Die Arbeitsbedingungen erscheinen krass: Spesen erhielt Gutweniger auch, weil zeitweise so wenig Büroräume zur Verfügung standen, dass sie zu Hause arbeiten musste. Liess man die Leiterin alleine? Wurde ihre Situation quasi hingenommen, weil die Abgeltung von Überstunden noch immer günstiger war als die Schaffung zusätzlicher Stellen?

Auch Kurt Bloch ist sein Amt inzwischen los. Ende 2020 musste er das Präsidium faktisch abgeben. Zu konkreten Fragen dieser Zeitung will er sich – ebenfalls mit Verweis auf das Amtsgeheimnis – nicht äussern. Er habe als Präsident «die gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen eingehalten», lässt Bloch ausrichten, ebenso habe der Vorstand «die notwendigen Beschlüsse gefasst».

Zum Rücktritt drängten Bloch mehrere Gemeindepräsidenten der Region. Ihnen waren die Vorgänge zu bunt geworden, die Ausgaben zu hoch. Sie vermissten die Kontrolle. Eine «Begleitgruppe» aus Vorstandsmitgliedern und Gemeindepräsidenten startete eine eigentliche Aufräumaktion, an deren Ende nicht nur Bloch weg war.

Inzwischen wurde fast der ganze Vorstand abgelöst. Strukturen und Geldflüsse wurden überprüft. Die Sozialregion scheint auf guten Wegen zu sein. Mittlerweile wurde auch der Stellenetat, an dem jahrelang trotz Mahnrufen nicht zu schrauben war, erhöht.

Will die Vergangenheit ruhen lassen und nicht über seine Aufräumarbeit reden: Bruno Born. Michel Lüthi

Präsidiert wird die Sozialregion nun von Aedermannsdorfs Gemeindepräsident Bruno Born, der zuvor schon der um Aufklärung bemühten «Begleitgruppe» angehörte. Zu Vergangenem wolle er sich nicht mehr äussern, erklärt er:

«Aus Sicht der Sozialregion ist der Fall abgeschlossen und wir sehen in die Zukunft.»

Politische Kontrolle war Mangelware

Der Fall wirft jedoch auch ein Schlaglicht auf das Konstrukt eines Zweckverbandes, der als Kontrollorgan offensichtlich überfordert war. Delegierte der Gemeinden stimmen ein oder zwei Mal jährlich ab; sie wären ebenfalls zur Kontrolle verpflichtet.

Eine schwierige Aufgabe: Wie Recherchen weiter zeigen, wechselten die Delegierten relativ oft. Die Zahl entschuldigter und unentschuldigter Absenzen war jeweils gross. Es kam vor, dass die Hälfte der Delegierten fehlte. Und oft wurden Vorschläge des Vorstandes, möglicherweise auch mangels Fachwissen, einstimmig durchgewunken.

Nicht budgetierte Kredite wurden rasch unter «Verschiedenes» abgehandelt. Es kam vor, dass Delegiertenversammlungen nur einige Minuten dauerten. An politischer Kontrolle haperte es offenkundig lange. Nicht nur bei Kurt Bloch.

Heute rächt sich – aus Sicht der Aufräumer –, dass alles abgesegnet worden war: Von der Idee, Gelder zurückzufordern, mussten Gemeindepräsidenten, die entrüstet darüber waren, wie viel an eine einzelne Person bezahlt wurde, rasch absehen. Das Risiko hoher Prozesskosten war ihnen zu gross.

Was hätte es gebracht, ein Verfahren anzustrengen, wenn alles genehmigt war? Und es war nun mal Tatsache, dass trotz Kaderposition mit hoher Entlöhnung jede zusätzliche Minute abgerechnet werden konnte. Dies liessen die Personalreglemente zu.

Bei der Zürcher Kirchgemeinde macht Cornelia Gutweniger einen Neuanfang. In der Zwinglistadt war man informiert über ihren vormaligen Job und die Vorkommnisse drumherum. Gutweniger schlug sich in einem Assessment eines renommierten Headhunters gegen die Konkurrenz durch.

Gutwenigers künftiger Arbeitgeber: die reformierte Kirchgemeinde Zürich (im Bild das Grossmünster). Gaetan Bally/Keystone

Man habe «diverse Recherchen gemacht und Referenzen eingeholt», erklärt Annelies Hegnauer, Präsidentin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde. Und weiter:

«Die verschiedenen Bewerbungsgespräche verliefen offen und positiv. Kritische Punkte wurden angesprochen.»

Ferner sei die Kirchenpflege «überzeugt davon», sich für die richtige Person entschieden zu haben. Überzeugt von seiner Ex-Geschäftsführerin ist auch Kurt Bloch, der vormalige Präsident der Sozialregion: Er stand Gutweniger laut gut informierten Quellen als Referenz zur Verfügung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen