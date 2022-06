Gerichtsverhandlung gegen Grenchner Pistolenschützen unterbrochen

Psychiatrisches Gutachten verlangt Ernsthafte Probleme oder bloss Verzögerungstaktik? Die Obergerichtsverhandlung gegen Grenchner Pistolenschützen wird unterbrochen Ein Mann schoss in Grenchen mit einer Pistole um sich. Vor Obergericht erwirkte dessen Verteidiger, dass die Verhandlung aufgeschoben wurde, um ein psychiatrisches Gutachten machen zu lassen. Der Staatsanwalt unterstellte ihm, eine Verzögerungstaktik anzuwenden. Ornella Miller Jetzt kommentieren 23.06.2022, 18.23 Uhr

Mit einer Pistole schoss der Beschuldigte um sich. Felipe Dana

Der 44-jährige Mazedonier, der im Oktober 2016 in Grenchen nach einem Streit mit einer Pistole zwei Schüsse abfeuerte und so einen Unbeteiligten verletzte, steht vor Obergericht. Doch dieses unterbrach den Prozess für unbestimmte Zeit, um die Schuldfähigkeit des Angeklagten zweifellos abklären zu lassen. Denn kurz vor der Verhandlung seien plötzlich Hinweise auf psychische Probleme aufgetreten.

Die Tat geschah damals im engen Keller des Howeg-Gebäudes, wo sich ein Albaner-Treff befand. Goran D. (Name geändert) wurde in einem Streit von drei Männern verprügelt. Gemäss diesen habe er jedoch zuerst zugeschlagen – Goran sieht es anders. Danach ging er mit Alkohol und Kokain intus nach Solothurn, um sich eine Waffe zu besorgen.

Zurück in Grenchen schoss er kurz vor 5 Uhr Morgens zweimal Richtung Wand und Boden. Eine Kugel prallte vom Boden so ab, dass sie zersplitterte und der Bleikern als Querschläger einen am Streit Unbeteiligten traf. Dessen Knie wurde verletzt, er blieb deshalb acht Monate vollständig arbeitsunfähig. Darum hat er heute noch Schmerzen und psychische Probleme.

Vom Amtsgericht Solothurn-Lebern war Goran am 27. April 2021 wegen eventualvorsätzlicher schwerer Körperverletzung, wegen mehrfacher Gefährdung des Lebens und wegen illegalen Waffenbesitzes schuldig gesprochen. Er kassierte 45 Monate Gefängnis und 5 Jahre Landesverweis.

Alle Parteien ziehen Urteil weiter

Dieses Urteil focht Goran an. Auch die Staatsanwaltschaft erhob Berufung, weil sie einen längeren Landesverweis verlangte. Und der Opferanwalt erhob Berufung, weil er eine höhere Genugtuung fordert als die ausgesprochenen 6000 Franken. So kam es zur Obergerichtsverhandlung.

Verteidiger Alexander Kunz hatte kurzfristig erwirkt, dass an dieser eine Psychologin aussagen durfte. Denn Goran habe eine Alkohol- und Kokainsucht behandeln lassen, bei der psychische Probleme sichtbar geworden seien. Er war nämlich freiwillig während sechs aufeinander folgenden Wochen in einer Suchtklinik gewesen.

Eine 27-jährige Psychologin, die dort in Ausbildung zur Psychotherapeutin ist, gab dem Gericht Auskunft. Goran habe nebst Suchtproblematik eine posttraumatische Belastungsstörung. Die sei aber innert sechs Monaten gut behandelbar, auch ambulant sei dies möglich. Sie finde es angezeigt, einen forensischen Psychiater ein Gutachten erstellen zu lassen.

Kunz stellte dem Obergericht also den Antrag, ein solches anfertigen zu lassen. Das Gericht mit Rolf von Felten, Hans-Peter Marti und Daniel Kiefer folgte dem. Dass Goran die zwei Männer gesehen habe, die ihn verprügelt hätten, hätte bei ihm tatsächlich eine Überreaktion auslösen können.

Alles nur Verzögerungstaktik?

Staatsanwalt Martin Schneider und Opferanwalt Daniel Gehrig hatten diesen Antrag abgelehnt. «Es riecht ein wenig nach Verzögerung», sagte Schneider. «Es ist verfahrenstaktisch motiviert», fand Gehrig. «Die Verteidigung setzt auf die letzte verbleibende Karte». Die Schussabgabe sei «mit Kalkül» erfolgt, mit einem «planerischen Hintergrund», so Gehrig.

Schneider argumentierte auch, dass Gorans «Angaben mit grosser Vorsicht zu geniessen sind.» Er habe auch heute «komplett neue Aussagen» gemacht. Ein Gutachter müsste sich aber auf seine Aussagen stützen. Man müsse seine Aussagen verifizieren.

Goran hatte ausgesagt, dass drei Ereignisse bei ihm diese Störung ausgelöst hätten. 1994 sei er beispielsweise an einer Demo gewesen, bei der «Leute um ihn herum starben». Auch das Gericht zweifelte an Gorans Aussagen, sprach ihn auf Widersprüche an. Etwa, warum er angeblich Angst vor Kellern habe und gleichwohl regelmässig an diesen Albaner-Treff gegangen sei.

Goran verstrickte sich in Widersprüche. Manchmal sagte er, er wisse es nicht. Oft sagte er, dass es ihm leidtue, was passiert sei. Er wisse nicht, warum er die Waffe einsetzte, er sei «nicht ich gewesen».

