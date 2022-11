Raubtier in der Region Wolf im Kanton Solothurn sorgt in den sozialen Medien für Diskussionen: «Wird eh bald zum Abschuss freigegeben» Ein Wolf zieht durch den Kanton Solothurn und sorgt damit für Aufregung in der Region. Die einen fürchten Gefahr für Nutztiere, andere freuen sich – befürchten aber, dass das Raubtier bald abgeschossen werden könnte. Online-Redaktion 24.11.2022, 18.24 Uhr

Einem Autofahrer war es gelungen, das seltene Raubtier am Waldrand bei der Gast- und Landwirtschaft Guldenthal in Mümliswil-Ramiswil zu filmen. Bisher sind keine Schäden durch diesen Wolf bekannt. Die gerissenen Schafe in Ifenthal sind einem Luchs zuzuordnen. Dennoch: Der Wolf sorgt in der Region für Diskussionen.

Der Wolf zieht in der Nähe des Restaurants Guldenthal in Mümliswil-Ramiswil vorbei. Ein Mann konnte das Tier aus seinem Auto heraus filmen. zvg

Auf Facebook kommentieren zahlreiche Leserinnen und Leser dieser Zeitung. Das sei nichts Besonderes, meinen die einen, schliesslich ist es nicht der erste Wolf im Kanton Solothurn. «Fragt sich nur, wie lange», schreibt eine andere Userin und deutet damit an, was andere aussprechen. So schreibt eine weitere Userin:

«Wird eh bald zum Abschuss freigegeben, wenn er ein paar Tiere gerissen hat.»

Es sei eine Frage der Zeit, bis er geschossen werde, vermuten mehrere. Der Wolf «passt nicht mehr in diese Zeit», hat eine weitere Person das Gefühl. Es wäre wohl besser gewesen, der Filmer hätte sein Video gar nicht geteilt, sondern seine Beobachtung für sich behalten.

War es gar kein echter Wolf?

Dass der Wolf Schafe reisst, um sich zu ernähren, findet eine weitere Userin nicht schlimm, im Gegenteil, es sei natürlich. Dass der Mensch dagegen Tiere züchte und schlecht halte, um sie dann zu essen, findet sie fragwürdig.

Manche vermuten, dass es sich gar nicht um einen Wolf, sondern um einen Wolfshund handeln könnte. «Ich hab auch zwei, aber meine sind zu Hause», kommentiert eine Nutzerin. Experten hatten allerdings bestätigt, dass es sich beim gesichteten Tier um einen Wolf handelt.

Schafzüchter: «Ein Wolf hat hier seine Berechtigung»

Schafzüchter sind sich indes uneins darüber, ob ein Wolf eine Gefahr darstelle. Der Besitzer der erwähnten gerissenen Schafe in Ifenthal wünscht sich mehr Schutz für seine Tiere. Zu Tele M1 sagte er:

«Ich habe schon oftmals gesagt, dass man den Wolf halt mal in die Städte reinlassen und schauen sollte, was passiert. Dann würde die Sache wohl etwas anders aussehen.»

Anders sieht es Roland Zweifel, der im Guldental den Archehof betreibt und ebenfalls Schafe hält. «Ein Wolf hier in der Gegend hat seine völlige Berechtigung», sagte er zu Tele M1. Leserinnen und Leser dieser Zeitung sind übrigens mehrheitlich derselben Meinung:

