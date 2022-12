Stationäre Massnahme für Solothurner Kleinkriminellen

Psychisch krank Wenn der Täter selbst im Rollator gefährlich sein soll: Solothurner Obergericht ordnet für Kleinkriminellen stationäre Massnahme an Das Solothurner Obergericht erachtet einen psychisch kranken Kleinkriminellen entgegen der Vorinstanz für teilweise schuldfähig. Eine stationäre Therapie wird trotzdem angeordnet – wenn auch vorerst nur für zwei Jahre. Ornella Miller Jetzt kommentieren 11.12.2022, 05.00 Uhr

Das Obergericht in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Ein Kleinkrimineller wird vom Solothurner Obergericht entgegen der Vorinstanz für (vermindert) schuldfähig erachtet und zu einer Freiheitsstrafe von 7,5 Monaten verurteilt. Hans-Peter Marti, Beat Frey und Daniel Kiefer ordneten zudem wie die Vorinstanz eine stationäre Massnahme an, beschränkten die aber: Nach zwei Jahren muss schon entschieden werden, ob er entlassen werden kann.

Die Obergerichtsverhandlung hatte zwar schon Anfang Juli begonnen, doch weil die Verteidigerin für den inzwischen körperbehinderten Mandanten erst damals ein ärztliches Gutachten verlangte, war sie unterbrochen worden.

Nun wurde die Verhandlung fortgesetzt. Der angeklagte 40-jährige Dano (Name geändert) hatte 2019 neun Delikte begangen: geringfügige Sachbeschädigung, einfache Körperverletzung, Tätlichkeiten, Drohung, geringfügiger Diebstahl, Heroin- und Kokainkonsum, Schwarzfahren, Raub.

Kioskverkäuferin geschlagen und geschubst

Er klaute etwa in Gerlafingen an einem Kiosk drei Dosen Bier. Als die Verkäuferin protestierte, warf er ihr einen Kartonständer an, packte und schubste sie und schlug ihr gegen ein Auge (sie war drei Monate lang arbeitsunfähig). Er drohte ihr, ihre Familie umzubringen.

Der einschlägig Vorbestrafte hatte gegen das am 1. September 2021 vom Amtsgericht Solothurn-Lebern erfolgte Urteil Berufung eingelegt. Damals war er für die meisten Delikte schuldunfähig befunden worden – Dano leidet an paranoider Schizophrenie und war drogenabhängig. Es war aber eine stationäre Therapie angeordnet worden.

Gegen diese wehrte er sich. Staatsanwalt Raphael Stüdi hatte den Fall auch weitergezogen: Dano sei für schuldfähig zu erklären und zu bestrafen. Der psychiatrische Gutachter Shlemen Hanno hatte sich in der begonnenen Verhandlung im Juli für ein stationäres Setting ausgesprochen, denn Dano benötige dauernde Medikation und Behandlung. Ohne Medikamente sei er jeweils rückfällig geworden. Er sei bei Tatbegehung einsichtsfähig gewesen, in der Steuerungsfähigkeit «erheblich eingeschränkt».

Auch eingeschränkt noch gefährlich

Stüdi hatte im Juli argumentiert, auch ein körperlich eingeschränkter Dano könne gefährlich sein. Zudem könnten sich die Beschwerden durch die erst begonnene Physiotherapie verbessern. Auch nun fand er: Besonders wenn Dano eine Waffe verwende und das Opfer nicht fliehen könne, stelle er eine Gefahr dar.

Er wiederholte, dass der Gutachter keine «vollständige Steuerungsunfähigkeit» attestierte. Dies zeige auch Danos Verhalten, beispielsweise beim Angriff im Zug, als er einer Frau eine Zigarette ans Auge warf. Erst als zwei Männer einschritten, habe er Abstand genommen und nicht erneut eine Zigarette angezündet.

Dano ging am Rollator (Symbolbild). Christian Beutler / KEYSTONE

Der begangene Raub sei nicht ungefährlich gewesen, «kein Bagatellraub». Er forderte unter Berücksichtigung einer verminderten Schuldfähigkeit 7 Monate und 5 Tage Gefängnis unbedingt. Zudem eine stationäre Therapie. Dano habe «keine tragfähige Krankheitseinsicht», das habe auch eine Zürcher Klinik erst kürzlich befunden.

«Haben einen anderen Menschen vor uns»

Eine Überhaft bestehe nicht, wie Verteidigerin Clivia Wullimann meine, denn wegen Wiederholungsgefahr habe man ihn inhaftieren müssen. Er habe Therapiemöglichkeiten nicht genutzt.

Wullimann sagte hingegen: «Wir haben heute einen ganz anderen Menschen vor uns als bei Erstellung des psychiatrischen Gutachtens im August 2020.» Damals sei er in einer unbefriedigenden Institution und noch drogenabhängig gewesen. Danos Gehbehinderung sei gemäss ärztlichem Gutachten irreversibel. Und: Ring- und kleiner Finger einer Hand seien taub. Er könne nicht gefährlich werden.

Artikel 59 über die stationäre Massnahme sei nicht für Menschen wie Dano mit Taten «mit Bagatellcharakter» geschaffen. Das Rückfallrisiko sei nur «gering bis mittelgradig». Dano nehme freiwillig Medikamente, empfinde sie als hilfreich. Man solle ihn in eine ambulante Therapie entlassen.

Beschuldigter braucht Hilfe

Dano ging am Rollator. Er sprach viel davon, dass er Hilfe brauche. Doch das bezog er nur auf seine körperliche Einschränkung. Jemand müsse ihm etwa helfen zu duschen. Er möchte etwas arbeiten, um eine Tagesstruktur zu erhalten. Seine Delikte, für die er sich entschuldigte, schrieb er seiner früheren Drogenabhängigkeit zu, sprach aber kein einziges Mal von der Schizophrenie.

«Alles ist eine Chance», sagte er bezogen auf Massnahmen inklusive einer stationären Therapie. Doch andererseits möchte er nicht erst in zwei Jahren wieder selbstbestimmt leben. Die Freiheitsstrafe hat Dano schon verbüsst, die zweijährige stationäre Therapiezeit beginnt aber erst jetzt. Die könne in einer psychiatrischen Institution erfolgen.

