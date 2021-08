Radio 32 Mit zwei Alpakas: Morgenshow-Duo von Radio 32 ist unterwegs durchs Mittelland Die beiden Radio-32-Moderatoren Jasmin Langenegger und Marco Imbach wandern mit den beiden Alpakas Willy und Chicco durch die Region. Dabei haben sie jede Menge Rüebli und werden von ihren Hörerinnen und Hörern begleitet. Anja Neuenschwander 09.08.2021, 16.00 Uhr

Jasmin Langenegger und Marco Imbach mit ihren Alpakas. Sarah Hulliger / zvg

Am Montagmorgen ist das Morgenshow-Duo Jasmin Langenegger und Marco Imbach auf ihre «Uf 12 Bei dür ds Mittuland»-Tour aufgebrochen. Mit den zwei Alpakas Willy und Chicco im Schlepptau und reichlich Rüebli im Gepäck ging es auf ins Abenteuer. Bis am Freitag wollen sie einmal quer durchs Mittelland wandern. Übernachtet wird dabei auf verschiedenen Höfen in der Region, schlafen im Stroh inklusive.