Wolf im Kanton Solothurn: Schafzüchter im Guldental uneinig

Tele M1

Raubtiere dulden? Der Wolf geht um im Guldental: Solothurner Schafzüchter uneinig über den richtigen Umgang Im Solothurner Jura ist ein Wolf unterwegs und in Hauenstein hat ein Luchs Schafe gerissen. Unter Schafzüchtern in der Region ist man sich nicht einig, ob man die Raubtiere dulden soll oder ob sie bei uns nichts verloren haben. Tele M1, Christoph Krummenacher 24.11.2022, 10.31 Uhr

Ein Wolf im Solothurner Jura: Am Montag bestätigte der Kanton, dass in Mümliswil-Ramiswil ein Tier gesichtet worden ist. Mit einer SMS warnte das Amt für Wald, Jagd und Fischerei darauf alle Schafhalter in der Gegend. Der Wolf bewegte sich in Richtung Schelten, bei der Gast- und Landwirtschaft Guldental.