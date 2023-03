Nach dem Aus der Umfahrung Klus: Sollen Autofahrer profitieren?

Idee hat Chancen Was passiert nun mit dem Kredit für die gescheiterte Umfahrung Klus? Ein SVP-Kantonsrat will das Geld den Autofahrern zurückgeben Nicht erst nach dem Aus für die Verkehrsanbindung Thal ist die Strassenkasse des Kantons Solothurn gut dotiert. SVP-Mann Richard Aschberger möchte den Motorisierten via Fahrzeugsteuer einen Rabatt gewähren. Beim Kanton will man die Idee nicht a priori ausschliessen. Christof Ramser 08.03.2023, 16.50 Uhr

Die Gegner der Umfahrung Klus haben sich durchgesetzt. Doch was passiert nun mit dem Verpflichtungskredit, der für das Bauprojekt nun nicht verwendet wird? Bruno Kissling

74 Millionen gegen den Verkehrskollaps im Städtchen Klus. Dafür hatte sich die Solothurner Stimmbevölkerung 2021 mit 59 Prozent deutlich ausgesprochen. Doch sie hatte die Rechnung ohne das Solothurner Verwaltungsgericht gemacht, das dem Grossprojekt mit Tunnel und Viadukt, gestützt auf den Ortsbildschutz, einen Riegel geschoben hat.

Seither stellt sich nicht nur die Frage nach alternativen Massnahmen gegen den Stau in der Klus, sondern auch, was mit dem Verpflichtungskredit passiert. Auf rund 65 Millionen Franken wurde der Kostenanteil des Kantons beziffert. Die Mittel sind weitgehend zweckgebunden.

Angesichts der Tatsache, dass es viele Jahren dauern dürfte, bis ein mögliches neues Umfahrungsprojekt aufgegleist und von der Stimmbevölkerung abgesegnet ist, lanciert SVP-Kantonsrat Richard Aschberger eine neue Idee, wie die Gelder eingesetzt werden könnten.

SVP-Kantonsrat Richard Aschberger. Bruno Kissling

In der März-Session des Parlaments will er einen Vorstoss einreichen mit der Frage, ob das Geld aus dem Strassenbaufonds via Motorfahrzeugsteuer rückvergütet werden kann. Angesichts der befristeten 15-prozentigen Sondersteuer, die für die Finanzierung der Umfahrungen Olten und Solothurn angefallen war, stellt sich der Grenchner entweder eine Rückerstattung oder eine temporäre Senkung der Fahrzeugsteuer vor.

«Es geht um einen Prüfauftrag, damit der Regierungsrat sauber abklären kann, ob für die Fahrzeughalter ein Rabatt zum Beispiel von 5 oder 10 Prozent möglich ist», sagt Aschberger. Der Strassenbaufonds sei mit 120 Millionen Franken überdotiert. Da sei es die «ehrlichste und beste Variante», einen Teil des Geldes jenen zurückzuerstatten, die zuvor in die Kasse eingezahlt haben. Im Strassenbaufonds wären laut Aschberger immer noch genügend Mittel für künftige Bauprojekte frei.

Rückerstattung der Steuer steht nicht im Vordergrund

Laut Bernardo Albisetti, Sekretär im Bau- und Justizdepartement, kann der Verpflichtungskredit nicht umgewidmet werden, sprich: die Finanzierung einer Umfahrungs-Neuauflage müsste neu bewilligt werden. Denn es sei absehbar, dass sich eine überarbeitete Projektvariante massgeblich von der bisherigen Planung unterscheidet.

Departementssekretär Bernardo Albisetti. Hanspeter Bärtschi

Da das Geld in der Strassenkasse verbleibt, würden dort jedoch Mittel freigespielt. Eine Rückerstattung der Fahrzeugsteuer stehe nicht im Vordergrund, eine allfällige Senkung indes schliesst Albisetti nicht im Vorhinein aus. Dies allerdings nicht aufgrund der gescheiterten Verkehrsanbindung Thal. Ohnehin wird die Motorfahrzeugsteuer bis 2026 komplett überarbeitet. Im Zentrum stehen eine Ökologisierung sowie die Besteuerung von E-Autos.

Angesprochen auf den gut dotierten Strassenbaufonds sagt Albisetti, dass im Rahmen der Gesetzesrevision das «Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben leitendes Thema» sein wird.