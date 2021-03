Prozess Staatsanwalt kritisiert überlanges Plädoyer der Verteidigerin als «Ermüdungsrede» Das Amtsgericht Solothurn-Lebern setzte den Prozess gegen einen 37-Jährigen Türken wegen Betrugs der Invalidenversicherung fort. Die Verteidigerin erklärte, ihr Mandant habe nicht absichtlich getäuscht. Ornella Miller 08.03.2021, 19.15 Uhr

Der Justizia-Brunnen in Solothurn.







Maddalena Tomazzoli Huber

Am Montag wurde die am Freitag unterbrochene Verhandlung zum gewerbsmässigen Betrug vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern fortgeführt. Dem 37-jährigen Türken A. Tas (Name geändert) wird vorgeworfen, über sieben Jahre durch Täuschung unrechtmässig eine volle IV-Rente bezogen zu haben. Observation durch einen Privatdetektiv hatte zur Anklage geführt.