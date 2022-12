Psychiater Solothurn: So tickt der Strafvollzug

Psychiatrie Gefängnis und Solothurner Spitäler AG arbeiten zusammen: «Die Insassen der Justizvollzugsanstalt werden regelmässig begutachtet» Lutz-Peter Hiersemenzel leitet die forensische Psychiatrie im Kanton Solothurn. Er erklärt, was für die seelische und geistige Gesundheit der Häftlinge getan wird und warum sogar die Freizeitgestaltung zum Stress werden kann. Daniela Deck Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Für Chefarzt Lutz-Peter Hiersemenzel ist die forensische Psychiatrie ein notwendiger Baustein im Setting des Massnahmenvollzugs im «Schache». José R. Martinez

Viele Häftlinge in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Solothurn benötigen psychiatrische Hilfe. Deshalb arbeitet die JVA mit der Psychiatrie der Solothurner Spitäler AG (soH) zusammen. Dafür ist Lutz-Peter Hiersemenzel, Chefarzt der forensischen Psychiatrie, verantwortlich. Er sagt, was geschieht, wenn ein Häftling eine Psychose hat, und wie neue Erkenntnisse umgesetzt werden.

Die JVA ist für die Behandlung von Persönlichkeits- und Sexualpräferenzstörungen eingerichtet, nicht aber für akute Psychosen und Schizophreniefälle. Wie funktioniert die Triage?

Lutz-Peter Hiersemenzel: Hier muss man immer sorgfältig den Einzelfall anschauen. Die Diagnose allein sagt hierzu wenig. Auch Rechtsbrecher mit einer Schizophrenie, insbesondere, wenn sie medikamentös gut behandelt sind, können sehr von dem hochstrukturierten Setting der JVA profitieren und schätzen es, dass es einen Arbeitsplatz und ein breites Freizeitangebot gibt, was in den forensischen Kliniken meist so nicht angeboten werden kann. Für andere ist das eher überfordernd.

Was geschieht, wenn sich bei einem JVA-Häftling plötzlich eine Psychose manifestiert oder wenn er nach dem Abklingen einer solchen (zurück) in die JVA verlegt werden soll?

Bei ersten Anzeichen einer Psychose versuchen wir, den Patienten für eine angemessene Medikation zu gewinnen. Wenn das nicht gelingt, wird eine Klinik gesucht, die bereit ist, ihn aufzunehmen. Die psychiatrische Klinik der soH hat keine Station, die über eine ausreichende Sicherheit und forensisch ausgebildetes Fachpersonal für die Unterbringung von Straftätern verfügt. Eine Verlegung erfolgt daher in aller Regel in hierfür spezialisierte Einrichtungen, wie beispielsweise die Station Etoine auf dem Areal der UPD Waldau oder die Bewachungsstation der Insel Bern. Andere forensische Kliniken haben kaum je ein Bett für ausserkantonale Krisenfälle verfügbar beziehungsweise lange Wartezeiten.

Die Forensik entwickelt sich stetig. Wie ist das Vorgehen, wenn aufgrund einer solch neuen Erkenntnis eine Massnahme in der JVA angepasst werden soll?

Die Insassen der JVA werden regelmässig begutachtet. In gemeinsamen Fallbesprechungen der Psychiater, Psychotherapeuten und der Vollzugsseite werden allfällig neue Erkenntnisse aufgegriffen sowie bewertet und, falls nötig, der Vollzugsplan angepasst.

Das Gesundheitswesen und besonders die Psychiatrie kämpfen mit Fachkräftemangel. Haben soH und JVA im forensischen Bereich genügend qualifiziertes Personal?

Die Personalfrage ist tatsächlich sehr herausfordernd. Nur mit viel Engagement und Vernetzung gelingt es heute, die Stellen noch zu besetzen. Freiwerdende Stellen können meist nicht sofort wiederbesetzt werden. Aktuell konnte für die derzeit noch letzte freie Psychotherapiestelle eine geeignete Fachperson gefunden werden, sodass ab 1. Februar 2023 im Bereich des Departements Forensik alle Stellen in der JVA mit qualifiziertem Personal besetzt sind.

Langfristig sieht es sehr kritisch aus, insbesondere beim Nachwuchs an forensischen Psychiaterinnen und Psychiatern.

