«Ready für etwas Grosses» Warum der Gerlafinger Schauspieler Burak Ates acht Monate auf dem Bau arbeitete und jetzt wieder aufs Filmset will Der 27-Jährige trainiert Schauspiel, als wäre es ein Muskel. Nach seiner Ausbildung an der Filmschauspielschule in Zürich und einem «Stage» auf dem Bau wäre der Gerlafinger Burak Ates nun bereit für eine neue Rolle. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 24.01.2022, 21.00 Uhr

Schauspieler Burak Ates, 27: «Ich wäre ready für etwas Grosses.» Hanspeter Bärtschi / SZ

Burak Ates hat sich für ein hartes Pflaster entschieden. Ohne jegliche Dreherfahrung und als absoluter Newcomer überzeugte er 2020 in der Hauptrolle des Films «Beyto» von Gitta Gsell. Jetzt, knapp eineinhalb Jahre später, hofft der 27-jährige Gerlafinger auf eine neue Rolle. Trotz der schwierigen Zeiten für Schauspieler denkt Ates aber keinen Moment ans Aufhören. Im Gegenteil, er hat ja gerade erst angefangen.

«Ich bin nicht für die Baustelle gemacht», sagt Ates. Bis Ende Dezember hat er auf dem Bau gearbeitet, als Selbstexperiment, sozusagen. Zwei Wochen waren geplant, geblieben ist er acht Monate. «Mir ging es darum, meine Fähigkeit zu vertiefen, mich in andere Menschen hineinzuversetzen», begründet Ates seinen branchenunüblichen Arbeitseinsatz:

«Ich wollte mich darin üben, andere Menschen zu verstehen. Denn Schauspiel hat viel mit Empathie zu tun.»

Verständnis für andere sei die Voraussetzung, sich in jemanden hineinzuversetzen. Damit beginne jedes neue Engagement.

Dass Ates mit seinem Début in der Rolle des «Beyto» sein Talent bewiesen hat, steht ausser Zweifel. Der Film gewann an den Solothurner Filmtagen 2021 den «Prix du Public». Auf Dauer aber reicht Talent allein selten aus für grosse Karrieren. Es braucht Handwerk. So hat Ates von Ende 2019 bis Mai 2021 in Zürich Schauspiel studiert. «Während dieser Zeit habe ich in einer Männer-WG gewohnt, musste waschen und selber kochen. Da habe ich gemerkt, dass ich ein Familienmensch bin», sagt Ates über seine Zeit in der Stadt an der Limmat. «Meine Familie hat mir gefehlt.»

Trailer des Films «Beyto», mit Burak Ates in der Hauptrolle. Youtube/Frenetic Films

In Gerlafingen als Sohn türkischer Immigranten aufgewachsen, möchte sich Ates auch in Zukunft mit Workshops à jour halten. «Schauspiel muss man trainieren, das ist vergleichbar mit einem Muskel.» Mit dem Abschluss seiner Ausbildung an der Filmschauspielschule in Zürich, wo sich die Ausbildungszeit für ihn aufgrund seiner Seterfahrung mit «Beyto» von drei auf zwei Jahren verkürzte, hat er sich nun einen breiten Werkzeugkoffer zugelegt. «Zwei Jahre lang jeden Tag spielen dürfen, bringt einen enorm vorwärts», sagt Ates.

Die Erfahrungen, die er dabei gesammelt hat, seien wertvoll. «Ich habe viele Bücher gelesen, Theater besucht, in kleinen Projekten mitgemacht. Heute, anfangs 2022, kann ich sagen: «Ich wäre ready für etwas Grosses.»

Hauptsache Film

Er sei gespannt, was sich dieses Jahr ergeben werde. Nicht nur deshalb ist er heuer von früh bis spät an den Filmtagen anzutreffen. Im Landhaus kümmert er sich um die Akkreditierung der Regisseure. «Ich liebe die Stadt Solothurn, ich liebe den Film, ich liebe es, mit Filmschaffenden über Filme zu reden. Ich würde gern auch in der Zeit, in der ich nicht drehe, mit Film zu tun haben. Sei es zum Beispiel für eine Produktionsfirma oder für die Filmtage selbst.»

Während eines Drehs sei man als Schauspieler vier bis sechs Wochen abwesend, das verlange viel Verständnis von einem Arbeitgeber, weiss Ates. Das sei nicht einfach zu finden, so der gelernte Produktionsmechaniker, der in der ETA in Grenchen seine Lehre absolviert hat. Schauspieler hätten gerade jetzt eine schwierige Zeit hinter sich. «Die Dreharbeiten wurden vielerorts abgesagt oder sie pausieren seit zwei Jahren. Erst langsam wird wieder neu gecastet.» Die Zwangspause habe aber auch eine positive Seite. «Die Regisseure sind zu Hause am Schreiben. Neue Filme entstehen.» Das sei etwas Gutes.

Schauspieler Burak Ates in der Altstadt von Solothurn. Hanspeter Bärtschi / SZ

Was Burak Ates Kraft gibt

Ates ist türkischer Herkunft. Dass das entscheidend war für die Rolle in «Beyto», liegt auf der Hand. «Abgestempelt als Türke, der nur in türkischen Filmen spielt, will ich nicht werden», sagt Ates. Solothurn bezeichnet er als seine Heimat. «Ich bin ein Schauspieler, bin hier geboren, meine Eltern sind türkisch. Als Schauspieler will ich mich auch dann beweisen, wenn ich einen Schweizer spielen dürfte.»

Zu Hause sei er ein Türke, draussen aber ein Schweizer, ausser dass er kein Schweinefleisch esse. «Eine Traumrolle wäre, einen Schweizer Kommissar zu spielen, oder einen Schweizer Künstler, vielleicht aus dem 18. oder 19. Jahrhundert.»

Das Dasein als Schauspieler klingt nach hartem Brot. Hat Ates auch Zweifel?

«Zweifel hat man immer. Ans Aufgeben aber denke ich nicht.»

Als Schauspieler müsse man damit leben, dass es in der Branche mehr «Nein» gebe als «Ja». Das sei nun mal eine traurige Wahrheit. Und woraus schöpft er Kraft? «Ich träume recht viel, tauche in meine Fantasiewelt ein. Bei meinen täglichen Spaziergängen mit klassischer Musik in den Ohren stelle ich mir Szenen vor, wie sie in einem Film sein könnten.»

Dann und wann müsse er sich auch sagen, dass man einen Oscar nicht von heute auf morgen gewinne. «Cristiano Ronaldo ist auch nicht als Cristiano Ronaldo auf die Welt gekommen. Dahinter steckt viel Arbeit.» Durchbeissen und dran bleiben lautet seine Devise. Entscheide man sich für die Kunst, bedeute das generell einen spirituellen Weg. «Der Glaube spielt da eine grosse Rolle. Man macht sich oft Gedanken, damit muss man klar kommen.»

