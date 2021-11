Raphael Cupa Der neue Gerichtsverwalter des Kantons Solothurn kommt von der IV und ist Anwalt Die Solothurner Gerichtsverwaltungs-Kommission hat Raphael Cupa zum neuen Gerichtsverwalter und Obergerichtsschreiber ernannt. Er tritt auf den 1. März 2022 die Nachfolge von Heinrich Tännler an. 30.11.2021, 17.43 Uhr

Raphael Cupa wird neuer Gerichtsverwalter des Kantons Solothurn. Die Gerichtsverwaltungskommission hat ihn per 1. März 2022 als neuen Gerichtsverwalter und Obergerichtsschreiber ernannt. Das teilt der Kanton in einer Medienmitteilung vom Dienstag, 30. November mit.

Raphael Cupa wird neuer Gerichtsverwalter des Kantons Solothurn.

Der 39-Jährige ist derzeit stellvertretender Leiter und Bereichsleiter Fachdienste der IV-Stelle Solothurn. In dieser Funktion hat er die stellvertretende Gesamtleitung der IV-Stelle und die personelle und fachliche Führung des Bereichs Fachdienste inne.

Seit 2019 ist er zudem als Rechtsberater des Kantonalen Führungsstabes und seit 2021 als Dozent an der höheren Fachschule Pflege in Olten tätig. Nach dem zweisprachigen Masterstudium in Rechtswissenschaften erwarb Raphael Cupa das Anwaltspatent und promovierte auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts.

Raphael Cupa war bereits früher mehrere Jahre als stellvertretender Leiter des Rechtsdienstes der IV-Stelle Solothurn tätig und konnte ausserdem wertvolle Erfahrungen als Jurist und Mitglied des Kaders eines grossen Privatversicherers sammeln.

Cupa übernimmt die Nachfolge von Heinrich Tännler, der auf 1. Januar 2022 eine neue Herausforderung in der Bundesverwaltung übernehmen wird. Bis zum Antritt des neuen Gerichtsverwalters werden die Geschäfte stellvertretend von Pascal Haussener und Amanda Wittwer geführt.