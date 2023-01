Raserurteil Gempenstrasse Dornach: Obergericht urteilt milder

Obergericht Fahrlässige schwere Körperverletzung: Gempen-Raser kommt glimpflicher davon in der zweiten Instanz Der junge Mann, der in Dornach einen Velofahrer bei einer Frontalkollision schwer verletzte, muss weniger lang ins Gefängnis. Ornella Miller Jetzt kommentieren 31.01.2023, 21.15 Uhr

Auf der Strecke zwischen Dornach und Gempen kam es zum Unfall zwischen dem McLaren- und dem Velofahrer. zvg/Kapo Solothurn

Das Solothurner Obergericht befindet: Die Frontalkollision des «Gempenrasers» mit einem Velofahrer im Jahr 2019 sei keine versuchte vorsätzliche Tötung, sondern fahrlässige schwere Körperverletzung. Aber das waghalsige Überholmanöver davor erfüllt die Raser-Strafnorm.

Der 27-jährige Jurassier, der im Juni 2019 in Dornach auf der Gempenstrasse mit überhöhter Geschwindigkeit auf einer Testfahrt frontal in einen korrekt entgegenkommenden Velofahrer fuhr und ihn schwer verletzte, erhält vor dem Obergericht eine mildere Strafe als 2021 am Amtsgericht Dorneck-Thierstein.

Nämlich statt drei Jahre und acht Monate Freiheitsstrafe unbedingt, bekommt er drei Jahre teilbedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Nur zwei Jahre muss er davon tatsächlich ins Gefängnis.

Keine versuchte vorsätzliche Tötung

In einem McLaren hatte der Mann mehrere Autos überholt. Er wurde nun wegen der Frontalkollision mit dem Velofahrer nicht mehr so wie bei der Vorinstanz wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt. Sondern nur noch wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung.

Luc K. (Name geändert) habe den Velofahrer ja hinter der Kurve nicht gesehen und somit habe er ihn nicht töten oder schwer verletzen wollen. Er habe die Kurve mit 93 Stundenkilometern viel zu schnell befahren; die Kurvengrenzgeschwindigkeit, welche Bodenhaftung garantiert, habe nur 59 km/h betragen.

Dass es zu einer Frontalkollision kommen würde, sei aber nicht zwingend gewesen, beispielsweise habe gutes Wetter geherrscht; es war nicht neblig wie in anderen Fällen. Und Luc habe sich kein Rennen mit einem Kontrahenten geliefert, wie es bei anderen Prozessen der Fall war.

Waghalsiges Überholmanöver vor der Kurve

An sich schlimmer erachtete das Obergericht hingegen das waghalsige Überholmanöver unmittelbar vor der Kurve, als Luc mit Tempo 100 die beiden 60 km/h fahrenden Mercedes überholte. Dabei habe er ab dem Moment des Überholens nur 120 Meter Platz zur Verfügung gehabt, was viel zu gering sei. Wäre ein Auto entgegengekommen, wäre eine Kollision unumgänglich gewesen, Ausweichen unmöglich.

Hier sieht das Gericht Artikel 90 Absatz 3 des Strassenverkehrsgesetzes als gegeben an, bekannt als «Raser-Strafnorm». Luc habe vorsätzlich das Risiko von Todesopfern und Schwerverletzten in Kauf genommen. Er sei leichtsinnig und sehr gefährlich gefahren. Deshalb sei dies eine qualifizierte grobe Verletzung der Verkehrsregeln.

