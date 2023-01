Prozessauftakt: Fünf von sechs Oltner Velodieben tauchten auf

Prozess Sie klauten in Olten Velos für über eine halbe Million Franken – nun stellt sich die Frage nach den Chefs und den Hampelmännern Vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen wird einer mutmasslichen Velodiebesbande der Prozess gemacht. Philipp Kissling Jetzt kommentieren 23.01.2023, 21.00 Uhr

Auch am Bahnhof Olten liessen die Diebe Velos mitgehen. Bruno Kissling

Franz* ist genervt. Eben noch gab er bereitwillig Auskunft über seinen Alltag in einem Wohnheim, das «wohl der richtige Ort» für ihn sei momentan. Er sprach darüber, vor Jahren eine Prise Regeneriersalz geschnupft zu haben, weswegen er noch immer gesundheitliche Probleme habe. Aber jetzt ärgert Franz sich zunehmend über die Fragen des Gerichts, die er mehr schlecht als recht beantwortet. «Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich sage nur eines: es ist nicht ganz fair», meint er, ohne die Aussage mit erhellenden Details auszuführen.

Es fällt schwer, sich vorzustellen, dass der angeschlagene 36-jährige Schweizer eine tragende Rolle spielte in der mutmasslich sechsköpfigen Bande, die zwischen März und September 2020 in der Region Olten mehr als 250 Velos im Gesamtwert von rund 600’000 Franken klaute, um sie in Kosovo gewinnbringend zu verkaufen.

Franz gibt zu, bei zehn bis zwanzig Velodiebstählen mitgemacht zu haben. Und ja, da waren ein paar Ladendiebstähle. Im Coop liess er fünf Packungen Lachsfilet mitgehen, im Migrolino eine Packung Blevita und ein Multivitamingetränk. «Ich muss mich auch irgendwie verpflegen», so sein Kommentar. Franz wird nach der ersten Pause von der Anwesenheitspflicht befreit und von zwei Angehörigen der Polizei nach Hause gebracht.

Franz plagte sich zum Zeitpunkt der Velodiebstähle ebenso mit einem Drogenproblem herum wie der 33-jährige Portugiese Paulo*. Sie sollen manchmal als Duo unterwegs gewesen sein und die Fahrräder mehrheitlich dem Syrer Gibran* abgeliefert haben. «Es nervt mich, dass ich mich darauf eingelassen habe», sagt Paulo, der unter «Suchtdruck» agiert haben will und der Gibran vorwirft, er habe ihn und Franz «eingelullt» und «manipulativ» auf sie eingewirkt. Paulo ist der einzige der mutmasslichen Bande, der sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug respektive in therapeutischer Behandlung in einer entsprechenden Einrichtung befindet.

Sie wollen nicht gewusst haben, dass es Diebesgut war

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Gibran eine tragende Rolle spielte und zu allen Bandenmitgliedern Kontakt pflegte. Gibran indes relativiert in der Befragung seinen Stellenwert. Es stimme nicht, dass er Franz und Paulo Aufträge erteilt habe. Er räumt Velodiebstähle ein, könne sich aber an vieles nicht erinnern wegen der Drogen, die er damals konsumiert habe. Und überhaupt: «Wir waren die Hampelmänner für diese Leute», sagt Gibran mit Verweis auf Fanol*, Sadri* und Orges*, die drei Kosovaren, die die Bande vervollständigt haben sollen.

Letzterer erschien nicht vor Gericht, Aufenthaltsort unbekannt. Fanol und Sadri hingegen schieben sich den Schwarzen Peter gegenseitig zu. Fanol will anfangs nicht gewusst haben, dass es sich um gestohlene Velos handelte, deren Transport in den Kosovo er organisierte. Er habe aussteigen wollen, als er davon erfahren habe, es dann aber doch nicht getan. «Es tut mir leid für die bestohlenen Velobesitzer», sagt Fanol.

Sadri schliesslich bezichtigt Fanol der Lüge und wirft ihm vor, sich als «kleinen Arbeiter» darstellen und die Chefrolle dem abwesenden Orges zuschieben zu wollen. Selber bleibt Sadri bei der Aussage, mit den gestohlenen Velos nichts zu tun gehabt zu haben. Die Velofotos auf seinem Handy stammten allesamt vom «Marktplatz», und angesprochen darauf, was er mit den zwei beschlagnahmten Velos machen wollte, gibt er an, er hätte sie bei der nächsten Reise in die Heimat Kosovo mitgenommen und verschenkt.

Der Hauptanklagepunkt bei allen Beschuldigten ist der Gewerbs- und bandenmässige Diebstahl. Besonders interessant wird sein, wie das Amtsgericht Olten-Gösgen unter dem Vorsitz von Barbara Kofmel die Mittäterschaft beurteilt. Sieht die Mittäterschaft als erwiesen an, bedeutet das, dass die Beschuldigten solidarisch haften für sämtliche der über 250 Velodiebstähle, ganz gleich, bei welcher Anzahl sie tatsächlich die Finger im Spiel hatten.

Der Prozess wird am Mittwoch mit den Plädoyers fortgesetzt.

* Namen geändert

