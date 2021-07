Obergericht verkürzt Gefängnisstrafe für Grenchner Ex-Drögeler

Prozess Obergericht verkürzt Gefängnisstrafe für Grenchner und sieht von stationärer Drogentherapie ab Das Solothurner Obergericht sieht einen ehemaligen Drögeler auf gutem Weg und spricht eine mildere Strafe aus. Ornella Miller 14.07.2021, 17.13 Uhr

Um Fälle von Beschaffungskriminalität ging es diese Woche vor dem Solothurner Obergericht. In Grenchen geschahen im Januar und Februar 2019 mehrere Einbrüche, bei denen Güter von total über 12'000 Franken erbeutet wurden: Aus einer Kantine wurde etwa ein Zigarettenautomat abtransportiert und daraus Zigaretten und Bargeld entnommen, in einem Mehrfamilienhaus wurden Kellertüren aufgebrochen und Lebensmittel, Toilettenartikel und Waschmittel entwendet.

Aus einem Vereinshaus stahl man Bargeld und ein Tablet. In einem Geschäftsgebäude wurden ein Handy und eine Fotokamera erbeutet. Glückslose und Bargeld wurden in einem Hotel geklaut. Zweimal hingegen gelang es der Täterschaft nicht, Beute zu machen.

Täter erkannt

Zwei Gebäude wurden gar am Nachfolgetag wiederum von Einbrechern besucht, wie beim Hotel. Der dortige Geschäftsführer hatte den Täter im Überwachungsvideo erkannt, so landete schliesslich der Schweizer L. Wyss (Name geändert) vor Gericht. Er wurde im Mai 2020 vom Amtsgericht Solothurn-Lebern zu 40 Monaten Gefängnis, einer stationären Massnahme und einer Busse von 400 Franken verurteilt. Darin eingeschlossen ist eine – früher bedingte – Vorstrafe von 18 Monaten, denn die erwähnten neuen Delikte hatte er noch während der Probezeit begangen.

Es geht um Beschaffungskriminalität – Wyss war drei Jahre lang kokainabhängig. So war er nicht nur wegen gewerbsmässigen Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs, sondern auch wegen Drogenerwerbs, -besitzes und -konsums verurteilt worden.

Seit drei Jahren drogenabstinent

Der Grenchner bestritt die Drogenverstösse nicht, jedoch die Einbrüche. Staatsanwältin Petra Grogg hingegen zeigte sich vor Obergericht mit der Vorinstanz einig, forderte aber eine um 2 Monate höhere Gefängnisstrafe. Sie fand eine stationäre Massnahme am geeignetsten.

Wyss selber beschrieb sich als stabil. Er sei seit drei Jahren drogenabstinent. «Ich habe gar kein Bedürfnis danach», erklärte er, «das ist Vergangenheit.»

Er lebe nun mit der Freundin zusammen statt zu Hause bei der Mutter, er habe seinen Kollegenkreis gewechselt. «Ich habe mein Leben total geordnet.» Eine stationäre Therapie sei «sinnlos». Der IV-Bezüger sagte, er könne zwar keine Erwerbsarbeit leisten, führe aber den Haushalt und gehe mit den Hunden spazieren. Wichtiger Unterschied zu damals sei, dass er nun seinen Sohn regelmässig sehen dürfe, der getrennt von ihm lebt. Er wolle diesem mit seinem Geld «etwas bieten», anstatt es «für so einen Blödsinn» wie Drogen ausgeben.

Die Richterfrage, ob er Probleme nicht verdränge, verneinte er. «Ich habe es verarbeitet.» Er sei «auf gutem Wege», damals sei er «lust- und leblos» gewesen, habe «kaputt» ausgesehen. Er legte dem Gericht Drogentests vor, darunter einen freiwilligen.

«Clean»: Bloss eine Frage der Zeit?

Staatsanwältin Grogg sagte, die drogenfreie Zeit sei nur kurzfristig. Spätestens mittelfristig müsse mit einem Rückfall gerechnet werden. Er habe auch laut eines psychiatrischen Gutachtens eine «vernichtend schlechte Prognose». Verteidiger Marcel Haltiner fand, das Schweigen seines Mandanten zur Sache dürfe nicht als Indiz für eine Schuld ausgelegt werden.

Bezüglich zahlreicher Indizien, etwa DNA-Spuren, Schuhabdrücke oder eine Jacke in einem Überwachungsvideo, argumentierte er, dass nicht eindeutig bewiesen sei, dass sie von Wyss stammten oder dass nicht erstellt sei, dass sie direkt mit den Delikten in Zusammenhang stünden. Bei ihm sei kein Diebesgut gefunden worden. Die Art der Einbrüche entspreche nicht seinem Muster. Zudem könne er aufgrund seiner Krankheit nicht so gut klettern, wie das für einen der Einbrüche nötig gewesen wäre.

Das Gericht mit Hans-Peter Marti, Daniel Kiefer und Daniel Vögeli bestätigte die Schuldsprüche in allen Anklagepunkten. Aber es ordnete nur eine ambulante Therapie an. Und die Gefängnisstrafe beträgt nur 16 Monate unbedingt. Die bedingte Vorstrafe von 18 Monaten von früher wird nicht widerrufen, er muss sie aber nicht zusätzlich absitzen, so wie es die Vorinstanz und Grogg verlangten. Er entwickle sich stabil und positiv. Das Gutachten sei schon älter. Dass die DNA erst später oder über eine Drittperson an Gegenstände gelangt sei, sei sehr unwahrscheinlich. Die Gesamtschau aller Indizien bestätige seine Schuld. Verglichen mit andern Fällen gewerbsmässigen Diebstahls sei jener hier gering.