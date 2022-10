Public Viewings Fussball-Euphorie im Winter? Im Kanton Solothurn ist das Fieber vielerorts (noch) nicht ausgebrochen Noch ist es schwer vorstellbar, doch bereits am 20. November erfolgt der Startschuss für die Weltmeisterschaft in Katar. Fussball bei Glühwein, Fondue und Raclette, statt bei Bier und Bratwurst. Gibt’s trotzdem Public Viewings im Kanton Solothurn? Wir haben nachgefragt. Béatrice Scheurer und Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 20.10.2022, 12.00 Uhr

Es ist das erste Mal, dass die Fussball-Weltmeisterschaft mitten in der Adventszeit stattfindet: Am 20. November um 17 Uhr startet das Turnier – gut eine Woche vor dem 1. Advent. Das Finalspiel wird am 18. Dezember ausgetragen – nicht einmal eine Woche darauf ist Heiligabend.

Doch nicht nur wegen der gewöhnungsbedürftigen Turnierzeit steht die WM im Emirat Katar in der Kritik: Es liegen zahlreiche Berichte von Menschenrechtsverletzungen im Staat am Persischen Golf vor, die Arbeitenden auf den Baustellen der neuen Stadien sind teilweise unmenschlichen Arbeitsbedingungen ausgesetzt.

Doch Fussball geschaut wird eben doch, auch in Public Viewings. Wie gehen Veranstaltende in der Region mit diesen Aspekten um?

Fussballbegeisterte kommen trotz Winter in den WM-Genuss. Das «Baracoa» wird Bildschirme aufhängen und die Matches im Innern der Bar zeigen. Ob die Schweizer Nati ihre Matches nun verliert, gewinnt oder mit einem Remis davonkommt, für die Nati-Spiele denkt man sich hier ein Spezialprogramm aus. Wie der Besitzer Mehmet Polat auf Anfrage erklärt, steht eines bereits fest:

Baracoa-Wirt Mehmet Polat. Oliver Menge

«Wir veranstalten kleine After-Partys nach den Spielen der Schweiz.»

Diese fallen dann je nach Zeit und Tag ruhiger oder eben weniger ruhig aus. Für ihn und sein Team stand nie zur Debatte, die WM dieses Mal zu boykottieren.

Anders mit der Thematik geht man im Grenchner Parktheater um. Hier gibt es an dieser WM kein Public Viewing. Zuerst hat sich der Geschäftsführer Argim Asani überlegt, im Foyer Platz zu machen. Doch diese Idee verwirft er jetzt. «Wir sind ausgebucht mit Weihnachtsessen und Generalversammlungen», sagt Asani auf Anfrage. Vor allem die Freitage im November seien gut reserviert.

Wenn bei einem Geschäftsessen der Wunsch aufkommt, ein Spiel zu verfolgen, lässt sich der Monitor natürlich trotzdem einschalten, wie der Geschäftsführer betont.

Im Parktheater verzichtet man grundsätzlich nicht nur wegen des zeitlichen Mehraufwands, neben dem Tagesgeschäft auch noch Fernseher und Beamer zu bewirtschaften, auf das Zeigen der Matches. Dazu sagt Asani:

«Die ganze Katar-Thematik ist sehr brisant und ich habe das Gefühl, dass ein Public Viewing bei uns dieses Mal weniger gewünscht ist.»

Der Geschäftsführer findet zudem, dass aktuell andere Themen den Fussball etwas verdrängt hätten. «Strommangel, Krieg, Pandemie – das ist aus meiner Sicht alles viel wichtiger als Fussball», kommentiert Asani.

Auf ein grösseres Public Viewing im Rahmen des Beach Styles, das in den letzten Jahren bei Fussball-Weltmeisterschaften und -Europameisterschaften auf dem Dornacherplatz auf die Beine gestellt wurde, müssen die Solothurnerinnen und Solothurner dieses Jahr verzichten.

Volle Ränge beim Beach Style an der EM im vergangenen Jahr. Michel Lüthi

Ein Public Viewing auf öffentlichem Grund ist Charlie Schmid, Geschäftsführer der Stadt- und Gewerbevereinigung, bisher nicht bekannt. Für die Rythalle seien zwar Anfragen von Veranstaltern eingegangen, diese wurden dann aber wieder zurückgezogen.

