Das ist der Rapper Pronto aus Solothurn – und seine neue Platte

Rap Selten klang die Schweiz so urban: Der Rapper Pronto aus Solothurn verkauft Ahnungen statt Anweisungen Pronto hat Millionen Klicks auf den Streamingdiensten und nun auch endlich eine richtig lange Platte. Sie ist gerade dann besonders gut, wenn sie die sensible Seite des Rappers zeigt. Michael Graber 30.11.2022, 17.14 Uhr

Pronto hat auch ghanaische Wurzeln: In seinen Sound mischt er Einflüsse aus aller Welt – weit über Solothurn hinaus. Universal Music/Bianca Stofer

Die Aare windet sich von Solothurn aus weiter, fliesst durch Paris, macht eine Schlaufe in New York, mäandriert durch Afrika und mündet schliesslich in Berlin. Quatsch. Der Fluss läuft auch an diesem Dienstag gemütlich durch die Stadt am Fuss des Juras.

Pronto heisst die Solothurner Erscheinung, die durch all die Kontinente zieht, mit offenen Ohren und offenem Geist. All die Eindrücke und Einflüsse verwebt der 29-Jährige anschliessend zu seinem ganz eigenen Sound. Einem Sound, der so nach Grossstadt klingt, dass er eigentlich gar nicht aus diesem Solothurn stammen kann.

Senyo Mensah ist von imposanter Statur und auffallender Freundlichkeit. Er bestellt sich einen Teller Spaghetti mit Poulet und Pilzen. Natürlich, sagt er, sei es ihm wichtig, dass er verstanden werde. «Meine Texte sind gleich wichtig wie die Beats», sagt er und nimmt einen Schluck Cola. «Aber», fügt er an, «wenn jemand den Text nicht versteht, den Vibe aber fühlt, so finde ich das auch voll okay.»

Er ist ein Meister des Vibes. Seine Texte nuschelt er, jagt sie durch Auto-Tune. Auf das erste Hören wirken die Wortfetzen oft etwas lautmalerisch. Es braucht etwas Geduld, bis das Gemisch aus Solothurnerdeutsch, Englisch und Strassensprech nicht nur klingt, sondern auch verstanden wird. «Meine Leute verstehen das sofort», sagt Pronto.

Wir sitzen im Auto und cruisen durch die Banlieue

Auf «Luno V» tobt er sich nun auf 18 Songs und insgesamt knapp 54 Minuten aus. Erstaunlich ist, wie sich die Masche dabei nicht erschöpft. Das liegt auch an der Vielfalt. «Finessexpress» zieht direkt aggressiv nach vorne, alles funkelt dunkel. «I ha de bag fou mit netto / Men shit bringt di ufe mars / Gibe mim cousin e call», rappt Pronto. Wenn auch der Text nicht (sofort) Sinn ergibt, gedanklich cruisen wir durch eine Banlieue bei Nacht auf der Suche nach etwas Abenteuer. Pronto setzt den Mood.

Fahren wir weiter, landen wir alsbald bei «Yaa Dede». Die Aggressivität ist aus den Beats weggeblasen, alles hat viel mehr Luft. Und es ist auch ein anderer Pronto, der da erzählt. «Aube ish läbe nur so kompliziert / Dasi nüm weiss wieme aues das shaft». Statt Stärke markieren und von Bentleys und Champagner erzählen, zeigt er hier Schwäche, lässt unter die Hülle blicken. «Ich werde auch älter und will zeigen, dass ich mich auch entwickelt habe», sagt Pronto und gabelt zwei Pouletstücke auf. «Es ist extrem viel passiert in den letzten Jahren, und das ist nun in die Lieder eingeflossen.»

Er produziert die Musik grösstenteils selbst

Im Gespräch über Persönliches ist Pronto wie bei seinen Texten: nie ganz konkret. Auch das «V» im Titel seines Albums sei «eine Hommage». An wen, sagt er nicht. Und lächelt. In Solothurn hat es oft Nebel. Diesen hört man Pronto an.

Er spielt damit, dass man nicht allem folgen kann, vielleicht auch gar nicht folgen muss. Er verkauft Ahnungen statt Anweisungen. Am liebsten, so sagt er, lasse er sowieso die Musik für sich selbst sprechen. Einen Grossteil der Musik hat er selbst produziert. Er sei ein Perfektionist, der bis zum letzten möglichen Moment an den Sounds bastle, mal ein Drum korrigiere, mal noch einen Takt weglasse.

Die Lust an der Präzision ist bei Pronto hörbar. Dazu kommt, dass kaum ein anderer Schweizer Urban-Künstler über dieses musikalische Gespür verfügt, wie es dem Solothurner gegeben ist. Vielleicht die Hälfte auf «Luno V» ist tatsächlich so ziemlich einzigartig für die Schweizer Musiklandschaft (auch wenn sich Pronto sicherlich nicht darüber definiert).

Die andere Hälfte ist moderner Rap on top. So wie er klingt, klingt derzeit vieles, das rund um den Globus gefeiert wird. Und spätestens seit der modernen Streamingwelt ist es eigentlich komplett egal, ob dieser Sound aus Paris, New York oder Solothurn kommt.

Universelle Sprache für universelle Gefühle

Wie international Pronto denkt, zeigen nicht nur seine Streamingzahlen in Millionenhöhe, sondern auch sein Umgang mit heiklen Worten. Das N-Wort, die toxisch abwertende Bezeichnung für People of Color, verwendet er sowohl in der englischen wie in der hochdeutschen Variante. Wie das auch gerade schwarze amerikanische Rapper machen. «Ich versuche so, diesem Wort seine Kraft zu nehmen», sagt er.

Es ist auch ein Moment im Gespräch, in dem der oft witzige und hintersinnige Pronto sehr entschlossen wirkt. «Ich mache auch da und dort Empowerment für meine Community, aber sicher nicht über dieses Wort», sagt er.

Im grossartigen «Light Light» ganz am Schluss der Platte wird musikalisch spürbar, wie sensibel dieser Pronto ist «Days/ Nights/ Pain/ Schmärtz/ Räge/ Sunnshine/ Träne si puri love/ Härz isch wie us ice.» Dazu nur eine karge Gitarrenmelodie. «Bruderherz, oh Bruderherz/ I love you, bro / I love you.» Das ist bis auf die Essenz eingedampft und genau darum so berührend.

Spätestens jetzt müsste diesem Pronto eigentlich der Durchbruch zum ganz grossen Star gelingen. Er beherrscht es in einer universellen Sprache universelle Gefühle zu vermitteln. Mindestens Grossstädte wie Paris, Berlin, New York und Solothurn müssten so eigentlich locker erobert werden können.

Pronto: Luno V (Universal)