Das bestätigt Frizz von Burg von der Beach Style GmbH. Zunächst habe man sogar darüber nachgedacht, das Public Viewing wie üblich auf dem Dornacherplatz auszurichten. Doch wegen der Nebenkosten mit der Beheizung des Zeltes hätte sich das nicht rentiert.

Von einer Durchführung in der Rythalle habe man letztlich auch abgesehen. Von Burg führt zwei Hauptgründe ins Feld: «Die komischen Anspielzeiten während der Gruppenphase – und dass Italien nicht dabei ist».

Im September 2021 war die Welt für die Italien-Anhänger noch in Ordnung. Jean-Christophe Bott

Die Abwesenheit Italiens habe sich bereits an der WM 2018 bemerkbar gemacht. Und an der Europameisterschaft im vergangenen Jahr habe man wegen der Corona-Einschränkungen nicht aus dem Vollen schöpfen können. «Wenn wir wieder etwas machen, wollen wir es richtig machen», sagt von Burg. Er hofft deshalb auf die EM 2024.

Frizz von Burg glaubt durchaus, dass auch im Winter eine Fussball-Euphorie aufkommen kann. «Vielleicht verschiebt sich das Ganze einfach in Restaurants.»

Tatsächlich können sich Solothurnerinnen und Solothurner auf Public Viewings in Innenbereichen freuen: So werden etwa im Solheure die Spiele der Schweizer Nati und weitere ausgewählte Matches gezeigt. Auch im Kofmehl gibt’s die Gruppenspiele der Schweiz zu sehen. Das Team wird dann spontan und je nach Paarung entscheiden, welche Spiele ab den Achtelfinals gezeigt werden.

Andre Burkhalter vom P9 in Biberist. Screenshot Jump TV

Ein grosses Public Viewing findet im P9 in Biberist statt. Dort macht man sich die Not vieler Veranstalter, dass die diesjährige Fussball-Weltmeisterschaft im Herbst und Winter stattfindet, zur Tugend: «Mit unserer grossen Halle haben wir die perfekte Infrastruktur», sagt Andre Burkhalter vom P9-Team.

Organisiert wird das Public Viewing zusammen mit Solevents. Würde die WM wie üblich im Sommer stattfinden, hätte man auf dem Areal der Papierfabrik Biberist wohl auf ein Public Viewing verzichtet. Doch angesichts der besonderen Ausgangslage sahen die Veranstalter in Biberist ihre Chance gekommen. Zumal es Burkhalter bedauert, dass sonst kaum Public Viewings im grösseren Rahmen stattfinden. «Wir haben uns umgehört», sagt er.

Die ideale Infrastruktur für ein Public Viewing im Winter: Die P9 Event Location in Biberist. Hansjörg Sahli

Der Boykott der WM in Katar sei auch bei ihnen ein Thema gewesen. Burkhalter nimmt kein Blatt vor den Mund:

«Es ist eine Sauerei, dass die WM in Katar stattfindet. Und was dort abgeht, ist überhaupt nicht sauber.»

Doch bei ihm und seinem Team stehe der Fussball im Vordergrund und nicht die Politik. «Die Leute wollen die WM ja trotzdem schauen», sagt er. Ein einzelner Boykott, so Burkhalter, würde nicht viel bringen.

Im P9 in Biberist werden alle Gruppenspiele der Schweizer Nationalmannschaft und weitere ausgewählte Gruppenspiele gezeigt. Ab den Achtelfinals will das Team möglichst alle Matches zeigen. Der Eintritt in das Public Viewing kostet fünf Franken, dafür gibt’s einen Getränkegutschein inklusive. Laut Andre Burkhalter wird rund um die Fussballspiele ein umfassendes Programm mit Foodcorner, Barbetrieb und Musik an den Wochenenden geboten.

In Olten gibt’s voraussichtlich kein grosses Public Viewing auf öffentlichem Grund. Das sagt der Leiter Ordnung und Sicherheit der Stadt, Philipp Stierli.

Auch im Kulturzentrum Schützi wird der Ball nicht über die Leinwand rollen. «Während der WM ‹spielt› bei uns die Kultur», heisst es beim Schützi-Team auf Anfrage. Doch auch in der Region Olten werden Fussballfans sicher im einen oder anderen Restaurant voll auf ihre Kosten kommen.

